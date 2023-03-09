Апофения как апологет ясновидения на рынках капитала. - страница 23
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Исследование денежных потоков сложнее исследований потоков в физических средах: газах, жидкостях, плазмах.
Экономика с финансами – это не физика с математикой, где для доказательств можно бесконечное число раз проводить опыты и эксперименты с одинаковыми начальными условиями. А результаты проводимых в одиночку исследований никогда не могут быть объективными из-за возможности желаемое выдавать за действительное.
В таком случае, доказательством истинности вижу саму возможность теории описывать объективно происходящую реальность, то есть используя временной ряд значений моделировать значения будущих членов этого ряда и сравнивать с реальными значениями полученными в будущем.
Основной целью моделирования будущей динамики стоимости на финансовом рынке не может являться получение спекулятивной прибыли от торговых операций. Хотя и такая цель может преследоваться. Подтверждение последует.
Исследование денежных потоков сложнее исследований потоков в физических средах: газах, жидкостях, плазмах.
Экономика с финансами – это не физика с математикой, где для доказательств можно бесконечное число раз проводить опыты и эксперименты с одинаковыми начальными условиями. А результаты проводимых в одиночку исследований никогда не могут быть объективными из-за возможности желаемое выдавать за действительное.
В таком случае, доказательством истинности вижу саму возможность теории описывать объективно происходящую реальность, то есть используя временной ряд значений моделировать значения будущих членов этого ряда и сравнивать с реальными значениями полученными в будущем.
Основной целью моделирования будущей динамики стоимости на финансовом рынке не может являться получение спекулятивной прибыли от торговых операций. Хотя и такая цель может преследоваться. Подтверждение последует.
не геометрия скорее всего
вот без математики деньги не посчитать, железно.
Dow Jones, фрактальная структура (тайм-фрейм 1 час / 17.01.2022).
По состоянию на 17.01.2022 во фрактальной структуре на графике индекса Dow Jones происходит формирование 3-го сегмента фрактала, который обозначен на графике с тайм-фреймом 1 час розовым цветом.
После того как этот розовый фрактал сформируется, а он будет представлять собой 1-ый сегмент фрактала на единицу большего порядка, снижение значений индекса Dow Jones продолжится в рамках формирования 3-го сегмента этого фрактала, который начнёт формироваться после 2-го сегмента.
Dow Jones, фрактальная структура (тайм-фрейм 1 час / 20.01.2022).
По состоянию на 21.01.2022 в мелкой фрактальной структуре графика индекса Dow Jones завершил своё формирование фрактал, обозначенный на графике розовым цветом.
Все три сегмента фрактала, обозначенного розовым цветом, завершены.
1-ый сегмент фрактала розового цвета обозначен фракталом тёмно-коричневого цвета.
2-ой сегмент фрактала розового цвета обозначен фракталом светло-коричневого цвета.
3-тй сегмент фрактала розового цвета обозначен фракталом синего цвета.
Dow Jones, фрактальная структура (тайм-фрейм 1 час / 20.01.2022)_продолжение.
С учётом сложившейся фрактальной структуры на графике индекса Dow Jones, построенного с тайм-фреймом 1 час, можно предположить, что обозначенный розовым цветом фрактал является 1-ым сегментом фрактала на единицу большего порядка, который обозначен на графике красным цветом.
В таком случае, с высокой степенью вероятности можно говорить о продолжении нисходящей динамики значений индекса в рамках формирования 3-го сегмента фрактала красного цвета.
Паритет евро и доллара будет в 2027 году.
Паритет евро и доллара обязательно будет. Смоделируем динамику значений временного ряда EUR/USD и посмотрим, когда же котировка EUR/USD станет равной 1?
Понимание изложенного ниже требует знания Азбуки Аттракторов Niro и умения анализировать фрактальные структуры временных рядов.
Ознакомиться с Азбукой Аттракторов Niro, техникой чтения фрактальных структур и методом моделирования динамики стоимости на финансовом рынке можно прочитав статью “Когда Dow станет Low?”, где показано применение метода моделирования динамики графиков на примере графика индекса Dow Jones, построенного с тайм-фреймом 1 год на временном интервале 1896-2021.
Анализируя глобальную фрактальную структуру графика динамики котировок EUR/USD, построенного с тайм-фреймом 2 года на временном интервале 1970 -2022, можно предположить, что она представляет собой формирующийся фрактал-аттрактор F22 (2-го вида, 2-го типа) из Азбуки Аттракторов Niro.
Этот глобальный фрактал-аттрактор F22 обозначен на графике фракталом синего цвета.
С учётом уже сформированной фрактальной структуры графика EUR/USD, можно говорить, что 1-ый сегмент глобального фрактала завершён и идёт формирование его 2-го сегмента.
1-ый сегмент глобального фрактала, обозначенного синим цветом, является фрактал, который обозначен на графике зелёным цветом.
2-ой сегмент глобального фрактала, обозначенного синим цветом, обозначен формирующийся фрактал красного цвета.
3-ий сегмент синего фрактала начнёт формироваться после того, как завершит своё формирование 2-ой сегмент.
Фрактал, обозначенный на графике красным цветом, который является 2-ым сегментом синего фрактала, имеющего больший порядок, находится в стадии формирования своего 2-го сегмента.
На графике динамики котировок EUR/USD, построенного с тайм-фреймом 1 год, 1-ый сегмент красного фрактала завершён и обозначен фракталом меньшего порядка оливкового цвета.
2-ой сегмент фрактала красного цвета обозначен фракталом розового цвета, который находится в стадии формирования своего 3-го сегмента в результате чего предстоящая динамика котировок валютной пары EUR/USD будет восходящей к отметке 1,3700.
Завершённый розовый фрактал будет представлять собой 2-ой сегмент красного фрактала, вследствие чего динамика котировок EUR/USD будет демонстрировать нисходящий тренд из отметки 1,3700 в направлении к отметке 0,8000.
В таком случае, если красный фрактал будет формироваться как фрактал F22 из Азбуки Аттракторов Niro, то паритет между евро и долларом будет достигнут в 1-ом квартале 2027 года.
После того, как завершится красный фрактал, представляющий собой 2-ой сегмент фрактала большего порядка, обозначенного синим цветом, начнётся формирование 3-го сегмента фрактала синего цвета, в рамках которого динамика котировок валютной пары EUR/USD будет демонстрировать восходящий тренд из отметки 0,8000 к отметке 2,0000.
На графике динамики котировок EUR/USD, построенного с тайм-фреймом 1 месяц, показано, что предстоящая динамика котировок будет восходящей к отметке 1,3700 в рамках формирования 3-го сегмента фрактала, который обозначен тёмно-синим цветом.
Фрактал, обозначенный тёмно-синим цветом, является 3-им сегментом фрактала большего порядка, который обозначен розовым цветом.
Фрактал, обозначенный розовым цветом, является 2-ым сегментом фрактала большего порядка, который обозначен красным цветом.
Dow Jones, фрактальная структура (тайм-фрейм 1 час / 25.01.2022).
С учётом сложившейся фрактальной структуры на графике индекса Dow Jones, построенного с тайм-фреймом 1 час, можно предположить, что нисходящая динамика значений продолжится в рамках формирования 3-го сегмента фрактала, который обозначен на графике красным цветом.
1-ый сегмент красного фрактала, обозначенный фракталом меньшего порядка розового цвета, и 2-ой сегмент в виде моно-сегмента завершены.
Составной частью 3-го сегмента красного фрактала является фрактал меньшего порядка, который обозначен на графике фиолетовым цветом.
В свою очередь можно предположить, что 1-ым сегментом фрактала фиолетового цвета является фрактал, который обозначен голубым цветом. В таком случае, 2-ым сегментом фиолетового фрактала будет фрактал, который обозначен зелёным цветом. И тогда предстоящая динамика будет проходить в рамках формирования 3-го сегмента фрактала фиолетового цвета, то есть вниз.
Кстати... здесь недавно психиатр появлялся, вдруг поможет...
https://www.mql5.com/ru/forum/387222
EUR/USD, фрактальная структура (тайм-фрейм 1 День / 28.01.2022).
С учётом сложившейся на 28.01.2022 фрактальной структуры на графике валютной пары EUR/USD, построенного с тайм-фреймом 1 день, можно предположить, что 2-ой сегмент фрактала, который отмечен на графике красным цветом, завершён.
1-ый сегмент фрактала красного цвета сформировался в виде фрактала F22 из Азбуки Аттракторов Niro, который обозначен на графике синим цветом.
1-ый сегмент синего фрактала обозначен фракталом зелёного цвета, 2-ой сегмент является моно-сегментом, а 3-ий сегмент синего фрактала обозначен фракталом оливкового цвета.
В таком случае, предстоящая динамика котировок EUR/USD будет восходящей в рамках формирования 3-го сегмента фрактала красного цвета.