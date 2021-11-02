Клиринг по существу???? - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Нет так красиво, всё по минимуму, для быстродействия.
Задумка у меня была хорошая.
МТ5 сильно грешил с исполнением торговых приказов,
поэтому я хотел написать свой терминал (без наворотов), только торговля.
Терминал должен был подключать DLL- роботы, но так и не дописал, нет времени,
да и квалификация не та.
Нет так красиво, всё по минимуму, для быстродействия.
Даже не смешно, увы
Нет так красиво, всё по минимуму, для быстродействия.
А вообще есть смысл собирать тики за 10000 руб. в месяц?
А вообще есть смысл собирать тики за 10000 руб. в месяц?
Сбор котировок, это вторичная функция, первичная - торговля.
Когда знаешь и видишь, как собираются данные, то и доверия к ним больше.
Так же минимум посредников в виде стороннего ПО при прямом подключении.
При тестировании торгового алгоритма на истории из МТ5 результаты, как пальцем в небо.Мои торговые алгоритмы заточены под внутри дневную торговлю и очень чувствительны к приходящим данным.
Собственный тестер на собранной истории показывает хорошие результаты, все сделки соответствуют в точности до секунды сделкам в реальной торговле.
Но если торговать в долгой срок, то и прямое подключение не обязательно, и требование к истории может быть не такое критичное.
Сбор котировок, это вторичная функция, первичная - торговля.
Когда знаешь и видишь, как собираются данные, то и доверия к ним больше.
Так же минимум посредников в виде стороннего ПО при прямом подключении.
При тестировании торгового алгоритма на истории из МТ5 результаты, как пальцем в небо.Мои торговые алгоритмы заточены под внутри дневную торговлю и очень чувствительны к приходящим данным.
Собственный тестер на собранной истории показывает хорошие результаты, все сделки соответствуют в точности до секунды сделкам в реальной торговле.
Но если торговать в долгой срок, то и прямое подключение не обязательно, и требование к истории может быть не такое критичное.
Вы торгуете одним инструментом?
Добавлено
Судя по скрину, который Вы выложили, это очень похоже Классический арбитраж (GAZR-12.21 vs GAZP), который даже в КВИКе нормально работает.
Вы торгуете одним инструментом?
Добавлено
Судя по скрину, который Вы выложили, это очень похоже Классический арбитраж (GAZR-12.21 vs GAZP), который даже в КВИКе нормально работает.
Торгую не одним инструментом. Да, данный алгоритм основан на классическом арбитраже.
Торгую не одним инструментом. Да, данный алгоритм основан на классическом арбитраже.
Я вижу только одну причину скоростной торговли - торговля от плотности с жеджированием,
в остальных случаях скорость не нужна.
Но в этом случае анализ вовсе не нужен.
Но Вам виднее...
Добавлено
Если мне не изменяет память, то в CGate можно принимать Фондовые котировки, а вот
ордера отсылать нельзя.
Что-то Вы "мудрите"...
Я вижу только одну причину скоростной торговли - торговля от плотности с жеджированием,
в остальных случаях скорость не нужна.
Но в этом случае анализ вовсе не нужен.
Но Вам виднее...
Добавлено
Если мне не изменяет память, то в CGate можно принимать Фондовые котировки, а вот
ордера отсылать нельзя.
Что-ты Вы "мудрите"...
Всё верно, торговля ведется только одним инструментом.
Алгоритм хоть и основан на арбитраже, но торгует только фьючерсом.
Всё верно, торговля ведется только одним инструментом.
Алгоритм хоть и основан на арбитраже, но торгует только фьючерсом.
Вы заставили меня усомниться, что МТ5 правильно передает котировки.
Так как Вы собираете тики по GAZR-12.21 не могли бы Вы дать файл за прошедшую пятницу 15.10.2021 г.?
Хочу сравнить есть ли расхождения.
Лет 5 назад сравнивал с КВИКом, расхождений не было.
Добавлено
Можете сами сравнить
Добавлено
А возможно, другие программы, как-то разделяют тики, у которых не один флаг, а несколько.