Клиринг по существу???? - страница 8
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А ещё я внучке задаю задачу: есть зависимость Z от Y и Y от X. Нарисуй график зависимости Z от X. Графически. Рисует.
Спасибо, понятно
Вообщем, посмотрел 500 записей, без оригинала нельзя утверждать на 100%
Но у Вас пропущены котировки, возможно, что в МТ5 тоже (но гораздо меньше)
Попробую перевести Ваше время в "удобоваримое" и отдельно извлечь BID и ASK в MT5,
но и так видно, что слишком много расхождений!
Да, расхождения присутствуют. Таблица common и агрегированные стаканы, передаваемые биржей, не являются 100% достоверными. Это заявлено самой биржей.
100% достоверные данные, опять же по данным биржи, есть только в таблице orders_log, но подписка на неё стоит отдельных денег.
С каких потоков и таблиц МТ5 берет данные, и как их берет, 100% утверждать не берусь, могу только предполагать.
Поэтому, для своих целей, я использую собственное ПО, так как вижу как и откуда берутся данные.
Результаты меня пока устраивают.
Да, расхождения присутствуют. Таблица common и агрегированные стаканы, передаваемые биржей, не являются 100% достоверными. Это заявлено самой биржей.
100% достоверные данные, опять же по данным биржи, есть только в таблице orders_log, но подписка на неё стоит отдельных денег.
С каких потоков и таблиц МТ5 берет данные, и как их берет, 100% утверждать не берусь, могу только предполагать.
Поэтому, для своих целей, я использую собственное ПО, так как вижу как и откуда берутся данные.
Результаты меня пока устраивают.
МТ-5 берет данные оттуда же откуда и Вы, PlazaII
Отконвертировал Ваше время, очень много расхождений именно по времени, котировки одинаковые, время - разное
Красным отмечено пропуск котировок у Вас
Конвертор Времени
Дальше не стал файл смотреть
Владимир!
Конечно, могут быть единичные сбои, но у Вас очень много пропусков котировок, а у МТ-5 беда со временем
(как я понял, Вы время просто копируете из таблицы, ничего с ним не делая),
такое впечатление, что они его (время) сами "ведут".
Проверьте свой код (на пропуски)
Здесь Вы используете "0" ?
Владимир!
Конечно, могут быть единичные сбои, но у Вас очень много пропусков котировок, а у МТ-5 беда со временем
(как я понял, Вы время просто копируете из таблицы, ничего с ним не делая),
такое впечатление, что они его (время) сами "ведут".
Проверьте свой код (на пропуски)
Здесь Вы используете "0" ?
Да, время берется из таблицы.
В conn_process используется 0.
Пропусков нет.
Вот код колбэк функции:
Пропусков нет.
Поясните, пожалуйста....
Поясните, пожалуйста....
Эта конструкция означает, что сохраняется каждая запись, имеющая изменения.
Эта конструкция означает, что сохраняется каждая запись, имеющая изменения.
Я не код имел ввиду, а сравнительную таблицу, в которой видно, что в МТ5 есть котировка, а у Вас нет.
Я не код имел ввиду, а сравнительную таблицу, в которой видно, что в МТ5 есть котировка, а у Вас нет.
Скорее всего в МТ5 данные берутся из orders_log или по FAST.
Эта конструкция означает, что сохраняется каждая запись, имеющая изменения.
А откуда оно вызывается? Из эксперта? Если из эксперта, то пропуски будут.