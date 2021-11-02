Клиринг по существу???? - страница 5

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А вообще-то ерунда какая-то

Цена ask 37300, bid 37200, а сделка была совершена (last) по 37250, но все эти тики имеют одно и то же время,

возможно просто порядок перепутан!

Нужно более точное время, нежели миллисекунды :)

Добавлено

Печально все это

https://www.mql5.com/ru/forum/378360/page38#comment_25274147

Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3081: Улучшения в MQL5-сервисах и обновленный дизайн
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3081: Улучшения в MQL5-сервисах и обновленный дизайн
  • 2021.10.17
  • www.mql5.com
В четверг 14 октября 2021 года будет выпущена обновленная версия платформы MetaTrader 5...
 

Vladimir Mikhailov #:

Так как Вы собираете тики по GAZR-12.21 не могли бы Вы дать файл за прошедшую пятницу 15.10.2021 г.?

Клиринг по существу????
Клиринг по существу????
  • 2021.10.14
  • www.mql5.com
Коллеги приветствую, Что такое клиринг...
 
prostotrader #:

Vladimir Mikhailov #:

Так как Вы собираете тики по GAZR-12.21 не могли бы Вы дать файл за прошедшую пятницу 15.10.2021 г.?

Данные за 15. f_ask/bid - котировки фьючерса, s_ask/bid котировки спот и ms - время в миллисекундах.

Файлы:
gazp-15-10-2021.zip  2012 kb
 
Vladimir Mikhailov #:

Данные за 15. f_ask/bid - котировки фьючерса, s_ask/bid котировки спот и ms - время в миллисекундах.

Большое спасибо

 
Коллеги Вы сравнили котировки, есть расхождения?
 
Mihail Marchukajtes #:
Коллеги Вы сравнили котировки, есть расхождения?

Сейчас этим займусь...

 
Vladimir Mikhailov #:

Данные за 15. f_ask/bid - котировки фьючерса, s_ask/bid котировки спот и ms - время в миллисекундах.

Владимир!

Мне нечем открыть файл *.db

Не могли бы Вы выгрузить данные в другом формате?

 
prostotrader #:

Сейчас этим займусь...

Спасибо буду ждать результаты...
 
prostotrader #:

Владимир!

Мне нечем открыть файл *.db

Не могли бы Вы выгрузить данные в другом формате?

Отконвертировал.

Вопрос.

Почему Вы записываете аски и биды, если нет фактического изменения? 

Что является критерием записи в базу данных?

Добавлено

А Вы премаркет тоже пишите?

Как Ваше время сопоставить с реальным?

У Вас запись тиков началась 1634271107892 это 15.10.2021 04:11:47.892

Как такое может быть?

Это точно реальный счет?

GAZR-12.21 ?

 
Mihail Marchukajtes #:
Спасибо буду ждать результаты...

Не получается сравнить, т.к время у Владимира не совпадает (см. выше)

Пробовал сопоставить по аскам и бидам, нет совпадений

Запросил котировки у Биржи, но, думаю, что не дадут.

Сравнил LAST с котировками Финам, - все совпадает


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