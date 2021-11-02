Клиринг по существу???? - страница 5
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А вообще-то ерунда какая-то
Цена ask 37300, bid 37200, а сделка была совершена (last) по 37250, но все эти тики имеют одно и то же время,
возможно просто порядок перепутан!
Нужно более точное время, нежели миллисекунды :)
Добавлено
Печально все это
https://www.mql5.com/ru/forum/378360/page38#comment_25274147
Vladimir Mikhailov #:
Так как Вы собираете тики по GAZR-12.21 не могли бы Вы дать файл за прошедшую пятницу 15.10.2021 г.?
Vladimir Mikhailov #:
Так как Вы собираете тики по GAZR-12.21 не могли бы Вы дать файл за прошедшую пятницу 15.10.2021 г.?
Данные за 15. f_ask/bid - котировки фьючерса, s_ask/bid котировки спот и ms - время в миллисекундах.
Данные за 15. f_ask/bid - котировки фьючерса, s_ask/bid котировки спот и ms - время в миллисекундах.
Большое спасибо
Коллеги Вы сравнили котировки, есть расхождения?
Сейчас этим займусь...
Данные за 15. f_ask/bid - котировки фьючерса, s_ask/bid котировки спот и ms - время в миллисекундах.
Владимир!
Мне нечем открыть файл *.db
Не могли бы Вы выгрузить данные в другом формате?
Сейчас этим займусь...
Владимир!
Мне нечем открыть файл *.db
Не могли бы Вы выгрузить данные в другом формате?
Отконвертировал.
Вопрос.
Почему Вы записываете аски и биды, если нет фактического изменения?
Что является критерием записи в базу данных?
Добавлено
А Вы премаркет тоже пишите?
Как Ваше время сопоставить с реальным?
У Вас запись тиков началась 1634271107892 это 15.10.2021 04:11:47.892
Как такое может быть?
Это точно реальный счет?
GAZR-12.21 ?
Спасибо буду ждать результаты...
Не получается сравнить, т.к время у Владимира не совпадает (см. выше)
Пробовал сопоставить по аскам и бидам, нет совпадений
Запросил котировки у Биржи, но, думаю, что не дадут.
Сравнил LAST с котировками Финам, - все совпадает