Клиринг по существу???? - страница 13

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prostotrader #:

По цене закрытия, перед клирингом (18-44)

в смысле, last?
 
Renat Akhtyamov #:
в смысле, last?

Последний, перед клирингом, LAST

См. картинку на предыдущей странице.

Если нет Last, то он как-то высчитывается (кажется от СПОТа, но не помню точно)

 
prostotrader #:

Последний, перед клирингом, LAST

См. картинку на предыдущей странице.

Если нет Last, то он как-то высчитывается (кажется от СПОТа, но не помню точно)

то есть по прошествии клиринга все заново стартуют по одной цене?
 
Renat Akhtyamov #:
то есть по прошествии клиринга все заново стартуют по одной цене?

Если были открытые позиции, то да.

Если Вы хотите больше узнать о ФОРТС, то прочтите файл в подвале,

там не все, но многое есть.

Файлы:
p2gate_ru.zip  1956 kb
 
prostotrader #:

Если были открытые позиции, то да.

это лок по сути, если глобально выставить все сделки по одной цене?

вот к этому я и вел

не трудно начиная именно по этой цене, то есть когда она у всех одна, догадаться и родить таки формулу ценообразования

так или не так?

а когда она уже в руках

проверить тот стакан, который транслируют

скажу сразу - стакан лажа

 

Скоро терминал из торгового превратится в игровой


 
prostotrader #:

Скоро терминал из торгового превратится в игровой

я проверял стакан не только в МТ и не только у МОЕХ

нету, нету правды нигГГГггде

;)

вот скажите мне, трудно отразить только Вашу сделку в стакане на любом цифровом фоне для пущей правды?
 
prostotrader #:

Скоро терминал из торгового превратится в игровой


А при чем тут терминал? Если биржа топит за круглосуточную торговлю, не задумываясь о мгновенной ликвидности. Вот и получите наполовину пустой (или полный) стакан.

А в итоге получаются вот такие вот сделки: проскальзывание 11 пунктов на всего то жалких 18 контрактах. Центр финансовой торговли, тьфу!


 
Согласен на счёт отсутствия спрэда в клиринг, однако ту залоговую коммисию которую они берут для покрытия издережек открытия (ну когда гэп на клиринге) не всегда возвращают. Вернее всегда не возвращают или делают это с опозданием на сутки. Что не есть гуд по мне так!!!
 
Dmi3 #:

А при чем тут терминал? Если биржа топит за круглосуточную торговлю, не задумываясь о мгновенной ликвидности. Вот и получите наполовину пустой (или полный) стакан.

А в итоге получаются вот такие вот сделки: проскальзывание 11 пунктов на всего то жалких 18 контрактах. Центр финансовой торговли, тьфу!


да нееее

ликвидность там что надо

расчет у них раз в секунду

например захотел ты продать или купить, получиться?

конечно получиться.

а кто твой контрагент?

банк, бесспорно.

он рубанул с тебя чуток и аллес, дальше ты уже в свободном плавании.

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