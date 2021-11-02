Клиринг по существу???? - страница 13
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По цене закрытия, перед клирингом (18-44)
в смысле, last?
Последний, перед клирингом, LAST
См. картинку на предыдущей странице.
Если нет Last, то он как-то высчитывается (кажется от СПОТа, но не помню точно)
Последний, перед клирингом, LAST
См. картинку на предыдущей странице.
Если нет Last, то он как-то высчитывается (кажется от СПОТа, но не помню точно)
то есть по прошествии клиринга все заново стартуют по одной цене?
Если были открытые позиции, то да.
Если Вы хотите больше узнать о ФОРТС, то прочтите файл в подвале,
там не все, но многое есть.
Если были открытые позиции, то да.
это лок по сути, если глобально выставить все сделки по одной цене?
вот к этому я и вел
не трудно начиная именно по этой цене, то есть когда она у всех одна, догадаться и родить таки формулу ценообразования
так или не так?
а когда она уже в руках
проверить тот стакан, который транслируют
скажу сразу - стакан лажа
Скоро терминал из торгового превратится в игровой
Скоро терминал из торгового превратится в игровой
я проверял стакан не только в МТ и не только у МОЕХ
нету, нету правды нигГГГггде
;)вот скажите мне, трудно отразить только Вашу сделку в стакане на любом цифровом фоне для пущей правды?
Скоро терминал из торгового превратится в игровой
А при чем тут терминал? Если биржа топит за круглосуточную торговлю, не задумываясь о мгновенной ликвидности. Вот и получите наполовину пустой (или полный) стакан.
А в итоге получаются вот такие вот сделки: проскальзывание 11 пунктов на всего то жалких 18 контрактах. Центр финансовой торговли, тьфу!
А при чем тут терминал? Если биржа топит за круглосуточную торговлю, не задумываясь о мгновенной ликвидности. Вот и получите наполовину пустой (или полный) стакан.
А в итоге получаются вот такие вот сделки: проскальзывание 11 пунктов на всего то жалких 18 контрактах. Центр финансовой торговли, тьфу!
да нееее
ликвидность там что надо
расчет у них раз в секунду
например захотел ты продать или купить, получиться?
конечно получиться.
а кто твой контрагент?
банк, бесспорно.
он рубанул с тебя чуток и аллес, дальше ты уже в свободном плавании.