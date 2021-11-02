Клиринг по существу???? - страница 10
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Боязно на всю котлету заходить. Вдруг рубль провалится.
Судя по сегодняшним ценам (особенно на стройматериалы) и укрепление рубля, то
пока у нас не останутся одни трусы, рубль не должен провалиться.
Судя по сегодняшним ценам (особенно на стройматериалы) и укрепление рубля, то
пока у нас не останутся одни трусы, рубль не должен провалиться.
Ребята, приветствую. Скажите ну что удалось выяснить расхождение истории между биржей и брокером? Какой вердикт сделаете? Возможно ли такое в принципе и есть ли преценденты?
С одноё стороны, Брокеру, в частности Открывашке, нет никакого смысла делать что-то с котировками.
Без оригинальных данных с Биржи, нет никакой возможности проверить достоверность данных.
Я запросил эти данные у Биржи (получил отказ) и у Брокера, ответа, пока, нет.
Владимир получает данные в своем ПО "на прямую", через шлюз ФОРТС клиентский программный интерфейс Plaza II,
МТ-5 получает данные через этот же шлюз, но данные сильно разняться в пользу МТ-5 (что видно из файла сравнения стр. 8).
Но утверждать точно, без оригинальных данных Биржи, нельзя.
Но в МТ-5 есть огромный вопрос ко времени котировок, как мне кажется, в МТ-5 время ведется не по Биржевым
часам, а по своим собственным (расхождение времени выделено синим и темно-желтым цветом).
С другой стороны, я тоже писал ПО для использования Plaza II и там, практически не возможен пропуск
котировок, пришли данные, - записали их. Нужно получить оригинальные данные от Биржи.
С одноё стороны, Брокеру, в частности Открывашке, нет никакого смысла делать что-то с котировками.
Без оригинальных данных с Биржи, нет никакой возможности проверить достоверность данных.
Я запросил эти данные у Биржи (получил отказ) и у Брокера, ответа, пока, нет.
Владимир получает данные в своем ПО "на прямую", через шлюз ФОРТС клиентский программный интерфейс Plaza II,
МТ-5 получает данные через этот же шлюз, но данные сильно разняться в пользу МТ-5 (что видно из файла сравнения стр. 8).
Но утверждать точно, без оригинальных данных Биржи, нельзя.
Но в МТ-5 есть огромный вопрос ко времени котировок, как мне кажется, в МТ-5 время ведется не по Биржевым
часам, а по своим собственным (расхождение времени выделено синим и темно-желтым цветом).
С другой стороны, я то же писал ПО для использования Plaza II и там, практически не возможен пропуск
котировок, пришли данные, - записали их. Нужно получить оригинальные данные от Биржи.
Отказ Биржи? - так и сказали? - или попросили денег? - Мосбиржа ведь за денежку историю продает вроде как...
Отказ Биржи? - так и сказали? - или попросили денег? - Мосбиржа ведь за денежку историю продает вроде как...
Я просил за один конкретный день, по 1 конкретному инструменту и объяснил для каких целей.
Они ответили, что подписывайтесь на все и на месяц (конечно платно)
Я просил за один конкретный день, по 1 конкретному инструменту и объяснил для каких целей.
Они ответили, что подписывайтесь на все и на месяц (конечно платно)
Всегда хотел проверить сервис "Подписки" - но он есть только при подключении к MetaQuoted-Demo
и при этом подписка запрещена.
Всегда хотел проверить сервис "Подписки" - но он есть только при подключении к MetaQuoted-Demo
и при этом подписка запрещена.
Месячная подписка на Full orders log стоит 14500 руб.
И не понятно, можно ли подписаться на 1 месяц :)
Добавлено
Я бы давно это сделал, но так как ведет себя MQ по отношению к Биржевой части терминала,
это бесполезное занятие, даже если удастся что-то доказать, то все-равно делать не будут.
Яркий пример со временем котировок, явная ошибка MQ, исправят ли?
Бид давно изменился, а сделка произошла по предыдущему биду (данные вернула функция CopyTicksRange() GAZR-12.21)
Я просил за один конкретный день, по 1 конкретному инструменту и объяснил для каких целей.
Они ответили, что подписывайтесь на все и на месяц (конечно платно)
На Церихе есть полные ордерлоги до января этого года. Берите любой день и сравнивайте с архивными данными Открытия-МТ5.
В чем проблемы?