Клиринг по существу???? - страница 10

Новый комментарий
 
Боязно на всю котлету заходить. Вдруг рубль провалится.
 
diman1982 #:
Боязно на всю котлету заходить. Вдруг рубль провалится.

Судя по сегодняшним ценам (особенно на стройматериалы) и укрепление рубля, то

пока у нас не останутся одни трусы, рубль не должен провалиться. 

 
prostotrader #:

Судя по сегодняшним ценам (особенно на стройматериалы) и укрепление рубля, то

пока у нас не останутся одни трусы, рубль не должен провалиться. 

Так вот то-то и оно. Вроде по маленьку зарабатываешь, а потом раз и недвига процентов на 30 за полгода. И получается шаг вперёд два назад.
 
Ребята, приветствую. Скажите ну что удалось выяснить расхождение истории между биржей и брокером? Какой вердикт сделаете? Возможно ли такое в принципе и есть ли преценденты?
 
Mihail Marchukajtes #:
Ребята, приветствую. Скажите ну что удалось выяснить расхождение истории между биржей и брокером? Какой вердикт сделаете? Возможно ли такое в принципе и есть ли преценденты?

С одноё стороны, Брокеру, в частности Открывашке, нет никакого смысла делать что-то с котировками.

Без оригинальных данных с Биржи, нет никакой возможности проверить достоверность данных.

Я запросил эти данные у Биржи (получил отказ) и у Брокера, ответа, пока, нет.

Владимир получает данные в своем ПО "на прямую", через шлюз ФОРТС клиентский программный интерфейс Plaza II,

МТ-5 получает данные через этот же шлюз, но данные сильно разняться в пользу МТ-5 (что видно из файла сравнения стр. 8).

Но утверждать точно, без оригинальных данных Биржи, нельзя.

Но в МТ-5 есть огромный вопрос ко времени котировок, как мне кажется, в МТ-5 время ведется не по Биржевым

часам, а по своим собственным (расхождение времени выделено синим и темно-желтым цветом).  

С другой стороны, я тоже писал ПО для использования Plaza II и там, практически не возможен пропуск

котировок, пришли данные, - записали их. Нужно получить оригинальные данные от Биржи.

 
prostotrader #:

С одноё стороны, Брокеру, в частности Открывашке, нет никакого смысла делать что-то с котировками.

Без оригинальных данных с Биржи, нет никакой возможности проверить достоверность данных.

Я запросил эти данные у Биржи (получил отказ) и у Брокера, ответа, пока, нет.

Владимир получает данные в своем ПО "на прямую", через шлюз ФОРТС клиентский программный интерфейс Plaza II,

МТ-5 получает данные через этот же шлюз, но данные сильно разняться в пользу МТ-5 (что видно из файла сравнения стр. 8).

Но утверждать точно, без оригинальных данных Биржи, нельзя.

Но в МТ-5 есть огромный вопрос ко времени котировок, как мне кажется, в МТ-5 время ведется не по Биржевым

часам, а по своим собственным (расхождение времени выделено синим и темно-желтым цветом).  

С другой стороны, я то же писал ПО для использования Plaza II и там, практически не возможен пропуск

котировок, пришли данные, - записали их. Нужно получить оригинальные данные от Биржи.

Отказ Биржи? - так и сказали? - или попросили денег? - Мосбиржа ведь за денежку историю продает вроде как...

 
transcendreamer #:

Отказ Биржи? - так и сказали? - или попросили денег? - Мосбиржа ведь за денежку историю продает вроде как...

Я просил за один конкретный день, по 1 конкретному инструменту и объяснил для каких целей.

Они ответили, что подписывайтесь на все и на месяц (конечно платно)

 
prostotrader #:

Я просил за один конкретный день, по 1 конкретному инструменту и объяснил для каких целей.

Они ответили, что подписывайтесь на все и на месяц (конечно платно)

Всегда хотел проверить сервис "Подписки" - но он есть только при подключении к MetaQuoted-Demo

и при этом подписка запрещена.

 
Vladimir Karputov #:

Всегда хотел проверить сервис "Подписки" - но он есть только при подключении к MetaQuoted-Demo

и при этом подписка запрещена.

Месячная подписка на Full orders log стоит 14500 руб.

И не понятно, можно ли подписаться на 1 месяц :)

Добавлено

Я бы давно это сделал, но так как ведет себя MQ по отношению к Биржевой части терминала,

это бесполезное занятие, даже если удастся что-то доказать, то все-равно делать не будут.

Яркий пример со временем котировок, явная ошибка MQ, исправят ли?

Бид давно изменился, а сделка произошла по предыдущему биду (данные вернула функция CopyTicksRange() GAZR-12.21)



 
prostotrader #:

Я просил за один конкретный день, по 1 конкретному инструменту и объяснил для каких целей.

Они ответили, что подписывайтесь на все и на месяц (конечно платно)

На Церихе есть полные ордерлоги до января этого года. Берите любой день и сравнивайте с архивными данными Открытия-МТ5.

В чем проблемы?

1...34567891011121314
Новый комментарий