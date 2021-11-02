Клиринг по существу???? - страница 9

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Vladimir Mikhailov #:

Скорее всего в МТ5 данные берутся из orders_log или по FAST.

В том-то и дело, что МТ-5 использует Plaza II, так говорили разработчики.

 
Dmitry Fedoseev #:

А откуда оно вызывается? Из эксперта? Если их эксперта, то пропуски будут.

Вызывается из обработчика потока данных API Plaza II.

 
prostotrader #:

В том-то и дело, что МТ-5 использует Plaza II, так говорили разработчики.

Если Plaza, то данные берутся из orders_log.  Только эта таблица содержит 100% достоверные данные.

 
Vladimir Mikhailov #:

Если Plaza, то данные берутся из orders_log.  Только эта таблица содержит 100% достоверные данные.

Это понятно, но согласитесь, что расхождения очень большие

на 31 запись BID - 4 расхождения, а на 23 записи ASK - 2 (фрагмент на предыдущем скрине)

Кстати, Вы не замеряли время исполнения торговых приказов?

 
prostotrader #:

Кстати, Вы не замеряли время исполнения торговых приказов?

Да, замерял. Среднее время акцептирования ордера 450 микросекунд.


Нашел свои сделки в МТ5

лог cgate:

2021-10-26 10:03:29.058579;cgate.user;;VTBR-12.21: Send order buy; volume: 212; price: 5665;TID 140228798285632

cделки в МТ5

сделки

Время от отправки ордера до сделки меньше 420 микросекунд.

 
Vladimir Mikhailov #:

Да, замерял. Среднее время акцептирования ордера 450 микросекунд.


Нашел свои сделки в МТ5

лог cgate:

2021-10-26 10:03:29.058579;cgate.user;;VTBR-12.21: Send order buy; volume: 212; price: 5665;TID 140228798285632

cделки в МТ5

Время от отправки ордера до сделки меньше 420 микросекунд.

420 микросекунд - вот это круто!

У меня в МТ-5 из дома 

2021.10.26 17:22:53.751 Trades  'ххххх': cancel order #175220355 buy limit 1 TRNF-3.22 at 162235 placed for execution in 6.508 ms

Так как МТ-5 не логирует ответ биржи, при асинхронной отправке ордеров, то нужно к этому времени прибавить еще немного... 

Кстати, где же Вы живете, что у Вас полночь?

На Дальнем востоке?

 
prostotrader #:

Кстати, где же Вы живете, что у Вас полночь?

На Дальнем востоке?

Да, Владивосток.

 
Vladimir Mikhailov #:

Да, Владивосток.

:)

Я давно на Бирже, и за много лет понял, что без хеджирования, веревочка все-равно кончится.

Я это к тому, что какая бы не была Ваша стратегия, риски, при торговле одним инструментом очень велики.

И использование СПОТа в качестве поводыря, не очень хорошая идея, даже при очень быстром исполнении сделок.

Добавлено

Другое дело, используя 3 часа разницы в торговле Фьючерса и СПОТа, пытаться в Классическом арбитраже

увеличивать дельту, что в разы сократит риски.

Если в период с 7-00, ориентируясь на последнюю сделку СПОТа в 23-49 предыдущего дня, продать

фьючерсы, даже если СПОТ подскочит в цене в 10-00, то вероятность дельты <= 0 очень маленькая,

следовательно прибыль всегда будет обеспечена.

Разбивая депо на покупку арбитража на несколько дней, средняя прибыль будет выше, чем, если затарится на все депо сразу. 

 
Получается увеличить дельту?
 
diman1982 #:
Получается увеличить дельту?

В большинстве случаев да, но иногда нет (я просто не продаю фьючерсы, если дельта ко вчерашнему дню сильно не выросла)

Добавлено

А что Вам мешает торговать с нулевым риском и с гарантированной прибылью?


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