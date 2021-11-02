Клиринг по существу???? - страница 7
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Владимир!
Вы уверены, что все правильно сделали.
Дело в том, что в МТ5 и в Котировках Финам, одни и те же сделки и количество и цена и объем.
Я понимаю, что у них могут объединяться сделки из-за учета времени, но на первой секунде
МТ 5
Финам
У Вас
Объем сделки 3, у МТ5 и Финам цена 37285, у Вас объем тоже 3, но цена 37390
И у Вас не хватает сделок в начале.
Там есть объем 39, так у Финам и ТМ 5 в 2 раза больше сделок, до этого объема
Добавлено
Забыл спросить.
Как Вы записываете данные в файл?
По сделкам или по котировкам?
Данные записываются по появлению новых или измененных записей в таблице common. Это может быть изменение котировок, последней цены, объёмов. Здесь сбор данных идет без пропусков.
В этой таблице представлены не все сделки, а только последние. Если в одну единицу времени совершено несколько сделок, то в таблице будет представлена самая последняя.
В МТ5 сделки берутся из таблицы deal, где присутствуют все сделки, и они объединяются с данными из таблицы common, и представляются в виде потока тиков.
Данные записываются по появлению новых или измененных записей в таблице common. Это может быть изменение котировок, последней цены, объёмов. Здесь сбор данных идет без пропусков.
В этой таблице представлены не все сделки, а только последние. Если в одну единицу времени совершено несколько сделок, то в таблице будет представлена самая последняя.
В МТ5 сделки берутся из таблицы deal, где присутствуют все сделки, и они объединяются с данными из таблицы common, и представляются в виде потока тиков.
Ок, понятно, по common
Посмотрел первые 250 записей и...
Владимир, это у Вас пропуск котировок.
И только в одном месте расхождение
Извиняюсь, ошибся, тоже пропуск
Добавлено
А вот здесь, похоже, МТ-5 начал косячить (выделено желтым)
Вообщем, посмотрел 500 записей, без оригинала нельзя утверждать на 100%
Но у Вас пропущены котировки, возможно, что в МТ5 тоже (но гораздо меньше)
Попробую перевести Ваше время в "удобоваримое" и отдельно извлечь BID и ASK в MT5,
но и так видно, что слишком много расхождений!
Владимир!
Мне нечем открыть файл *.db
Не могли бы Вы выгрузить данные в другом формате?
Неужто dBase ?
Неужто dBase ?
Давно все переведено
Давно все переведено
Что переведено?