Клиринг по существу???? - страница 7

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prostotrader #:

Владимир!

Вы уверены, что все правильно сделали.

Дело в том, что в МТ5 и в Котировках Финам, одни и те же сделки и количество и цена и объем.

Я понимаю, что у них могут объединяться сделки из-за учета времени, но на первой секунде

МТ 5

Финам

У Вас

Объем сделки 3, у МТ5 и Финам цена 37285, у Вас объем тоже 3, но цена 37390

И у Вас не хватает сделок в начале.

Там есть объем 39, так у Финам и ТМ 5 в 2 раза больше сделок, до этого объема

Добавлено

Забыл спросить.

Как Вы записываете данные в файл?

По сделкам или по котировкам?

Данные записываются по появлению новых или измененных записей в таблице common. Это может быть изменение котировок, последней цены, объёмов. Здесь сбор данных идет без пропусков.
В этой таблице представлены не все сделки, а только последние. Если в одну единицу времени совершено несколько сделок, то в таблице будет представлена самая последняя.
В МТ5 сделки берутся из таблицы deal, где присутствуют все сделки, и они объединяются с данными из таблицы common, и представляются в виде потока тиков.

 
Vladimir Mikhailov #:

Данные записываются по появлению новых или измененных записей в таблице common. Это может быть изменение котировок, последней цены, объёмов. Здесь сбор данных идет без пропусков.
В этой таблице представлены не все сделки, а только последние. Если в одну единицу времени совершено несколько сделок, то в таблице будет представлена самая последняя.
В МТ5 сделки берутся из таблицы deal, где присутствуют все сделки, и они объединяются с данными из таблицы common, и представляются в виде потока тиков.

Ок, понятно, по common

 

Посмотрел первые 250 записей и...

Владимир, это у Вас пропуск котировок.

И только в одном месте расхождение


Файлы:
gazr_20_10_12_21.zip  6180 kb
 

Извиняюсь, ошибся, тоже пропуск

Добавлено

А вот здесь, похоже, МТ-5 начал косячить (выделено желтым)


 

Вообщем, посмотрел 500 записей, без оригинала нельзя утверждать на 100%

Но у Вас пропущены котировки, возможно, что в МТ5 тоже (но гораздо меньше)

Попробую перевести Ваше время в "удобоваримое" и отдельно извлечь BID и ASK в MT5,

но и так видно, что слишком много расхождений!

Файлы:
gazp-20-10-2021.zip  8424 kb
 
prostotrader #:

Владимир!

Мне нечем открыть файл *.db

Не могли бы Вы выгрузить данные в другом формате?

Неужто dBase ? 

 
Алексей Тарабанов #:

Неужто dBase ? 

Давно все переведено

 
prostotrader #:

Давно все переведено

Что переведено? 

 
FoxBase еще те же базы использовала
 
А ещё я внучке задаю задачу: есть зависимость Z от Y и Y от  X. Нарисуй график зависимости Z от X. Графически. Рисует. 
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