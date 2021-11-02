Клиринг по существу???? - страница 3

Новый комментарий
 
Maxim Romanov #:
А если сохранить историю и потом сравнить после клиринга? Что меняется?
Ну вот я не проверял, но если занятся этим вопросом 100% найдутся расхождения которые в МТ5 не поправишь в отличи от МТ4 где я это уже делал!!!!
 
Vladimir Mikhailov #:

Почему нет, у меня есть коннектор Plaza II, прямое подключение как раз это подразумевает.

И какой у Вас коннектор?

 
Mihail Marchukajtes #:
Ну вот я не проверял, но если занятся этим вопросом 100% найдутся расхождения которые в МТ5 не поправишь в отличи от МТ4 где я это уже делал!!!!

Ничего Вы не найдете!

МТ5 передает и все тики и все сделки.

Вы пишите про оптимизатор. В тестере?

Если так, то уже 100 раз писали, что тестер не правильно работает на ФОРТС!

Кстати, МТ5 один из самых быстрых терминалов по поставке Маркет данных.

 
prostotrader #:

И какой у Вас коннектор?

Свой собственный.

 
Vladimir Mikhailov #:

Свой собственный.

Сертификат можно посмотреть?

 
prostotrader #:

Ничего Вы не найдете!

МТ5 передает и все тики и все сделки.

Вы пишите про оптимизатор. В тестере?

Если так, то уже 100 раз писали, что тестер не правильно работает на ФОРТС!

Кстати, МТ5 один из самых быстрых терминалов по поставке Маркет данных.

Нет, оптимизатор по построению нейромоделей это сторонний софт. То есть сразу после построения модели данные совпадают, а через клиринг начинают уже разнится. В общем посмотрим, но такая ситуация меня конкретно начинает напрягать. Буду разбиратся!!!!
 
prostotrader #:

Сертификат можно посмотреть?

Можно.

Файлы:
pg.zip  345 kb
 
Vladimir Mikhailov #:

Можно.

Поздравляю. 

Я несколько раз начинал, но так и не дописал.


На чем писали?

 
prostotrader #:

Поздравляю. 

Я несколько раз начинал, но так и не дописал.


На чем писали?

C++

 
prostotrader #:

Поздравляю. 

Я несколько раз начинал, но так и не дописал.

Нет так красиво, всё по минимуму, для быстродействия.

bot

12345678910...14
Новый комментарий