Клиринг по существу???? - страница 3
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А если сохранить историю и потом сравнить после клиринга? Что меняется?
Почему нет, у меня есть коннектор Plaza II, прямое подключение как раз это подразумевает.
И какой у Вас коннектор?
Ну вот я не проверял, но если занятся этим вопросом 100% найдутся расхождения которые в МТ5 не поправишь в отличи от МТ4 где я это уже делал!!!!
Ничего Вы не найдете!
МТ5 передает и все тики и все сделки.
Вы пишите про оптимизатор. В тестере?
Если так, то уже 100 раз писали, что тестер не правильно работает на ФОРТС!
Кстати, МТ5 один из самых быстрых терминалов по поставке Маркет данных.
И какой у Вас коннектор?
Свой собственный.
Свой собственный.
Сертификат можно посмотреть?
Ничего Вы не найдете!
МТ5 передает и все тики и все сделки.
Вы пишите про оптимизатор. В тестере?
Если так, то уже 100 раз писали, что тестер не правильно работает на ФОРТС!
Кстати, МТ5 один из самых быстрых терминалов по поставке Маркет данных.
Сертификат можно посмотреть?
Можно.
Можно.
Поздравляю.
Я несколько раз начинал, но так и не дописал.
На чем писали?
Поздравляю.
Я несколько раз начинал, но так и не дописал.
На чем писали?
C++
Поздравляю.
Я несколько раз начинал, но так и не дописал.
Нет так красиво, всё по минимуму, для быстродействия.