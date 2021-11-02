Клиринг по существу???? - страница 14

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Renat Akhtyamov #:

да нееее

ликвидность там что надо

расчет у них раз в секунду

например захотел ты продать или купить, получиться?

конечно получиться.

а кто твой контрагент?

банк, бесспорно.

он рубанул с тебя чуток и аллес, дальше ты уже в свободном плавании.

Серьезный специалист по микроструктуре рынка :)

 
Dmi3 #:

Серьезный специалист по микроструктуре рынка :)

да нет там никакой микроструктуры ;)


с одной стороны трейдеры, с другой банки
 
Renat Akhtyamov #:
да нет там никакой микроструктуры ;)


с одной стороны трейдеры, с другой банки

Для того чтобы развеять эту иллюзию, советую ознакомится с понятием кросс-сделка.

https://www.moex.com/s1704

Московская Биржа - Рынки
  • www.moex.com
Кросс-сделки. 12 мая 2015 вступила в силу новая редакция Правил организованных торгов на Срочном рынке и Правил допуска к участию в организованных торгах Московской Биржи (в части срочного рынка). Новой редакцией Правил предусмотрена возможность заключения срочных сделок на основании заявок, поданных за счет и в интересах одного и того же лица (кросс-сделок), при условии их совершения с участием центрального контрагента и подачи участником торгов соответствующего заявления (уведомления).
 
Dmi3 #:

Для того чтобы развеять эту иллюзию, советую ознакомится с понятием кросс-сделка.

https://www.moex.com/s1704

я уже выложил табличку

меня устраивает эта информация и дополнительная не нужна

Вы уж как нибудь самостоятельно расширяйте кругозор и уходите от прямых ответов
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