Клиринг по существу???? - страница 14
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да нееее
ликвидность там что надо
расчет у них раз в секунду
например захотел ты продать или купить, получиться?
конечно получиться.
а кто твой контрагент?
банк, бесспорно.
он рубанул с тебя чуток и аллес, дальше ты уже в свободном плавании.
Серьезный специалист по микроструктуре рынка :)
Серьезный специалист по микроструктуре рынка :)
да нет там никакой микроструктуры ;)
с одной стороны трейдеры, с другой банки
Для того чтобы развеять эту иллюзию, советую ознакомится с понятием кросс-сделка.
https://www.moex.com/s1704
Для того чтобы развеять эту иллюзию, советую ознакомится с понятием кросс-сделка.
https://www.moex.com/s1704
я уже выложил табличку
меня устраивает эта информация и дополнительная не нужнаВы уж как нибудь самостоятельно расширяйте кругозор и уходите от прямых ответов