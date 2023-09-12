Какой терминал лучше? - страница 6
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1. А Вы попробуйте - вообще без клавиатуры (только экранная) - пусть и не сразу но объем текста (и кода в том числе) уменьшится в разы (вот пример).
2. Через вообще не компилирую
3. Ctrl+C, Ctrl+V - это исключение (общепринятая комбинация)
4. Несколько строк подряд комментирую вообще по-другому принципу
Ну, так вы написали «согласен» без оговорок, что некоторые всё-же используете…)))
4. Пару строк проще выделить, хотя-бы частично и нажать «Ctrl+"» (в кириллице буква э) правда для этой операции приходится бросать мышь и правой рукой нажимать. А снять комент «Ctrl+;» ( в кириллице буква ж)
И ещё, выделить строку полностью — нажать на номер строки слева. Выделить несколько строк подряд — протащить зажатую мышь по нумерации строк. Очень облегчает…
Скопировать выделенный фрагмент — посмотрите где находятся кнопки… мизинцем левой руки ctrl + указательным пальцем 'c'
Вставить из буфера обмена всё так-же, только указательным пальцем 'v'
вот вставить/копировать и использую при множественных, только из-за удобности правый ctrl+ins и shift+ins. Если бы присутствовал только с С и V, вообще бы забыл что такое хоткеи, пальцы корючить, у меня для этого ручной экспандер.
По теме топика, 4ка и 5ка это разные инструменты для разных задач. Торговля и кодирование имеют все таки разные виды исполнения. Цель одна, но вот виды работ и алгоритмов много и разных.
Судя по новым версиям 4ки и ее новым возможностям в тестере и в бою, у разрабов возможно схожее мнение)
Главное отличие - отсутствие оптимизации, и думаю что это правильно и менять его не нужно.
Ну, так вы написали «согласен» без оговорок, что некоторые всё-же используете…)))
4. Пару строк проще выделить, хотя-бы частично и нажать «Ctrl+"» (в кириллице буква э) правда для этой операции приходится бросать мышь и правой рукой нажимать. А снять комент «Ctrl+;» ( в кириллице буква ж)
И ещё, выделить строку полностью — нажать на номер строки слева. Выделить несколько строк подряд — протащить зажатую мышь по нумерации строк. Очень облегчает…
Про ctrl+эж
Не знал, спасибо))
Мне китайцы вот что придумали. Клаве 15 лет. Менять не на что)))
вот он,лучший терминал :
даже не по функциональности и скорости компиляний (сомневаюсь что там вообще есть такая фича)
просто де-факто : терминал блумберг это как последний эппл или старый феррари - показатель и вершина
Про ctrl+эж
Не знал, спасибо))
Мне китайцы вот что придумали. Клаве 15 лет. Менять не на что)))
А я не могу найти такую мышь
моя сдохла и я теперь мучаюсь.
А я не могу найти такую мышь
моя сдохла и я теперь мучаюсь.
Годный аппарат.
"мыша" - это как обувь, только мерять) + ещё кнопки..подобрать.
А я не могу найти такую мышь
моя сдохла и я теперь мучаюсь.
Была у меня такая, давно это было, потом сняли с производства.
Взял вместо неё A4Tech X-710BK
Ничего не потерял с функциональность и размером с прошлой. Эта даже лучше.
А я не могу найти такую мышь
моя сдохла и я теперь мучаюсь.
Точно ! A4Tech Оffice 8K - у меня такая же, еще работает...
Отличная штука, и кнопки очень кстати. У меня маленькие, что рядом с колесиком - обычно на копи-пейст настроены. А боковые - на листание страниц...
Вот, надо сейчас находить такую же... А нету...
И клавиатура у меня когда-то была неплохая от Oclick'a - там замечательные были офис-кнопки для копипейста, для вызова приложений - весьма удобно было...
Эх...
Жорж ну какой оклик, это самый хлам, а4теч самый начальный уровень, клавиатура должна быть MS, мышка у меня razor самая простая, a4tech купил первую клавиатуру она была в международной упаковке, отметка на коробке рус, залил чистил пару раз, в итоге пошел купил такую же а она по коробке другая чисто рус, и там уже все так плохо было по качеству, крутилка , фон в наушниках, плохая компания, купил от MS клавиатуру, она с влагозащитой и минимальным набором клавиш, и как назло ни разу за 2 года не залил еще) модель Wired keyboard 600ну и мышка была X7, облезла вся) и однажды колесо сорвалось резко, все в ведро. мышки Razer только у нас в магазинах нереально дорогие(особенность компании), в Китае в районе от 1тр самая ходовая как у меня.