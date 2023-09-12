Какой терминал лучше? - страница 5
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Пожалуйста, подскажите, где в МТ5 находится вот эта настройка:
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Какой терминал лучше?
Vladimir Karputov, 2021.09.28 19:28
В настройках терминала:
скопировать/вставить, то конечно использую, а остальные... у меня нет готового кода в голове что-бы набирать его как текст и тут же использовать хоткеи,
поэтому никакой потери времени и нет у меня
Ну, у меня сплошь и рядом используется "найти и заменить", "переключиться между окнами", "компилировать (один или все открытые)","закрыть вкладку","закомментировать-раскомментировать","переименовать файл"...
Подумаю - мож, еще что вспомню...
В настройках терминала
Эта настройка в русской локализации называется "Макс. баров в окне". На моём изначальном скриншоте она справа от той, о которой я спрашивал. Вот скриншот из МТ4 в английской локали, чтобы было нагляднее:
Эта настройка в русской локализации называется "Макс. баров в окне". На моём скриншоте она справа от той, о которой я спрашивал. Вот скриншот из МТ4 в английской локали, чтобы было нагляднее:
Я могу показать настройку и в третий раз - до тех пор, пока не поймёте, что теперь ЭТО ОДНА НАСТРОЙКА.
Я могу показать настройку и в третий раз - до тех пор, пока не поймёте, что теперь ЭТО ОДНА НАСТРОЙКА.
Спасибо, ясно.
Спасибо, ясно.
я пока нормальный, поэтому не пользуюсь хоткеями еще)
Согласен. Тем более, что мышь быстрее, чем вспоминать комбинацию клавиш
Перегнать курсор в панель или даже в меню быстрей чем нажать комбинацию клавиш? Вы шутите?
Я правой рукой держу мышь, а левой работаю по клавишам. К примеру несколько распространённых:
Выделить слово — ctrl+левая кнопка мыши. Это вместо двойного клика мышью. Или самого примитивного выделять нажатой кнопкой…
Скопировать выделенный фрагмент — посмотрите где находятся кнопки… мизинцем левой руки ctrl + указательным пальцем 'c'
Вставить из буфера обмена всё так-же, только указательным пальцем 'v'
Перегнать курсор мыши быстрей чем нажать F7 или F5??? Вы шутите?
Или считаете запомнить 5-7 комбинаций клавиш сложно? Сложней запоминания последовательности параметров в функции?
Я недавно общался с одним по скайпу, и увидел, что он комментирует сторку набором двух знаков '/' и так несколько строк подряд. Это вообще жесть…
1. А Вы попробуйте - вообще без клавиатуры (только экранная) - пусть и не сразу но объем текста (и кода в том числе) уменьшится в разы
2. Через напрямую вообще не компилирую
3. Ctrl+C, Ctrl+V - это исключение
4. Несколько строк подряд комментирую вообще по-другому принципу
Я недавно общался с одним по скайпу, и увидел, что он комментирует сторку набором двух знаков '/' и так несколько строк подряд. Это вообще жесть…
Ну и я так нередко делаю...
Когда одна-две строки, не факт, что комбинация "Home - слеш-слеш" окажется сложнее, чем "Ctrl с чем-то", особенно, когда нередко попадаешь в соседнюю клавишу, и вместо комментирования вызывается другая функция.