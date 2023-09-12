Какой терминал лучше? - страница 5

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E38 #:

Пожалуйста, подскажите, где в МТ5 находится вот эта настройка:



 
Fast235 #:

скопировать/вставить, то конечно использую, а остальные... у меня нет готового кода в голове что-бы набирать его как текст и тут же использовать хоткеи,

поэтому никакой потери времени и нет у меня

Ну, у меня сплошь и рядом используется "найти и заменить", "переключиться между окнами", "компилировать (один или все открытые)","закрыть вкладку","закомментировать-раскомментировать","переименовать файл"... 

Подумаю - мож, еще что вспомню... 

 
Vladimir Karputov #:

В настройках терминала

Эта настройка в русской локализации называется "Макс. баров в окне". На моём изначальном скриншоте она справа от той, о которой я спрашивал. Вот скриншот из МТ4 в английской локали, чтобы было нагляднее:



 
E38 #:

Эта настройка в русской локализации называется "Макс. баров в окне". На моём скриншоте она справа от той, о которой я спрашивал. Вот скриншот из МТ4 в английской локали, чтобы было нагляднее:



Я могу показать настройку и в третий раз - до тех пор, пока не поймёте, что теперь ЭТО ОДНА НАСТРОЙКА.

 
Vladimir Karputov #:

Я могу показать настройку и в третий раз - до тех пор, пока не поймёте, что теперь ЭТО ОДНА НАСТРОЙКА.

Спасибо, ясно.

 
E38 #:

Спасибо, ясно.

Тоже не знал. 
 
Fast235 #:

я пока нормальный, поэтому не пользуюсь хоткеями еще) 

Согласен. Тем более, что мышь быстрее, чем вспоминать комбинацию клавиш
 
A100 #:
Согласен. Тем более, что мышь быстрее, чем вспоминать комбинацию клавиш

Перегнать курсор в панель или даже в меню быстрей чем нажать комбинацию клавиш? Вы шутите?

Я правой рукой держу мышь, а левой работаю по клавишам. К примеру несколько распространённых:

Выделить слово — ctrl+левая кнопка мыши. Это вместо двойного клика мышью. Или самого примитивного выделять нажатой кнопкой…

Скопировать выделенный фрагмент — посмотрите где находятся кнопки… мизинцем левой руки ctrl + указательным пальцем 'c'

Вставить из буфера обмена всё так-же, только указательным пальцем 'v'

Перегнать курсор мыши  быстрей чем нажать F7 или F5??? Вы шутите?

Или считаете запомнить 5-7 комбинаций клавиш сложно? Сложней запоминания последовательности параметров в функции?

Я недавно общался с одним по скайпу, и увидел, что он комментирует сторку набором двух знаков '/' и так несколько строк подряд. Это вообще жесть…

 
Alexey Viktorov #:

1. А Вы попробуйте - вообще без клавиатуры (только экранная) - пусть и не сразу но объем текста (и кода в том числе) уменьшится в разы

2. Через  напрямую вообще не компилирую

3. Ctrl+C, Ctrl+V - это исключение

4. Несколько строк подряд комментирую вообще по-другому принципу

 
Alexey Viktorov #:

Я недавно общался с одним по скайпу, и увидел, что он комментирует сторку набором двух знаков '/' и так несколько строк подряд. Это вообще жесть…

Ну и я так нередко делаю...

Когда одна-две строки, не факт, что комбинация "Home - слеш-слеш" окажется сложнее, чем "Ctrl с чем-то", особенно, когда нередко попадаешь в соседнюю клавишу, и вместо комментирования вызывается другая функция. 

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