Какой терминал лучше? - страница 3
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Терминал сам смотрит, как давно Ваши коды были скомпилированы и в фоновом режиме компилирует их. Скорость зависит от компьютера, просто ранее процесс MetaEditor был виден, возможно в новых билдах этот процесс спрятали.
То есть если я все исходные коды (файлы .mq5) из каталога данных удалю, по идее терминал не будет больше на это отвлекать ресурсы?
То есть если я все исходные коды (файлы .mq5) из каталога данных удалю, по идее терминал не будет больше на это отвлекать ресурсы?
Хм. Я такие изуитские эксперименты не ставил.
Видимо, не везде так.
Вы забыли добавить что терминалы не из коробки, а специально оптимизированные под боевую работу и на выяснение нюансов оптимизации ушло немало времени
Вы забыли добавить что терминалы не из коробки, а специально оптимизированные под боевую работу и на выяснение нюансов оптимизации ушло немало времени
Наверное, единственные настройки, что влияют на потребление ресурсов.
Боевые советники - да, туда ушло время.
Наверное, единственные настройки, что влияют на потребление ресурсов.
как минимум еще минимальный market watch
Боевые советники - да, туда ушло время.
Какое количество сделок в день делает боевой советник?
@nikolay7ko, с этим также спорить нет смысла, язык MQL5 богаче и гибче, нежели MQL4. И, возможно, редактор MQL5 позволяет создавать более эффективный и оптимизированный исполняемый код. Однако в моём случае ни одна программа (будь то индикатор, советник или скрипт) не присоединена к графику ни на одном их терминалов.
Объем используемого ОЗУ - далеко не самый важный показатель. Даже напротив - оптимизация, кэширования для увеличения производительности неизбежно ведут к потреблению памяти. Поэтому - это косвенный показатель того, что МТ5 более продвинутый терминал.
Я сам всегда стараюсь создавать индексные массивы для увеличения производительности. Уменьшать потребление ОЗУ - это третье о чем я беспокоюсь. На первых двух местах - производительность и визуализация.
Хотя у меня самого, конечно, очень много претензий к MT5. Но все же программирование на MQL4 стало для меня аскезой.
Какое количество сделок в день делает боевой советник?
Сотни.
как минимум еще минимальный market watch
Горячей клавишей закрываю все внутренние окна терминала, уменьшаю marketwatch до минимума, сворачиваю все чарты, терминал и алерт-окно. В MT4 и MT5.