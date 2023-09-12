Какой терминал лучше? - страница 3

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Vladimir Karputov #:

Терминал сам смотрит, как давно Ваши коды были скомпилированы и в фоновом режиме компилирует их. Скорость зависит от компьютера, просто ранее процесс MetaEditor был виден, возможно в новых билдах этот процесс спрятали.

То есть если я все исходные коды (файлы .mq5) из каталога данных удалю, по идее терминал не будет больше на это отвлекать ресурсы?

 
E38 #:

То есть если я все исходные коды (файлы .mq5) из каталога данных удалю, по идее терминал не будет больше на это отвлекать ресурсы?

Хм. Я такие изуитские эксперименты не ставил.

 
Лучше понятие растяжимое. Мне оба нравятся) Преимущества есть у обоих. Но я бы из 2-х один собрал))) на базе 4-ки)
 
fxsaber #:

Видимо, не везде так.

Вы забыли добавить что терминалы не из коробки, а специально оптимизированные под боевую работу и на выяснение нюансов оптимизации ушло немало времени

 
Andrei Trukhanovich #:

Вы забыли добавить что терминалы не из коробки, а специально оптимизированные под боевую работу и на выяснение нюансов оптимизации ушло немало времени

Наверное, единственные настройки, что влияют на потребление ресурсов.

Боевые советники - да, туда ушло время.

 
fxsaber #:

Наверное, единственные настройки, что влияют на потребление ресурсов.

как минимум еще минимальный market watch

[Удален]  
fxsaber #:

Боевые советники - да, туда ушло время.

Какое количество сделок в день делает боевой советник?

 
E38 #:
@nikolay7ko, с этим также спорить нет смысла, язык MQL5 богаче и гибче, нежели MQL4. И, возможно, редактор MQL5 позволяет создавать более эффективный и оптимизированный исполняемый код. Однако в моём случае ни одна программа (будь то индикатор, советник или скрипт) не присоединена к графику ни на одном их терминалов.

Объем используемого ОЗУ - далеко не самый важный показатель. Даже напротив - оптимизация, кэширования для увеличения производительности неизбежно ведут к потреблению памяти. Поэтому - это косвенный показатель того, что МТ5 более продвинутый терминал.
Я сам всегда стараюсь создавать индексные массивы для увеличения производительности. Уменьшать потребление ОЗУ - это третье о чем я беспокоюсь. На первых двух местах - производительность и визуализация.
Хотя у меня самого, конечно, очень много претензий к MT5. Но все же программирование на MQL4 стало для меня аскезой.

 
Aleksei Stepanenko #:

Какое количество сделок в день делает боевой советник?

Сотни.

 
Andrei Trukhanovich #:

как минимум еще минимальный market watch

Горячей клавишей закрываю все внутренние окна терминала, уменьшаю marketwatch до минимума, сворачиваю все чарты, терминал и алерт-окно. В MT4 и MT5.

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