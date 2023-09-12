Какой терминал лучше? - страница 4
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Сотни.
5, только не последнего билда, обновился это просто ужас а не редактор, иконки... кто говорил что редактор допотопный в плане дизайна, горе
и так глаза устают, а тут еще уменьшили, сперва скобки сделали невидимыми для многих, теперь все рисунки на иконках сделали худымидля прогеров которые пол дня проводят за экраном, стилизация иконок должна быть чем жирнее - тем лучше
для прогеров которые пол дня проводят за экраном, стилизация иконок должна быть чем жирнее - тем лучше
Не предполагал, что внешний вид кнопок для кого-то имеет большое значение. Пользуюсь только горячими клавишами, кнопки в редакторе никогда не нажимал.
Нет горячей только для MQL5 Cloud Protector. Вызывал ее через меню, но сейчас посмотрел - есть кнопка для этого.
Мышка - это очень медленно, к сожалению. Думаю, горячие клавиши экономят ежедневно десяток минут и совсем не отвлекают.
Не предполагал, что внешний вид кнопок для кого-то имеет большое значение. Пользуюсь только горячими клавишами, кнопки в редакторе никогда не нажимал.
Нет горячей только для MQL5 Cloud Protector. Вызывал ее через меню, но сейчас посмотрел - есть кнопка для этого.
Мышка - это очень медленно, к сожалению. Думаю, горячие клавиши экономят ежедневно десяток минут и совсем не отвлекают.
я пока нормальный, поэтому не пользуюсь хоткеями еще)
а что сделали со стилизатором, на 24 дюйма у меня даже не понятно что там изображено, а что на 27 у других))
кнопка сохранения тоже не понять что изображено, первое что на ум идет.. нн-е место
я пока нормальный, поэтому не пользуюсь хоткеями еще)
Это ты напрасно. Fxsaber прав.
Сам прикинь, какие ты вещи часто делаешь мышкой, и погляди, есть ли такой хоткей. А потом хотя бы пару-тройку рабочих дней (ну, или не рабочих, но когда у тебя пишется много кода) попробуй их использовать. И ты увидишь, насколько это более удобно.
Мышь разумна для редких действий, хоткей на которых быстро забывается.
P.S.
Кстати, обратил внимание на то, что я сам в некоторых случаях использую мышь там, где куда удобнее был бы хоткей. Хм... Начал приучение...
Насчет "какой терминал лучше" - для разработки и тестирования однозначно MT5.
Для реальной работы... У меня такого вопроса не возникало, мои счета старые, так что они продолжают работать на МТ4.
Основной мой "торговый" компьютер, работающий круглосуточно уже несколько лет:
В нем работает четыре терминала МТ4, (три дивизиона Лиги Торговых Систем плюс основной реальный счет), Торрент и Файрфокс для периодических скачек:
Лучший терминал это mt5 - только правда, мне нравится вот этот терминал
простенький и мне в нём уютно.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
такой терминал устанавливается в Linux - я его оттуда и скопировал в Windows 11
Это ты напрасно. Fxsaber прав.
Сам прикинь, какие ты вещи часто делаешь мышкой, и погляди, есть ли такой хоткей. А потом хотя бы пару-тройку рабочих дней (ну, или не рабочих, но когда у тебя пишется много кода) попробуй их использовать. И ты увидишь, насколько это более удобно.
Мышь разумна для редких действий, хоткей на которых быстро забывается.
скопировать/вставить, то конечно использую, а остальные... у меня нет готового кода в голове что-бы набирать его как текст и тут же использовать хоткеи,
поэтому никакой потери времени и нет у меня
Пожалуйста, подскажите, где в МТ5 находится вот эта настройка: