Какой терминал лучше? - страница 4

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fxsaber #:

Сотни.

Тогда да, требуется скорость
 
5-рка весьма не плоха для разработки. Но когда уже все готово, зачем лишнего напрягать ресурсы компьютера?
 

5, только не последнего билда, обновился это просто ужас а не редактор, иконки... кто говорил что редактор допотопный в плане дизайна, горе

и так глаза устают, а тут еще уменьшили, сперва скобки сделали невидимыми для многих, теперь все рисунки на иконках сделали худыми

для прогеров которые пол дня проводят за экраном, стилизация иконок должна быть чем жирнее - тем лучше
 
Fast235 #:

для прогеров которые пол дня проводят за экраном, стилизация иконок должна быть чем жирнее - тем лучше

Не предполагал, что внешний вид кнопок для кого-то имеет большое значение. Пользуюсь только горячими клавишами, кнопки в редакторе никогда не нажимал.

Нет горячей только для MQL5 Cloud Protector. Вызывал ее через меню, но сейчас посмотрел - есть кнопка для этого.


Мышка - это очень медленно, к сожалению. Думаю, горячие клавиши экономят ежедневно десяток минут и совсем не отвлекают.

 
fxsaber #:

Не предполагал, что внешний вид кнопок для кого-то имеет большое значение. Пользуюсь только горячими клавишами, кнопки в редакторе никогда не нажимал.

Нет горячей только для MQL5 Cloud Protector. Вызывал ее через меню, но сейчас посмотрел - есть кнопка для этого.


Мышка - это очень медленно, к сожалению. Думаю, горячие клавиши экономят ежедневно десяток минут и совсем не отвлекают.

я пока нормальный, поэтому не пользуюсь хоткеями еще) 

а что сделали со стилизатором, на 24 дюйма у меня даже не понятно что там изображено, а что на 27 у других))

кнопка сохранения тоже не понять что изображено, первое что на ум идет.. нн-е место

 
Fast235 #:

я пока нормальный, поэтому не пользуюсь хоткеями еще) 

Это ты напрасно. Fxsaber прав. 

Сам прикинь, какие ты вещи часто делаешь мышкой, и погляди, есть ли такой хоткей. А потом хотя бы пару-тройку рабочих дней (ну, или не рабочих, но когда у тебя пишется много кода) попробуй их использовать. И ты увидишь, насколько это более удобно. 

Мышь разумна для редких действий, хоткей на которых быстро забывается. 

P.S.

Кстати, обратил внимание на то, что я сам в некоторых случаях использую мышь там, где куда удобнее был бы хоткей. Хм... Начал приучение...

 

Насчет "какой терминал лучше" - для разработки и тестирования однозначно MT5.

Для реальной работы... У меня такого вопроса не возникало, мои счета старые, так что они продолжают работать на МТ4. 

Основной мой "торговый" компьютер, работающий круглосуточно уже несколько лет:

В нем работает четыре терминала МТ4, (три дивизиона Лиги Торговых Систем плюс основной реальный счет), Торрент и Файрфокс для периодических скачек:


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Лучший терминал это mt5 - только правда, мне нравится вот этот терминал 

Захват 555 простенький и мне в нём уютно.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

такой терминал устанавливается в Linux - я его оттуда и скопировал в Windows 11

 
Georgiy Merts #:

Это ты напрасно. Fxsaber прав. 

Сам прикинь, какие ты вещи часто делаешь мышкой, и погляди, есть ли такой хоткей. А потом хотя бы пару-тройку рабочих дней (ну, или не рабочих, но когда у тебя пишется много кода) попробуй их использовать. И ты увидишь, насколько это более удобно. 

Мышь разумна для редких действий, хоткей на которых быстро забывается. 

скопировать/вставить, то конечно использую, а остальные... у меня нет готового кода в голове что-бы набирать его как текст и тут же использовать хоткеи,

поэтому никакой потери времени и нет у меня

 

Пожалуйста, подскажите, где в МТ5 находится вот эта настройка:



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