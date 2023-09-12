Какой терминал лучше? - страница 7

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Vitaly Muzichenko #:

Была у меня такая, давно это было, потом сняли с производства.

Взял вместо неё A4Tech X-710BK

Ничего не потерял с функциональность и размером с прошлой. Эта даже лучше.

как у меня )) только у менz MK (маленькая), И есть такие же, только модель где кнопка не светится, тоже маленькие. У моих почти у всех проблема с кнопкой двойного клика(( удобные, но брака много

 
Fast235 #:

Жорж ну какой оклик, это самый хлам, а4теч самый начальный уровень, клавиатура должна быть MS, мышка у меня razor самая простая, a4tech купил первую клавиатуру она была в международной упаковке, отметка на коробке рус, залил чистил пару раз, в итоге пошел купил такую же а она по коробке другая чисто рус, и там уже все так плохо было по качеству, крутилка , фон в наушниках, плохая компания, купил от MS клавиатуру, она с влагозащитой и минимальным набором клавиш, и как назло ни разу за 2 года не залил еще) модель Wired keyboard 600

Нееет. Клавиатура и мышь должны быть УДОБНЫМИ.  От MS - ничего хорошего не видел. А эта а4тех - отличная мышь, причем, это уже вторая, первая работала еще в начале 2000, и теперь такую же хочу.  Чтобы рядом с колесиком были маленькие кнопки, и чтобы сбоку, под большим пальцем две кнопки были. 

И клавиатуру хочу, чтобы кнопки для копипейста были, и еще некоторые... В идеале - программируемые.  

 
Georgiy Merts #:

Нееет. Клавиатура и мышь должны быть УДОБНЫМИ.  От MS - ничего хорошего не видел. А эта а4тех - отличная мышь, причем, это уже вторая, первая работала еще в начале 2000, и теперь такую же хочу.  Чтобы рядом с колесиком были маленькие кнопки, и чтобы сбоку, под большим пальцем две кнопки были. 

И клавиатуру хочу, чтобы кнопки для копипейста были, и еще некоторые... В идеале - программируемые.  

вот MS как раз заботится и продумывает, А4теч это самый хлам внутри китая (масс-маркет). там ничего не разрабатывают и не продумывают, в китае эта компания для бедных. а боковые кнопки есть у всех производителей, без них сейчас никуда.

а твой оклик, он из китая, но специально для рф)

 
Fast235 #:

Жорж ну какой оклик, это самый хлам, а4теч самый начальный уровень, клавиатура должна быть MS, мышка у меня razor самая простая, a4tech купил первую клавиатуру она была в международной упаковке, отметка на коробке рус, залил чистил пару раз, в итоге пошел купил такую же а она по коробке другая чисто рус, и там уже все так плохо было по качеству, крутилка , фон в наушниках, плохая компания, купил от MS клавиатуру, она с влагозащитой и минимальным набором клавиш, и как назло ни разу за 2 года не залил еще) модель Wired keyboard 600

ну и мышка была X7, облезла вся) и однажды колесо сорвалось резко, все в ведро. мышки Razer только у нас в магазинах нереально дорогие(особенность компании), в Китае в районе от 1тр самая ходовая как у меня.

То у вас не  Razer. Тоже думал схитрю закажу в Китае, сенсор дешманский, цена завышена в 10 раз.

п.с.  A4Tech - за свои деньги топ. Хоть сенсор не срывает. 

Цена качество - логитеч. 

Насчет клавиатуры, не так важно название, возьмите любую механическую на переключателях чери, она будет лучше. 

[Удален]  
Alexey Viktorov #:

А я не могу найти такую мышь

моя сдохла и я теперь мучаюсь.

вот эта отличная без проводная - пользуюсь ей уже лет 8 хотя может дольше - забыл . но точно не меньше.

JET-A OM-U30G

 
SanAlex #:

вот эта отличная без проводная - пользуюсь ей уже лет 8 хотя может дольше - забыл . но точно не меньше.


там у человека куча кнопочек (не заменимых) а эта просто мышь(

[Удален]  
Pavel Verveyko #:

там у человека куча кнопочек (не заменимых) а эта просто мышь(

зачем столько кнопочек? - она наверное какая-то Игровая. я просто не когда не играл в компьютерах в игры - по этому и не знаю для чего столько кнопок в мыши

 
SanAlex #:

зачем столько кнопочек? - она наверное какая-то Игровая. я просто не когда не играл в компьютерах в игры - по этому и не знаю для чего столько кнопок в мыши

лично у меня 3 кнопки дополнительных. мне важно чтобы мышь была маленькая. поэтому выбор ограничен а так бы тоже больше кнопок выбрал)
2 кнопки под большим пальцем переключают страницы в браузере влево/вправо. (приучившись к этому назад дороги нет)
кнопка возле колеса, двойной клик использую для открытия папок/ярлыков. там где требуется более 1 нажатия. (удобно)

[Удален]  
Pavel Verveyko #:

лично у меня 3 кнопки дополнительных. мне важно чтобы мышь была маленькая. поэтому выбор ограничен а так бы тоже больше кнопок выбрал)
2 кнопки под большим пальцем переключают страницы в браузере влево/вправо. (приучившись к этому назад дороги нет)
кнопка возле колеса, двойной клик использую для открытия папок/ярлыков. там где требуется более 1 нажатия. (удобно)

просматривал - решил себе тоже какую не будь новую приобрести, нашёл только с 6 кнопками - вроде больше 6 нет.  

 
SanAlex #:

просматривал - решил себе тоже какую не будь новую приобрести, нашёл только с 6 кнопками - вроде больше 6 нет.  

Лучше пощупать в магазине. И узнать, что с кнопками можно делать. Лишние кнопки могут раздражать. ПОТОМУ что многие вещи конструируют люди, которые сами этими вещами не пользуются - это беда современного мира(.

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