Какой терминал лучше? - страница 7
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Была у меня такая, давно это было, потом сняли с производства.
Взял вместо неё A4Tech X-710BK
Ничего не потерял с функциональность и размером с прошлой. Эта даже лучше.
как у меня )) только у менz MK (маленькая), И есть такие же, только модель где кнопка не светится, тоже маленькие. У моих почти у всех проблема с кнопкой двойного клика(( удобные, но брака много
Жорж ну какой оклик, это самый хлам, а4теч самый начальный уровень, клавиатура должна быть MS, мышка у меня razor самая простая, a4tech купил первую клавиатуру она была в международной упаковке, отметка на коробке рус, залил чистил пару раз, в итоге пошел купил такую же а она по коробке другая чисто рус, и там уже все так плохо было по качеству, крутилка , фон в наушниках, плохая компания, купил от MS клавиатуру, она с влагозащитой и минимальным набором клавиш, и как назло ни разу за 2 года не залил еще) модель Wired keyboard 600
Нееет. Клавиатура и мышь должны быть УДОБНЫМИ. От MS - ничего хорошего не видел. А эта а4тех - отличная мышь, причем, это уже вторая, первая работала еще в начале 2000, и теперь такую же хочу. Чтобы рядом с колесиком были маленькие кнопки, и чтобы сбоку, под большим пальцем две кнопки были.
И клавиатуру хочу, чтобы кнопки для копипейста были, и еще некоторые... В идеале - программируемые.
Нееет. Клавиатура и мышь должны быть УДОБНЫМИ. От MS - ничего хорошего не видел. А эта а4тех - отличная мышь, причем, это уже вторая, первая работала еще в начале 2000, и теперь такую же хочу. Чтобы рядом с колесиком были маленькие кнопки, и чтобы сбоку, под большим пальцем две кнопки были.
И клавиатуру хочу, чтобы кнопки для копипейста были, и еще некоторые... В идеале - программируемые.
вот MS как раз заботится и продумывает, А4теч это самый хлам внутри китая (масс-маркет). там ничего не разрабатывают и не продумывают, в китае эта компания для бедных. а боковые кнопки есть у всех производителей, без них сейчас никуда.
а твой оклик, он из китая, но специально для рф)
Жорж ну какой оклик, это самый хлам, а4теч самый начальный уровень, клавиатура должна быть MS, мышка у меня razor самая простая, a4tech купил первую клавиатуру она была в международной упаковке, отметка на коробке рус, залил чистил пару раз, в итоге пошел купил такую же а она по коробке другая чисто рус, и там уже все так плохо было по качеству, крутилка , фон в наушниках, плохая компания, купил от MS клавиатуру, она с влагозащитой и минимальным набором клавиш, и как назло ни разу за 2 года не залил еще) модель Wired keyboard 600ну и мышка была X7, облезла вся) и однажды колесо сорвалось резко, все в ведро. мышки Razer только у нас в магазинах нереально дорогие(особенность компании), в Китае в районе от 1тр самая ходовая как у меня.
То у вас не Razer. Тоже думал схитрю закажу в Китае, сенсор дешманский, цена завышена в 10 раз.
п.с. A4Tech - за свои деньги топ. Хоть сенсор не срывает.
Цена качество - логитеч.
Насчет клавиатуры, не так важно название, возьмите любую механическую на переключателях чери, она будет лучше.
А я не могу найти такую мышь
моя сдохла и я теперь мучаюсь.
вот эта отличная без проводная - пользуюсь ей уже лет 8 хотя может дольше - забыл . но точно не меньше.
вот эта отличная без проводная - пользуюсь ей уже лет 8 хотя может дольше - забыл . но точно не меньше.
там у человека куча кнопочек (не заменимых) а эта просто мышь(
там у человека куча кнопочек (не заменимых) а эта просто мышь(
зачем столько кнопочек? - она наверное какая-то Игровая. я просто не когда не играл в компьютерах в игры - по этому и не знаю для чего столько кнопок в мыши
зачем столько кнопочек? - она наверное какая-то Игровая. я просто не когда не играл в компьютерах в игры - по этому и не знаю для чего столько кнопок в мыши
лично у меня 3 кнопки дополнительных. мне важно чтобы мышь была маленькая. поэтому выбор ограничен а так бы тоже больше кнопок выбрал)
2 кнопки под большим пальцем переключают страницы в браузере влево/вправо. (приучившись к этому назад дороги нет)
кнопка возле колеса, двойной клик использую для открытия папок/ярлыков. там где требуется более 1 нажатия. (удобно)
лично у меня 3 кнопки дополнительных. мне важно чтобы мышь была маленькая. поэтому выбор ограничен а так бы тоже больше кнопок выбрал)
2 кнопки под большим пальцем переключают страницы в браузере влево/вправо. (приучившись к этому назад дороги нет)
кнопка возле колеса, двойной клик использую для открытия папок/ярлыков. там где требуется более 1 нажатия. (удобно)
просматривал - решил себе тоже какую не будь новую приобрести, нашёл только с 6 кнопками - вроде больше 6 нет.
просматривал - решил себе тоже какую не будь новую приобрести, нашёл только с 6 кнопками - вроде больше 6 нет.
Лучше пощупать в магазине. И узнать, что с кнопками можно делать. Лишние кнопки могут раздражать. ПОТОМУ что многие вещи конструируют люди, которые сами этими вещами не пользуются - это беда современного мира(.