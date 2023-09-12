Какой терминал лучше? - страница 9

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Arkadii Zagorulko #:

Да, и по коду бьётся как оригинал, ну сенсор там не тот, что нужно. Видео заснял, китаец 50% вернул.

С виду 100% оригинал, внутри не оригинал.

я же пишу что в фирменном магазине Razer, на таобао, может даже tmall это был не помню, не на помойке али.

поверьте, меня сложно обмануть, я много раз в китае был и знаю что такое тао, тмалл и помойный для всех остальных кроме китая али.

вы вообще понимаете как работает регистрация серийников, та мышь которая попадет к вам в руки поддельная она скорее всего уже 3 месяца назад в черном списке регистрации будет, хотя-бы обратите внимание на этот факт. китайцы на одном серийнике меньше 1000 не будут делать, первым 50 может повезет.  У Razer регистрация прописывается в мышку, поэтому компания видимо не хранит как регистрации для переустановок Win, вторая регистрация и все ясно сразу.

add

да и вообще в чем смысл регистрации поддельной мышки, она сможет использовать фирменное ПО? Макросы.

 
Maxim Kuznetsov #:

вот он,лучший терминал :

даже не по функциональности  и скорости компиляний (сомневаюсь что там вообще есть такая фича)

просто де-факто : терминал блумберг это как последний эппл или старый феррари - показатель и вершина

Этот терминал не поддерживает мой брокер. У него только МТ4 и МТ5.

 
E38:

Часто можно встретить утверждение, что MetaTrader 5 лучше, чем МТ4. Как тогда можно объяснить вот такую картину:

Во всех запущенных терминалах открыт ОДИН график, в обзоре рынка везде 9 символов. Ни советников, ни индикаторов на графиках нет. Везде установлено значение Максимум баров в окне = 500.

Почему терминал МТ5 при прочих равных условиях потребляет памяти почти в пять раз (!) больше, чем 3 терминала МТ4 вместе взятых?

если хорошо отстроить то  в памяти занимает очень мало.

без советников


 

@Yuriy Zaytsev буду очень благодарен за рекомендации по хорошей настройке!

Я отключил отображение новостей, убрал все неиспользуемые символы из Обзора рынка, а также установил количество баров в окне равным 500 (мне больше не надо). Но всё равно не смог даже близко достичь показателей, который на ваших скриншотах!

 
E38 #:

@Yuriy Zaytsev буду очень благодарен за рекомендации по хорошей настройке!

Я отключил отображение новостей, убрал все неиспользуемые символы из Обзора рынка, а также установил количество баров в окне равным 500 (мне больше не надо). Но всё равно не смог даже близко достичь показателей, который на ваших скриншотах!

еще тут

 

замер я делал при 3 символах

размер баров 1000 ( меньше не установить )

ни один график не открыт! 

версия mt5 3886

в настройках отключено ВСЕ что можно 

 

@Yuriy Zaytsev, большое спасибо!

Буду пробовать. Очень хорошо, что не всем нужные сервисы сделаны отключаемыми. Не знал о такой возможности.

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