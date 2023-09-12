Какой терминал лучше? - страница 8

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Pavel Verveyko #:

Лучше пощупать в магазине. И узнать, что с кнопками можно делать. Лишние кнопки могут раздражать. ПОТОМУ что многие вещи конструируют люди, которые сами этими вещами не пользуются - это беда современного мира(.

добавил в корзину - вроде не дорогая и на аккумуляторе заряжается . только вот не знаю у меня на обычной батарейке, чуть ли не пол года работает.

Jet.A Wireless OM-R53G LED   

 
SanAlex #:

добавил в корзину - вроде не дорогая и на аккумуляторе заряжается . только вот не знаю у меня на обычной батарейке, чуть ли не пол года работает.

   

Дело Ваше. Но я люблю мыши только с хвостом)) _была беспроводная мышь и когда садились батарейки она начинала глючить + покупать эти батарейки. "трейдеру некогда бегать за батарейками")))

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Pavel Verveyko #:

Дело Ваше. Но я люблю мыши только с хвостом)) _была беспроводная мышь и когда садились батарейки она начинала глючить + покупать эти батарейки. "трейдеру некогда бегать за батарейками")))

у меня ноутбук - в крайнем случае если батарейка сажается, я сенсорной мучаюсь. а провода меня почему-то раздражают, могу с психу вырвать их с корнями.  

 
SanAlex #:

у меня ноутбук - в крайнем случае если батарейка сажается, я сенсорной мучаюсь. а провода меня почему-то раздражают, могу с психу вырвать их с корнями.  

с ноутом, сложнее. тут провода могут мешать

 
SanAlex #:

добавил в корзину - вроде не дорогая и на аккумуляторе заряжается . только вот не знаю у меня на обычной батарейке, чуть ли не пол года работает.

   

Такую мышь купил, день попользовался и выбросил в мусорку.

 
Pavel Verveyko #:

Лучше пощупать в магазине. И узнать, что с кнопками можно делать. Лишние кнопки могут раздражать. ПОТОМУ что многие вещи конструируют люди, которые сами этими вещами не пользуются - это беда современного мира(.

Продавцы тоже ничего не знают о том чем торгуют. Написано, что кнопки программируемые… и всё. А как они программируются, на какие действия никто не знает или умышленно помалкивают. Купи и сам изучай… Покупал и плевался… Кнопки программируются только на игровые действия. Вот такая печалька…
 
Arkadii Zagorulko #:

То у вас не  Razer. Тоже думал схитрю закажу в Китае, сенсор дешманский, цена завышена в 10 раз.

п.с.  A4Tech - за свои деньги топ. Хоть сенсор не срывает. 

Цена качество - логитеч. 

Насчет клавиатуры, не так важно название, возьмите любую механическую на переключателях чери, она будет лучше. 

на таобао в фирменном магазине вместе с ковром заказывал, встроенное ПО фирменное, можно макросы под MQL команды  настроить) как минимум на боковые кнопки копировать-вставить)

Жорж у тебя на X7 тоже можно на боковые повесить копировать вставить через встроенное ПО

 
SanAlex #:

добавил в корзину - вроде не дорогая и на аккумуляторе заряжается . только вот не знаю у меня на обычной батарейке, чуть ли не пол года работает.

   

В плане долгожительства - Logitech мышь, от одной пальчиковой батареи из фикспрайса живёт год-полтора.

 
Vitaliy Kuznetsov #:

В плане долгожительства - Logitech мышь, от одной пальчиковой батареи из фикспрайса живёт год-полтора.

поддержу, она хорошо засыпает и видимо качественно использует заряд, очень долго держат, остальные беспроводные раза в 2 меньше будут., но мне показались громкие щелчки у этой компании, и у меня проблема с колесом, редко пользуюсь,

чудесные у них технологии сна, ни разу за 5 лет не выключал ее, 2-3 раза подсовывал ей просто дохлые батарейки и она еще по году работала без затупов, пока батарейка вообще в 0 не села.

 
Fast235 #:

на таобао в фирменном магазине вместе с ковром заказывал, встроенное ПО фирменное, можно макросы под MQL команды  настроить) как минимум на боковые кнопки копировать-вставить)

Жорж у тебя на X7 тоже можно на боковые повесить копировать вставить через встроенное ПО

Да, и по коду бьётся как оригинал, ну сенсор там не тот, что нужно. Видео заснял, китаец 50% вернул.

С виду 100% оригинал, внутри не оригинал.

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