Какой терминал лучше? - страница 8
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Лучше пощупать в магазине. И узнать, что с кнопками можно делать. Лишние кнопки могут раздражать. ПОТОМУ что многие вещи конструируют люди, которые сами этими вещами не пользуются - это беда современного мира(.
добавил в корзину - вроде не дорогая и на аккумуляторе заряжается . только вот не знаю у меня на обычной батарейке, чуть ли не пол года работает.
добавил в корзину - вроде не дорогая и на аккумуляторе заряжается . только вот не знаю у меня на обычной батарейке, чуть ли не пол года работает.
Дело Ваше. Но я люблю мыши только с хвостом)) _была беспроводная мышь и когда садились батарейки она начинала глючить + покупать эти батарейки. "трейдеру некогда бегать за батарейками")))
Дело Ваше. Но я люблю мыши только с хвостом)) _была беспроводная мышь и когда садились батарейки она начинала глючить + покупать эти батарейки. "трейдеру некогда бегать за батарейками")))
у меня ноутбук - в крайнем случае если батарейка сажается, я сенсорной мучаюсь. а провода меня почему-то раздражают, могу с психу вырвать их с корнями.
у меня ноутбук - в крайнем случае если батарейка сажается, я сенсорной мучаюсь. а провода меня почему-то раздражают, могу с психу вырвать их с корнями.
с ноутом, сложнее. тут провода могут мешать
добавил в корзину - вроде не дорогая и на аккумуляторе заряжается . только вот не знаю у меня на обычной батарейке, чуть ли не пол года работает.
Такую мышь купил, день попользовался и выбросил в мусорку.
Лучше пощупать в магазине. И узнать, что с кнопками можно делать. Лишние кнопки могут раздражать. ПОТОМУ что многие вещи конструируют люди, которые сами этими вещами не пользуются - это беда современного мира(.
То у вас не Razer. Тоже думал схитрю закажу в Китае, сенсор дешманский, цена завышена в 10 раз.
п.с. A4Tech - за свои деньги топ. Хоть сенсор не срывает.
Цена качество - логитеч.
Насчет клавиатуры, не так важно название, возьмите любую механическую на переключателях чери, она будет лучше.
на таобао в фирменном магазине вместе с ковром заказывал, встроенное ПО фирменное, можно макросы под MQL команды настроить) как минимум на боковые кнопки копировать-вставить)
Жорж у тебя на X7 тоже можно на боковые повесить копировать вставить через встроенное ПО
добавил в корзину - вроде не дорогая и на аккумуляторе заряжается . только вот не знаю у меня на обычной батарейке, чуть ли не пол года работает.
В плане долгожительства - Logitech мышь, от одной пальчиковой батареи из фикспрайса живёт год-полтора.
В плане долгожительства - Logitech мышь, от одной пальчиковой батареи из фикспрайса живёт год-полтора.
поддержу, она хорошо засыпает и видимо качественно использует заряд, очень долго держат, остальные беспроводные раза в 2 меньше будут., но мне показались громкие щелчки у этой компании, и у меня проблема с колесом, редко пользуюсь,
чудесные у них технологии сна, ни разу за 5 лет не выключал ее, 2-3 раза подсовывал ей просто дохлые батарейки и она еще по году работала без затупов, пока батарейка вообще в 0 не села.
на таобао в фирменном магазине вместе с ковром заказывал, встроенное ПО фирменное, можно макросы под MQL команды настроить) как минимум на боковые кнопки копировать-вставить)
Жорж у тебя на X7 тоже можно на боковые повесить копировать вставить через встроенное ПО
Да, и по коду бьётся как оригинал, ну сенсор там не тот, что нужно. Видео заснял, китаец 50% вернул.
С виду 100% оригинал, внутри не оригинал.