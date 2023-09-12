Какой терминал лучше? - страница 2

Новый комментарий
 
fxsaber #:

Видимо, не везде так.

Удивительное рядом! А в вашем случае точно содержимое терминалов (количество вкладок, символов в обзоре рынка и программ на графиках) одинаковое?

 
E38 #:

Нет, не первый. Я его уже перезагружал. MetaEditor не запущен, поэтому я его и не показал.

Я не спрашивал запускали ли Вы его - я спросил: " Вы не показали загрузку по процессам MetaEditor ...".

Что Вам нужно сделать: в Диспетчере задач смотреть загрузку процессора по процессам MetaEditor'a. Просто взять и смотреть.

 
E38 #:

Удивительное рядом! А в вашем случае точно содержимое терминалов (количество вкладок, символов в обзоре рынка и программ на графиках) одинаковое?

Разное, но не принципиально. Экономия $10 на VPS - баловство, не трейдинг.

 

Кстати, вполне возможно, что я ещё не до конца разобрался.

В МТ4 на вкладке "Графики" есть настройка "Максимум баров в истории". Я всегда ставлю там не более 1000, потому что подозреваю, что для хранения этой истории может использоваться оперативная память. А в МТ5 я этой настройки там не нашёл, есть только "Максимум баров в окне". Интересно, где она?  

 
E38 #:

Кстати, вполне возможно, что я ещё не до конца разобрался.

В МТ4 на вкладке "Графики" есть настройка "Максимум баров в истории". Я всегда ставлю там не более 1000, потому что подозреваю, что для хранения этой истории может использоваться оперативная память. А в МТ5 я этой настройки там не нашёл, есть только "Максимум баров в окне". Интересно, где она?  


В настройках терминала:

 
Vladimir Karputov #:

Я не спрашивал запускали ли Вы его - я спросил: " Вы не показали загрузку по процессам MetaEditor ...".

Что Вам нужно сделать: в Диспетчере задач смотреть загрузку процессора по процессам MetaEditor'a. Просто взять и смотреть.

Но у меня там нет такого процесса: 




Кроме раздела "Приложения" есть ещё "Фоновые процессы" и "Процессы Windows", но в них тоже нет процесса MetaEditor.

 
Vladimir Karputov #:


В настройках терминала:

Да, здесь я поставил значение 500. В МТ4 на этой же вкладке есть ещё параметр "Max bars in history". А где он в МТ5?

[Удален]  

У меня так !

Захват ЦП

 
E38 #:

Но у меня там нет такого процесса: 




Кроме раздела "Приложения" есть ещё "Фоновые процессы" и "Процессы Windows", но в них тоже нет процесса MetaEditor.

Терминал сам смотрит, как давно Ваши коды были скомпилированы и в фоновом режиме компилирует их. Скорость зависит от компьютера, просто ранее процесс MetaEditor был виден, возможно в новых билдах этот процесс спрятали.

 
Vladimir Karputov #:

Терминал сам смотрит, как давно Ваши коды были скомпилированы и в фоновом режиме компилирует их. Скорость зависит от компьютера, просто ранее процесс MetaEditor был виден, возможно в новых билдах этот процесс спрятали.

Я ещё вот тут посмотрел и тоже такого процесса не нашёл:


123456789
Новый комментарий