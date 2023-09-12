Какой терминал лучше? - страница 2
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Видимо, не везде так.
Удивительное рядом! А в вашем случае точно содержимое терминалов (количество вкладок, символов в обзоре рынка и программ на графиках) одинаковое?
Нет, не первый. Я его уже перезагружал. MetaEditor не запущен, поэтому я его и не показал.
Я не спрашивал запускали ли Вы его - я спросил: " Вы не показали загрузку по процессам MetaEditor ...".
Что Вам нужно сделать: в Диспетчере задач смотреть загрузку процессора по процессам MetaEditor'a. Просто взять и смотреть.
Удивительное рядом! А в вашем случае точно содержимое терминалов (количество вкладок, символов в обзоре рынка и программ на графиках) одинаковое?
Разное, но не принципиально. Экономия $10 на VPS - баловство, не трейдинг.
Кстати, вполне возможно, что я ещё не до конца разобрался.
В МТ4 на вкладке "Графики" есть настройка "Максимум баров в истории". Я всегда ставлю там не более 1000, потому что подозреваю, что для хранения этой истории может использоваться оперативная память. А в МТ5 я этой настройки там не нашёл, есть только "Максимум баров в окне". Интересно, где она?
Кстати, вполне возможно, что я ещё не до конца разобрался.
В МТ4 на вкладке "Графики" есть настройка "Максимум баров в истории". Я всегда ставлю там не более 1000, потому что подозреваю, что для хранения этой истории может использоваться оперативная память. А в МТ5 я этой настройки там не нашёл, есть только "Максимум баров в окне". Интересно, где она?
В настройках терминала:
Я не спрашивал запускали ли Вы его - я спросил: " Вы не показали загрузку по процессам MetaEditor ...".
Что Вам нужно сделать: в Диспетчере задач смотреть загрузку процессора по процессам MetaEditor'a. Просто взять и смотреть.
Но у меня там нет такого процесса:
Кроме раздела "Приложения" есть ещё "Фоновые процессы" и "Процессы Windows", но в них тоже нет процесса MetaEditor.
В настройках терминала:
Да, здесь я поставил значение 500. В МТ4 на этой же вкладке есть ещё параметр "Max bars in history". А где он в МТ5?
У меня так !
Но у меня там нет такого процесса:
Кроме раздела "Приложения" есть ещё "Фоновые процессы" и "Процессы Windows", но в них тоже нет процесса MetaEditor.
Терминал сам смотрит, как давно Ваши коды были скомпилированы и в фоновом режиме компилирует их. Скорость зависит от компьютера, просто ранее процесс MetaEditor был виден, возможно в новых билдах этот процесс спрятали.
Терминал сам смотрит, как давно Ваши коды были скомпилированы и в фоновом режиме компилирует их. Скорость зависит от компьютера, просто ранее процесс MetaEditor был виден, возможно в новых билдах этот процесс спрятали.
Я ещё вот тут посмотрел и тоже такого процесса не нашёл: