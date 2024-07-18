Моя прибыльная статегия.Без индикатора. - страница 5
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Торговая система топикстартера недоформулирована. Так же как и недоформулирована ТС Льва Балуева, которую в этой ветке процитировал я. Уважаемый vugar nusratov, Что значит фраза " Если в одну сторону закрылись две или больше сделок то ..." ? Смотрите, цена поехала вверх, сработал лонг, поехала безоткатно ещё вверх, лонг закрылся по профиту, сработал второй лонг. Далее разворот. Лонг закрывается по стопу. Закрыты 2 однонаправленных ордера. Что делать нужно далее?
Продолжаем. Сработал стоп второго ордера, цена едет далее вниз, цепляет шортовую позу, разворачивается и едет вверх. Срабатывает СтопЛосс у шорта. Результат: +150 у первого лонга, -100 у второго и -100 у первого шорта. В результате мы на 50 в минусе (+150-100-100=-50). По шагам можете расписать реакцию именно на эту ситуацию?
Вот вообще непонятно, что значит, закрыты 2 ордера в одну сторону?
1. Тренд вверх. 2 логна закрылысь по тейку. На их место вполне можно поставить селлстоп-ордера.
2. Тренд вбок. Лонг закрылся по стопу, шорт закрылся по стопу. Оба ордера закрыты в одну сторону - в сторону стоплосса ордера. На место лонга мы не можем поставить стоповый шорт - только лимитный. На место шорта мы не можем поставить стоповый лонг - только лимитный. А, увы, о лимитниках речи в ТС не шло.
Что делать во втором случае?
Если не делать ни чего, то получается, что 2 ближайшие отложки уже отработали, расширив нам стенки горизонтального канала. Следующие 2 стенки - это следующие 2 стоповых ордера - один сверху, один снизу. Ведь не факт, что и они ни сработают в минус, не факт, что оба они ни закроются по стоплоссу. Что произойдёт в тот момент, когда мы обнаружим третий стоплосс? Смотрите, стартуем, срабатывает байстоп, он закрывается по SL. Срабатывает СеллСтоп - он тож закрывается по SL. Раз мы ни чего не делали, цена поехала вверх, зацепила второй Байстоп, развернулась и ордер закрылся по SL. В этой точке мы обнаруживаем как раз ситуацию "2 ордера закрыты в одну сторону". Они и оба лонговые, и оба закрыты вниз - закрыты по SL. На их места в этой точке нельзя поставить ни одного СеллСтопа. Только СеллЛимиты.
Я чётко следовал правилу "обнаружили 2 закрытых в одну сторону ордера". А что делать непонятно. Недоформулирован этот момент.
Ага, помалкиваем. Ну что же, у меня есть результат.
12 июня я с подачи своего друга сел делать советника по схожей торговой системе. Если быть точным, то друг немного видоизменил систему Балуева, добавив лимитные ордера. Сегодня, 5 июля мы закончили отлаживать советника. Ниже я покажу скриншот того, что выдал тестер стратегий. Это результат торгов в тестере фиксированным лотом.
Судя по графику роста депозита, с уверенностью могу сказать, что данная торговая система имеет право жить.
Обратите внимание! Это фиксированный лот = 0,1, взятый от балды. Если вникнуть, посчитать риски и для каждой новой серии ордеров ставить лот, зависящий от размера депозита, то при росте оного, лот будет увеличиваться, и, соответственно, скорость прироста депозита увеличится тоже.
И ещё, данный график отражает работу ордеров, расставленных с шагом = 100 пунктов на пятизнаке. Это всего 10 пунктов для четырёхзнака. Наверно поэтому так много ордеров было открыто/закрыо (на скрине их более 2000).
Хочется вот ещё что добавить. В процессе формулирования алгоритма работы советника, я полез в интернет в поисках более точной формулировки системы Балуева. Описание найти не удалось, но зато на одном из форумов удалось в бесплатном доступе найти три файла советника, а именно исходные коды советников. Автор выложил их в свободный доступ. И, судя по комментам того форума, народ просил автора допилить то у одного советника, то у другого то-то и то-то.
Я вникать не стал, и код чужой копать не стал тоже - просто скачал на всякий случай. Я приложил к этому посту сиих экспертов - раз автор распространял исходники бесплатно, берите, кому нужно, может допилите под себя, да и будете пользоваться. Мне же эти файлы не нужны, я сделал свой, вполне рабочий. Честно говоря, я их даже в тестере не запускал. Просто скачал, да так и валялись.
Итак, советники к посту приложены, сейчас покопаюсь в инете - мож удастся найти откуда я их качал - там есть описание параметров их работы. Помню лишь одно: один советник работает со стоповыми отложками, другой с лимитными, а вот что делает третий просто не помню.
Ага, пост, описывающий параметры работы экспертов нашёл. Копирую его сюда целиком, как он есть:
// ===================== Начало цитаты ===========================
Ребят я не давно сам искал что то подобное и частенько в теме поиск советников просили советников чтобы работали как с лимит так и со-стоп ордерами думаю что Каму нибудь пригодится.Не забывайте также что при включение совы можно отключать направление торговли советника Оnlu&long или Оnlu&Short
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SHE_Baluev_Real
Логика работы советника проста. При старте он выставляет 10 отложенных ордеров (по 5 в покупку и продажу) на расстоянии Per друг от друга, со стопами Stop. По мере срабатывания ордеров, количество отложенных постоянно дополняется до 10. Открытые позиции трейлингуются. Отложенные ордера в противоположную сторону подтягиваются к стопам открытых.
Таким образом, это не столько самостоятельно торгующий советник, сколько помошник трейдера берущий на себя всю рутину по выставлению и сопровождению пачки ордеров.
Советник торгует фиксированным количеством лотов.
Параметры советника:
Per - Период в пунктах, через который расставляются отложенные ордера.
Profit - Величина профита, если 0, то ордера выставляются без профита.
Stop - Величина стоплосса, она же трейлинг.
StepTrail - Шаг трейлинга, чтобы не двигать стопы через каждый пункт.
Lots - Количество лотов на ордер.
Symb - Пара для торговли. Если * то советник торгует по паре открытой на графике, не трогая ордера других пар и не трейлингуя их. Если ввести, например EURUSD, то торговля будет вестись по этой паре независимо от того, какая пара на графике.
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SHE_Baluev_Pro
В процессе эксплуатации и многочисленных доделок и переделок, классическая стратегия Льва Балуева была несколько модифицирована и на свет появилась новая версия SHE_Baluev_Pro.
Модифицированная стратегия выглядит так:
При старте, на расстоянии Per пунктов от цены и с шагом Per расставляются по NumOfOrders стоповых ордеров в обе стороны. По умолчанию пять ордеров BuyStop и пять SellStop. StopLoss уровни любые, хоть 0. Профит, трейлинг тоже любые. По мере срабатывания ордеров отложенные пополняются до нужного количества. По мере движения цены, уровни открытия отложенных ордеров трейлингуются за ценой на расстоянии Per. Таким образом получается симбиоз стратегии Льва Балуева с известной в своё время метёлкой. При движении цены, например вверх, байстопы щёлкают и дополняются вверх до 5 постоянно, а селлстопы тянутся за ценой. Цена развернулась, пошла вниз, начали щёлкать селлстопы а уровни открытия отложенных байстопов снижаются.
Параметры советника:
Starttime - Время начала работы советника.
Endtime - Время окончания работы советника. Если Starttime и Endtime совпадают, то советник работает постоянно и ограничения на время работы не накладываются.
CloseOrdersAtEndTime - Нужно ли закрывать открытые ордера при наступлении времени Endtime.
SecundForModify - Пауза в секундах между последовательными циклами модификации. Если 0, то моодификация не ограничивается.
NumOfOrders - Количество ордеров выставляемых в каждую сторону.
Per - Период в пунктах, через который расставляются отложенные ордера.
Profit - Величина профита, если меньше допустимого брокером уровня, то ордера выставляются без профита.
Stop - Величина стоплосса, если меньше допустимого брокером уровня, то стоп уровень не выставляется.
TrailStop - Трейлинг стоп, если меньше допустимого брокером уровня, то ордера не трейлингуются.
TrailStep - Шаг трейлинга, чтобы не двигать стопы через каждый пункт.
Lots - Количество лотов на ордер.
Symb - Пара для торговли. Если * то советник торгует по паре открытой на графике, не трогая ордера других пар и не трейлингуя их. Если ввести, например EURUSD, то торговля будет вестись по этой паре независимо от того, какая пара на графике.
SHE_AntiBaluev_Pro
Версия советника, которая выставляет не стоповые а лимитные ордера. Всё остальное осталось таким же, как и в классическом сове
Параметры советника:
NumOfOrders - Количество ордеров в каждую сторону. Per - Период в пунктах, через который расставляются отложенные ордера.
Profit - Величина профита, если 0, то ордера выставляются без профита.
Stop - Величина стоплосса.
TrailStop - Величина трейлинг стопа. TrailStep - Шаг трейлинга, чтобы не двигать стопы через каждый пункт.
Lots - Количество лотов на ордер.
Symb - Пара для торговли. Если * то советник торгует по паре открытой на графике, не трогая ордера других пар и не трейлингуя их. Если ввести, например EURUSD, то торговля будет вестись по этой паре независимо от того, какая пара на графике.
// ===================== Конец цитаты ===========================
Эге, тесты показали, что работа над советником по системе Балуева у меня не закончена. Возьмём, например, тестовые 2 года и будем брать тестовый период, скажем, 2 недели. Некоторые произвольно взятые тестовые периоды показывают отличный результат. Другие - сливают деньги. Иными словами, советник то зарабатывает, то начинает сливать. Я пришёл к выводу, что советник отлично ведёт себя на тренде и хорошо зарабатывает во флете. НО! Как только происходит перелом тренда, работа торговой системы сбивается. Тут мы наталкиваемся на серию убытков, которая сводит на нет всё, что заработал советник ранее. Всё это побудило меня ещё несколько раз прокрутить перед глазами алгоритм работы эксперта.
Я пришёл к выводу, что в некоторых точках графика уже нельзя пользоваться фиксированным расстоянием между ордерами. Что система топикстартера, что стсема Балуева расставляет ордера с фиксированным шагом, например, через каждые 100 пунктов. Я пришёл к выводу, что шаг расстановки ордеров должен меняться в зависимости от того, в какое состояние пришёл рынок. Точно так же, нужно правильно менять и размеры лотов, и размеры стопприказов (SL, TP). Выход есть - я его нашёл.
Итак, выводы, к которым я пришёл: В любой сеточной торговой системе, если мы хотим, чтоб система приносила прибыль долгосрочно, расстояние между основным и разворотным ордером должно быть динамическим (изменяемым), размеры стопприказов (SL и TP) могут быть фиксированными, но лишь на короткий промежуток времени. При изменении рынка их размеры также должны меняться. Размеры лотов при получении убытков должны меняться в связке с размерами стопприказов. Лоты стартовых ордеров должны быть завязаны на уровень возможной просадки (если после очередной прибыли мы хотим увеличить лот стартового ордера, то использование именно вот такого увеличиенного лота должно быть математически обосновано)
Пока всё.
при существенном депо всё-бы хорошо, но мизерный(по отн.к депо) выхлоп съедят спред+комиссия+свопы :-( и выхлоп-то будет только когда рынок ведёт как предписано (внутрь или наружу диапазона, от вариаций stop/limit)
и тралы кстати мешают. В приведённом механоиде всё равно выставляются+заполняются новые отложки stop (или limit), тралить дополнительно stopLoss или takeProfit - только вредить
PS/ рассматривать и делать механические (безиндикаторные) системы довольно полезная зарядка для ума и хорошая практика. Но только торговать ими нельзя, они увы сливают
Может стоит научить советника определять такие разворотные моменты, ну или хотя бы вероятность наступления такого момента? И в этот период отказаться от торговли. Сделок будет меньше на порядок, но депозит будет жить.
если научить советника определять (любые) разворотные или критические моменты, пусть редкие но с высокой гарантией, то необходимость в советнике, тралах и прочей лабуде отпадает
достаточно Alert (Push) - "ей хозяин ! торгони-ко..!"