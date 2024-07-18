Моя прибыльная статегия.Без индикатора. - страница 10

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[Удален]  

Да дело не в плавающих спредах, хотя они добавляют реальной мороки, правда не для коротких СЛ и ТП

Речь о спреде в 2 пп., чего нет в природе, тем более на фунте, отсюда и некорректны заявления о 5-ти днях, время-то у нас величина постоянная.

Если брать реальный спред и реальные соответственно ему размеры СЛ и ТП это будут уже другие временные интервалы для удваивания депо.

Но как я в конце своего сообщения предыдущего написал - даже не это главное, таки за 50 дней удвоить депо тоже не плохо. Вопрос в живучести алгоритма. Правильнее было бы брать реальные значения спредов, СЛ и ТП и тестить на более длительном интервале, охватывающем больше всевозможных трудных ситуация на рынке. Смотреть как поведёт себя.

 
Vitaly Murlenko #:

Дались вам эти плавающие спреды. Советник изначально разрабатывался под фиксированный спред. Я уже не раз говорил, что не желаю иметь дело с ДЦ, у которых фиксированных спредов нет.


Про плавающий спред, вроде, никто не упоминал.
Но где Вы видели спред в 2 пункта на пятизнаке?
 
Vitaly Murlenko #:
У меня ... порядка 1300 ордеров в день. 
Жёстко.
 
Это что? Пипсатор?
 

Не буду говорить, что это за ДЦ, но вот вам скриншот из моего личного кабинета


 
Vitaly Murlenko #:

Не буду говорить, что это за ДЦ, но вот вам скриншот из моего личного кабинета


На видео мы видим 5 знаков после запятой.
 
Я запускаю тест на пятизнаке потому, что у меня демосчёт пятизнаковый. Повторяю ещё раз - ставлю фиксированны спред исключительно для отладочных действий. Ну а скрин смотрите выше - там и спред фиксированный и 4 цифири после запятой. Это окно открытия новго реального счёта я сфоткал.
 
Vitaly Murlenko #:
Я запускаю тест на пятизнаке потому, что у меня демосчёт пятизнаковый. Повторяю ещё раз - ставлю фиксированны спред исключительно для отладочных действий. Ну а скрин смотрите выше - там и спред фиксированный и 4 цифири после запятой. Это окно открытия новго реального счёта я сфоткал.
Вы запускаете тест на пятизнаке, ставите спред 2 пункта, но на пятизнаке спред на порядок выше.
 
Возникает нехорошее чувство, что Вы пытаетесь кого-то ввести в заблуждение. 🤔
 
Vitaly Murlenko #:
Я запускаю тест на пятизнаке потому, что у меня демосчёт пятизнаковый. Повторяю ещё раз - ставлю фиксированны спред исключительно для отладочных действий. Ну а скрин смотрите выше - там и спред фиксированный и 4 цифири после запятой. Это окно открытия новго реального счёта я сфоткал.

Нужно запускать тест на мт5, он и расставит всё по местам

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