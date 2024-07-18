Моя прибыльная статегия.Без индикатора. - страница 13
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Наверно под понятием "Новый бар" мы мыслим разные вещи. Я предлагаю Вам закрыть эту тему, ибо она нам не нужна. Ясность есть у нас обоих :)
новый бар и в африке новый бар)
Это стратегия рабочая, или это простая демагогия. Лишь бы чтобы поговорить?
Это стратегия рабочая, или это простая демагогия. Лишь бы чтобы поговорить?
топик стартер давно уже отвалился с ветки
так что ...
топик стартер давно уже отвалился с ветки
так что ...
Да ни чего страшного, что отвалился, главное, что идея его жива. У меня вот из этой идеи в результате родился совершенно другой советник. Пришлось в торговой системе сократить все сделки до одного рыночного и одного отложенного разворотного ордера. По предварительным тестам вот что получилось:
Мне тут пришлось поставить нереально большие параметры в настройках. Так что тест не совсем точен.
Как вы и говорили, я авторизовался на счёте, у которого четырёхзнак с фиксированным спредом. А вчера обнаружил, что в 00:00 мой минлевел (минимально-допустимый уровень для установки стопприказов) стал = 18 пунктов. А было всего три. Днём их всего три. (Хотя спред при этом по прежнему = 3 пунктам) Поэтому пришлось конкретно увеличить расстояние до устанавливаемого ордера и величину стопприказов. Но и с такими параметрами советник зарабатывает. А это приводит нашу проверку торговой системы к выводу, о её работоспособности.
Я сегодня сделал ещё изменения в советнике. Он торговать стал эффективнее - снизились просадки, выросла прибыль. И вернётся к норме минлевел - сделаю ещё изменения. Так что, есть куда расти. Так что, вне зависимости ни от чьего мнения, я для себя пришёл к выводу о том, что из стартовой торговой системы, применяя рассуждения, вполне возможно сделать прибыльного советника.
Это не реклама. Этим я пытаюсь сказать, что хочу уйти от дальнейшего обсуждения спорности вопроса эффективности торговой системы, изложенной топикстартером.
P.S.
Пожалуйста, не нужно мне больше указывать на отличия торга в тестере, на демо и в реале. Я всё это прекрасно знаю и знал сам. Опыт-то уже более 15 лет. Как не знать таких вещей?
Это стратегия рабочая, или это простая демагогия. Лишь бы чтобы поговорить?
Проверять именно её я не стал. В процессе обдумывания, включив жёсткую логику (то есть логику, в которой КАЖДОЕ решение обосновано, например, какие ордера ставить и почему именно их, на каких уровнях и почему именно на них и т.п.), я пришёл к выводу, что из стартовой торговой системы вполне реально сделать рабочую торговую систему.
У меня ушло с 12 июня по сегодня, 10 сентября - 90 дней на то, чтоб прийти к окончательному выводу о работоспособности получившейся ТС. И вот что, тут нужно признать, что я не ежедневно этим занимался. Но я с уверенность могу сказать, что на это направление работы имеет смысл обратить внимание.