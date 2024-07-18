Моя прибыльная статегия.Без индикатора. - страница 2

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vugar nusratov:
Хочу поделиться своей стратегией.

Здраствуйте ! могли бы Вы продемонстрировать вашу историю торговли ? 

(Вот моя история торговли завесь период - комп восстанавливал и история изменилась и мт5 установил новый счёт)

Снимок

 
SanAlex:

(Вот моя история торговли завесь период - комп восстанавливал и история изменилась и мт5 установил новый счёт)


Зачет ))

 
Taras Slobodyanik:

Потом окажется что внутри Д1 есть и другие свечи, и что все немного не так как хочется.

Я проанализировал всё до мелочей по этой паре.И знаю характеристики движений свечей во всех таймфреймах.В любом случае в течении дня почти всегда наблюдается безоткатные движения в размере минимум 400 пунктов.А это значить сработает минимум 2 тейкпрофита.А безоткатные движения в размере 600- 800 пунктов в день тут происходят очен часто.
 
Maxim Kuznetsov:

Замечательная стратегия. Даже добавить нечего..

можно чуть про ММ, но обычно без надобности: торгуем 10 мин.лотов. Если вдруг случайно, в конце недели не побили рекорд, не обновили баланс,
то считаем сколько вообще ордеров сработало и 1/3 от того добавляем к лоту. Если есть рекорд, то всё по новой. 

VUGAR - вы кумир молодёжи !

 
vugar nusratov:
10 мин лот откуда взяли? 
 
vugar nusratov:
10 мин лот откуда взяли? 

нугадал обумов подсказал, он добрый парень, наш храбрый казах. Говорит играть лотами можно с 10 минималок, не меньше. 

 
Maxim Kuznetsov:

нугадал обумов подсказал, он добрый парень, наш храбрый казах. Говорит играть лотами можно с 10 минималок, не меньше. 

Ну тогда дерзайте)))
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vugar nusratov:
Хочу поделиться своей стратегией.
Торгуем только по парам GBP-USD.Прибыль 100- 400 процентов при использовании 5 процентов от депозита.
Устанавливаем  в начале или конце дня минимум 6 байстопов и 6 селлстоп с разницей 150 пунктов между ними.Для каждого отложника выставляем тейкпрофит в размере 150 и стоплос в размере 100 пунктов.Уходим по своим делам.Потом по возможности проверяем состояние сделок.Если в одну сторону закрылись две или больше сделок то ,устанавливаем на их месте новые стоп ордера в противоположную сторону с такими же тейкпрофитами и стоплосами.Если закрылась одна сделка ничего не трогаем и в течении дня проверяем и добавляем новые стоп ордера по необходимости.Эффективность стратегии можете проверить просмотрев историю дневных свечей на мета трейдере 4.
Изначально провальная стратегия, в Кодобазе полно ее разновидностей
 
vugar nusratov:
На флете будет просадка а не слив ,и то небольшая.Если просмотреть историю графика GPB-USD увидим что флеты с амплитудами 200 пунктов крайне малы и они очень краткосрочные.А это означает что количество стоплосов  будет максимум 2-3 штуки.А на флетах с большими амплитудами, большинство которых именно являются такими, сработают тейкпрофиты в сторону движения .

это в теории,а на практике реализовывал такую стратегию

 
vugar nusratov:
Принудительно ничего не закрываем.Только установливаем стоп ордера на месте закрывщихся ордеров в противоположную сторону, если их больше двух.

Перед полночью закрываю все. Возобновление через час после полночь

Иначе СВОП съедает всю прибыль, а зависшие сделки приводят к сливу через StopOut

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