Моя прибыльная статегия.Без индикатора. - страница 2
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Хочу поделиться своей стратегией.
Здраствуйте ! могли бы Вы продемонстрировать вашу историю торговли ?
(Вот моя история торговли завесь период - комп восстанавливал и история изменилась и мт5 установил новый счёт)
(Вот моя история торговли завесь период - комп восстанавливал и история изменилась и мт5 установил новый счёт)
Зачет ))
Потом окажется что внутри Д1 есть и другие свечи, и что все немного не так как хочется.
Замечательная стратегия. Даже добавить нечего..
можно чуть про ММ, но обычно без надобности: торгуем 10 мин.лотов. Если вдруг случайно, в конце недели не побили рекорд, не обновили баланс,
то считаем сколько вообще ордеров сработало и 1/3 от того добавляем к лоту. Если есть рекорд, то всё по новой.
VUGAR - вы кумир молодёжи !
10 мин лот откуда взяли?
нугадал обумов подсказал, он добрый парень, наш храбрый казах. Говорит играть лотами можно с 10 минималок, не меньше.
нугадал обумов подсказал, он добрый парень, наш храбрый казах. Говорит играть лотами можно с 10 минималок, не меньше.
Хочу поделиться своей стратегией.
На флете будет просадка а не слив ,и то небольшая.Если просмотреть историю графика GPB-USD увидим что флеты с амплитудами 200 пунктов крайне малы и они очень краткосрочные.А это означает что количество стоплосов будет максимум 2-3 штуки.А на флетах с большими амплитудами, большинство которых именно являются такими, сработают тейкпрофиты в сторону движения .
это в теории,а на практике реализовывал такую стратегию
Принудительно ничего не закрываем.Только установливаем стоп ордера на месте закрывщихся ордеров в противоположную сторону, если их больше двух.
Перед полночью закрываю все. Возобновление через час после полночь
Иначе СВОП съедает всю прибыль, а зависшие сделки приводят к сливу через StopOut