Моя прибыльная статегия.Без индикатора. - страница 11
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Нужно запускать тест на мт5, он и расставит всё по местам
Я уважаю Ваш опыт и знания, но упрямо открещиваюсь и от МТ5 и от MQL5. Пусть я не прав, но я не хочу себя мучить пятёркой.
Готово. Удалил ролики, раз они так обманчивы
Сергей, мне надоело. Я не хочу доказывать, что я не верблюд. Думайте, что хотите, а я пойду делать, что считаю нужным.
Пауза. Всем спасибо за участие.
Стремитесь создать видимость, что Вас обидели?
Уй, неее, испытывать чувство обиды - одна из самых дурных моделей использования собственной энергии. Я уже давно от этого ушёл :)))))))))))
Какое-то недопонимание сплошное. К сожалению.
Запуск советника хотя бы на демо уже расставит всё по местам.
Будем отклоняться от темы - результата не будет. Поэтому я и сказал: "Пауза". Я лишь хочу, чтоб в этой ветке отсутствовал хлам (читай "не существенное").
Выше было сказано, что правильная постановка вопроса - выяснение живучести. Согласен. Поэтому намерен подключиться к четырёхзнаку, взять оттуда реальные спреды и тестировать на них, раз уж оно под это разрабатывалось. Мне нужно время.
Какое-то недопонимание сплошное. К сожалению.
Запуск советника хотя бы на демо уже расставит всё по местам.
Во. Демо. К сожалению, сейчас найти демо с четырёхзнаком проблематично. Да и не готов я пока на реалтайм советника ставить. Я лучше по готовности поставлю его на реальный счёт с небольшим депозитом. Пожалуй, это будет даже лучше, чем демо.
Во. Демо. К сожалению, сейчас найти демо с четырёхзнаком проблематично. Да и не готов я пока на реалтайм советника ставить. Я лучше по готовности поставлю его на реальный счёт с небольшим депозитом. Пожалуй, это будет даже лучше, чем демо.
Не надо спешить с реальным депозитом, хоть меня никто и не спрашивал - но всё же.
Во, подключился к реальному счёту. Тут четырёхзнак и фиксированный спред. Вот 2 торговых инструмента - евробакс и британский фунт. Здесь работа в тестере честнее выглядеть будет?
Во, подключился к реальному счёту. Тут четырёхзнак и фиксированный спред. Вот 2 торговых инструмента - евробакс и британский фунт. Здесь работа в тестере честнее выглядеть будет?
должна выглядеть реальнее, можно с теми же настройками прогнать тест