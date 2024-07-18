Моя прибыльная статегия.Без индикатора. - страница 11

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Vitaly Muzichenko #:

Нужно запускать тест на мт5, он и расставит всё по местам

Я уважаю Ваш опыт и знания, но упрямо открещиваюсь и от МТ5 и от MQL5. Пусть я не прав, но я не хочу себя мучить пятёркой.

 
Vitaly Murlenko #:

Готово. Удалил ролики, раз они так обманчивы

Вам "про Форму", вы "про Ерёму"
 
Vitaly Murlenko #:

Сергей, мне надоело. Я не хочу доказывать, что я не верблюд. Думайте, что хотите, а я пойду делать, что считаю нужным.

Пауза. Всем спасибо за участие.

Стремитесь создать видимость, что Вас обидели?
 
Sergey Gridnev #:
Стремитесь создать видимость, что Вас обидели?

Уй, неее, испытывать чувство обиды - одна из самых дурных моделей использования собственной энергии. Я уже давно от этого ушёл :)))))))))))

[Удален]  

Какое-то недопонимание сплошное. К сожалению.

Запуск советника хотя бы на демо уже расставит всё по местам.

 

Будем отклоняться от темы - результата не будет. Поэтому я и сказал: "Пауза". Я лишь хочу, чтоб в этой ветке отсутствовал хлам (читай "не существенное").

Выше было сказано, что правильная постановка вопроса - выяснение живучести. Согласен. Поэтому намерен подключиться к четырёхзнаку, взять оттуда реальные спреды и тестировать на них, раз уж оно под это разрабатывалось. Мне нужно время.

 
Oleksandr Volotko #:

Какое-то недопонимание сплошное. К сожалению.

Запуск советника хотя бы на демо уже расставит всё по местам.

Во. Демо. К сожалению, сейчас найти демо с четырёхзнаком проблематично. Да и не готов я пока на реалтайм советника ставить. Я лучше по готовности поставлю его на реальный счёт с небольшим депозитом. Пожалуй, это будет даже лучше, чем демо.

[Удален]  
Vitaly Murlenko #:

Во. Демо. К сожалению, сейчас найти демо с четырёхзнаком проблематично. Да и не готов я пока на реалтайм советника ставить. Я лучше по готовности поставлю его на реальный счёт с небольшим депозитом. Пожалуй, это будет даже лучше, чем демо.

Не надо спешить с реальным депозитом, хоть меня никто и не спрашивал - но всё же.

 

Во, подключился к реальному счёту. Тут четырёхзнак и фиксированный спред. Вот 2 торговых инструмента - евробакс и британский фунт. Здесь работа в тестере честнее выглядеть будет?


[Удален]  
Vitaly Murlenko #:

Во, подключился к реальному счёту. Тут четырёхзнак и фиксированный спред. Вот 2 торговых инструмента - евробакс и британский фунт. Здесь работа в тестере честнее выглядеть будет?

должна выглядеть реальнее, можно с теми же настройками прогнать тест

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