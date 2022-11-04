Windows 11 - страница 9
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примерно 2 часа продержался на Windows 11 и вернулся на 10.
Плитки вырезали, мне они казались удобными, я тут выводил ярлыки всех приложение, разных размеров и местоположений, в 11 все тупо в ряд, одного размера
регулятор громкости просто убил.
ни одного плюса в 11 не увидел.
примерно 2 часа продержался на Windows 11 и вернулся на 10.
Плитки вырезали, мне они казались удобными, я тут выводил ярлыки всех приложение, разных размеров и местоположений, в 11 все тупо в ряд, одного размера
регулятор громкости просто убил.
ни одного плюса в 11 не увидел.
читаю отклики и ужасаюсь ожидаемому серверу
традиционно следом выпускают windows-server куда переносят худшие находки последней десктопной версии :-)
Стала бета 22000.346
MetaTrader 5 и редактор кода MetaEditor - полёт нормальный.
У меня почему-то с опозданием обновляется
Врываюсь с аутентичным отзывом.
Поставил W11 на новый ноутбук, в принципе обычная винда, только с новым интерфейсом и новыми косяками.
Сразу отмечу, что проблем с обоими терминалами не было, разве что цвета как будто более белёсые стали и полоски прокрутки теперь визуально слишком цепляют взгляд.
По быстродействию разницы не заметил, но вероятно и не должен был заметить на 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11800H + 16.0 GB, хотя в обзорах где-то писали что W11 чуть медленнее показывал себя в некоторых тестах чем W10.
Далее про минусы, они есть и в основном связаны с изменениями самой винды и микроменеджментом, отмечу только то что заметил:
Интерфейс стал напоминать то ли Мак то ли Андроид, кому-то это наверное понравится, мне точно нет, такие плюшевые карамельные интерфейсы плохо сочетаются с рабочей средой, даже угловатая примитивная W10 лучше смотрится...
В итоге вердикт такой: нет особого смысла пока переходить на W11, пусть пере/дорабатывают.
StartAllBack
StartAllBack
Да, именно эту програмку поставил... хорошая программка... к сожалению у неё тоже есть свои минусы...
А потом оказалось что под W11 не всё запускается (несовместимость) и в итоге я откатился на W10 пока.
К терминалам МТ это никак не относится, отмечу.
Стала бета 348 (KB5007262). Полёт нормальный.
Да, именно эту програмку поставил... хорошая программка... к сожалению у неё тоже есть свои минусы...
А потом оказалось что под W11 не всё запускается (несовместимость) и в итоге я откатился на W10 пока.
К терминалам МТ это никак не относится, отмечу.
Вернулся с Вин11 назад через час после ее установки. Она же недоделанная.
Традиция Майкрософт сохраняется - если получилась удобная версия, в данном случае Вин10,
следующая будет ужасной.