Windows 11 - страница 9

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Мне XP нравилась своими гибкими и множественными настройками, всё было понятно и возможно) а после пошло - главное интерфейс как в телефоне.
 

примерно 2 часа продержался на Windows 11 и вернулся на 10.

Плитки вырезали, мне они казались удобными, я тут выводил ярлыки всех приложение, разных размеров и местоположений, в 11 все тупо в ряд, одного размера

регулятор громкости просто убил.

ни одного плюса в 11 не увидел.

 
Fast235 #:

примерно 2 часа продержался на Windows 11 и вернулся на 10.

Плитки вырезали, мне они казались удобными, я тут выводил ярлыки всех приложение, разных размеров и местоположений, в 11 все тупо в ряд, одного размера

регулятор громкости просто убил.

ни одного плюса в 11 не увидел.

читаю отклики и ужасаюсь ожидаемому серверу 

традиционно следом выпускают windows-server куда переносят худшие находки последней десктопной версии :-)

 

Стала бета  22000.346

Edition Windows 11 Home
Version 21H2
Installed on    ‎29.‎07.‎2021
OS build        22000.346
Experience      Windows Feature Experience Pack 1000.22000.346.0

MetaTrader 5 и редактор кода MetaEditor - полёт нормальный.

[Удален]  

У меня почему-то с опозданием обновляется 

Выпуск  Windows 11 Домашняя для одного языка
Версия  21H2
Дата установки  ‎11.‎09.‎2021
Сборка ОС       22000.318
Взаимодействие  Windows Feature Experience Pack 1000.22000.318.0
 
transcendreamer #:

Врываюсь с аутентичным отзывом.

Поставил W11 на новый ноутбук, в принципе обычная винда, только с новым интерфейсом и новыми косяками.

Сразу отмечу, что проблем с обоими терминалами не было, разве что цвета как будто более белёсые стали и полоски прокрутки теперь визуально слишком цепляют взгляд.

По быстродействию разницы не заметил, но вероятно и не должен был заметить на 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11800H + 16.0 GB, хотя в обзорах где-то писали что W11 чуть медленнее показывал себя в некоторых тестах чем W10.

Далее про минусы, они есть и в основном связаны с изменениями самой винды и микроменеджментом, отмечу только то что заметил:

  • Нельзя сделать панель задач как раньше в деловом стиле, узкую и с названиями программ, теперь только крупные значки, и это удручает... открыл несколько документов? - теперь нужно прокликивать их через всплывающее подменю... и это можно исправить это только сторонними программами/хаками...
  • Нельзя перетаскивать файлы на значок приложения в панели задач! - например хочу отправить файлик в чат? - фигушки, теперь нужно два окна рядом разместить и только так можно перетащить, иначе никак...
  • Нельзя даже из меню пуск перетащить ярлык приложения на рабочий стол! - Микрософт, ну как так-то?
  • В системных часах нельзя посмотреть секунды, вообще никак, секунды выпилены полностью, звучит дико, но это факт, только сторонними приложениями...
  • Нельзя отобразить все значки в системном трее сразу, только каждый значок по отдельности включать.
  • Скруглённые окна выглядят очень искусственно, по сути это просто скин с альфа-каналом... никакого смысла в этом нет.
  • Значки в меню пуск иногда корраптятся по неизвестной причине.

Интерфейс стал напоминать то ли Мак то ли Андроид, кому-то это наверное понравится, мне точно нет, такие плюшевые карамельные интерфейсы плохо сочетаются с рабочей средой, даже угловатая примитивная W10 лучше смотрится... 

В итоге вердикт такой: нет особого смысла пока переходить на W11, пусть пере/дорабатывают.

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vladavd #:

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Да, именно эту програмку поставил... хорошая программка... к сожалению у неё тоже есть свои минусы...

А потом оказалось что под W11 не всё запускается (несовместимость) и в итоге я откатился на W10 пока.

К терминалам МТ это никак не относится, отмечу.

 

Стала бета 348 (KB5007262). Полёт нормальный.

Edition Windows 11 Home
Version 21H2
Installed on    ‎29.‎07.‎2021
OS build        22000.348
Experience      Windows Feature Experience Pack 1000.22000.348.0
 
Канал Dev полет нормальный. Сижу на Windows 11 уже более года. По сравнению с 10 виндой, это земля и небо. Кайфую)
 
transcendreamer #:

Да, именно эту програмку поставил... хорошая программка... к сожалению у неё тоже есть свои минусы...

А потом оказалось что под W11 не всё запускается (несовместимость) и в итоге я откатился на W10 пока.

К терминалам МТ это никак не относится, отмечу.

Вернулся с Вин11 назад через час после ее установки. Она же недоделанная. 

Традиция Майкрософт сохраняется - если получилась удобная версия, в данном случае Вин10, 

следующая будет ужасной. 

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