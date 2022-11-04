Windows 11 - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Как она вообще есть смысл сейчас переходить ?
1. Все на Window 11 будем рано или поздно - вопрос времени
2. Пока привыкаю
1. Все на Window 11 будем рано или поздно - вопрос времени
2. Пока привыкаю
Ну да, а какая разница. Находим косую, кривую и тупую, сразу женимся ... а какая разница, всё-равно рано или поздно женимся.
Вопрос сейчас в том, в какой период переходить, сейчас, или когда её сделают стабильной и надёжной, и не бежать как голый в баню.
1. Все на Window 11 будем рано или поздно - вопрос времени
2. Пока привыкаю
не все могут её установить - нужно комп ещё иметь подходящий.
Ну да, а какая разница. Находим косую, кривую и тупую, сразу женимся ... а какая разница, всё-равно рано или поздно женимся.
разведёмся…
Снял видео как терминал 3007 на Windows 11 стирает профили графиков.
Загружаю терминал - он стартует с профиля 'Euro' (четыре графика, несколько индикаторов стандартных и пользовательских). Переключаюсь на профиль 'MyProfile' (18 графиков, много стандартных и пользовательских индикаторов) - профиль 'Euro' остаётся целым. Затем я переключаюсь обратно на профиль 'Euro' - и здесь происходит удаление всех графиков из профиля 'MyProfile'
gif-анимация 1920*1080
Проверял на билде 2981 - профили остаются целыми.
Снял видео как терминал 3007 на Windows 11 стирает профили графиков.
Загружаю терминал - он стартует с профиля 'Euro' (четыре графика, несколько индикаторов стандартных и пользовательских). Переключаюсь на профиль 'MyProfile' (18 графиков, много стандартных и пользовательских индикаторов) - профиль 'Euro' остаётся целым. Затем я переключаюсь обратно на профиль 'Euro' - и здесь происходит удаление всех графиков из профиля 'MyProfile'
gif-анимация 1920*1080
Проверял на билде 2981 - профили остаются целыми.
скорее мастера Windows что-то мутят с %APPDATA% , профилями и политиками. Beta на то и бета
по идее если работать с ключиком /portable должно сохраниться прежнее поведение.
скорее мастера Windows что-то мутят с %APPDATA% , профилями и политиками. Beta на то и бета
по идее если работать с ключиком /portable должно сохраниться прежнее поведение.
К сожалению я неприемлю ключик /portable, поэтому проверить не могу.
Но также обратите внимание:
Я прошу прощения, но мне совсем не понятно, зачем указывать ключик /portable?
Я вот тоже на 11-й. До сего момента никакие терминалы не устанавливал. Но на отдельном диске уже были установлены. Вот сейчас я просто запустил один из них. Всё работает. Только в этой папке появились "недостающие" директории ))) Символическая ссылка - и всё ОК.
Какой смысл в этом "ключике"?
Спасибо.
Я прошу прощения, но мне совсем не понятно, зачем указывать ключик /portable?
Я вот тоже на 11-й. До сего момента никакие терминалы не устанавливал. Но на отдельном диске уже были установлены. Вот сейчас я просто запустил один из них. Всё работает. Только в этой папке появились "недостающие" директории ))) Символическая ссылка - и всё ОК.
Какой смысл в этом "ключике"?
Спасибо.
Для флешки.
Я прошу прощения, но мне совсем не понятно, зачем указывать ключик /portable?
Я вот тоже на 11-й. До сего момента никакие терминалы не устанавливал. Но на отдельном диске уже были установлены. Вот сейчас я просто запустил один из них. Всё работает. Только в этой папке появились "недостающие" директории ))) Символическая ссылка - и всё ОК.
Какой смысл в этом "ключике"?
Спасибо.
например у меня портабле устанавливается так
у вас же установилось в эту папку