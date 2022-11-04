Windows 11 - страница 2

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Vladimir Pastushak:

Как она вообще есть смысл сейчас переходить ?

1. Все на Window 11 будем рано или поздно - вопрос времени

2. Пока привыкаю 

 
Vladimir Karputov:

1. Все на Window 11 будем рано или поздно - вопрос времени

2. Пока привыкаю 

Ну да, а какая разница. Находим косую, кривую и тупую, сразу женимся ... а какая разница, всё-равно рано или поздно женимся.

Вопрос сейчас в том, в какой период переходить, сейчас, или когда её сделают стабильной и надёжной, и не бежать как голый в баню.

[Удален]  
Vladimir Karputov:

1. Все на Window 11 будем рано или поздно - вопрос времени

2. Пока привыкаю 

не все могут её установить - нужно комп ещё иметь подходящий.

 
Vitaly Muzichenko:

Ну да, а какая разница. Находим косую, кривую и тупую, сразу женимся ... а какая разница, всё-равно рано или поздно женимся.

разведёмся…

 

Снял видео как терминал 3007 на Windows 11 стирает профили графиков.

Выпуск  Windows 11 Домашняя
Version 21H2
Дата установки  ‎29.‎07.‎2021
Сборка ОС       22000.100
Взаимодействие  Windows Feature Experience Pack 421.18901.0.3

2021.07.30 17:05:45.104 Terminal        MetaTrader 5 x64 build 3007 started for MetaQuotes Software Corp.
2021.07.30 17:05:45.105 Terminal        Windows 10 build 22000, Intel Core i7-9750H  @ 2.60GHz, 26 / 31 Gb memory, 793 / 947 Gb disk, IE 11, UAC, GMT+2
2021.07.30 17:05:45.105 Terminal        C:\Users\barab\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075

Загружаю терминал - он стартует с профиля 'Euro' (четыре графика, несколько индикаторов стандартных и пользовательских). Переключаюсь на профиль 'MyProfile' (18 графиков, много стандартных и пользовательских индикаторов) - профиль 'Euro' остаётся целым. Затем я переключаюсь обратно на профиль 'Euro' - и здесь происходит удаление всех графиков из профиля  'MyProfile'

gif-анимация 1920*1080


Проверял на билде 2981 - профили остаются целыми.

 
Vladimir Karputov:

Снял видео как терминал 3007 на Windows 11 стирает профили графиков.

Загружаю терминал - он стартует с профиля 'Euro' (четыре графика, несколько индикаторов стандартных и пользовательских). Переключаюсь на профиль 'MyProfile' (18 графиков, много стандартных и пользовательских индикаторов) - профиль 'Euro' остаётся целым. Затем я переключаюсь обратно на профиль 'Euro' - и здесь происходит удаление всех графиков из профиля  'MyProfile'

gif-анимация 1920*1080


Проверял на билде 2981 - профили остаются целыми.

скорее мастера Windows что-то мутят с %APPDATA% , профилями и политиками. Beta на то и бета

по идее если работать с ключиком /portable должно сохраниться прежнее поведение. 

 
Maxim Kuznetsov:

скорее мастера Windows что-то мутят с %APPDATA% , профилями и политиками. Beta на то и бета

по идее если работать с ключиком /portable должно сохраниться прежнее поведение. 

К сожалению я неприемлю ключик /portable, поэтому проверить не могу.

Но также обратите внимание:

Проверял на билде 2981 - профили остаются целыми.


[Удален]  

Я прошу прощения, но мне совсем не понятно, зачем указывать ключик /portable?

Я вот тоже на 11-й. До сего момента никакие терминалы не устанавливал. Но на отдельном диске уже были установлены. Вот сейчас я просто запустил один из них. Всё работает. Только в этой папке появились "недостающие" директории ))) Символическая ссылка - и всё ОК.

Какой смысл в этом "ключике"?

Спасибо.

 
Сергей Таболин:

Я прошу прощения, но мне совсем не понятно, зачем указывать ключик /portable?

Я вот тоже на 11-й. До сего момента никакие терминалы не устанавливал. Но на отдельном диске уже были установлены. Вот сейчас я просто запустил один из них. Всё работает. Только в этой папке появились "недостающие" директории ))) Символическая ссылка - и всё ОК.

Какой смысл в этом "ключике"?

Спасибо.

Для флешки.

[Удален]  
Сергей Таболин:

Я прошу прощения, но мне совсем не понятно, зачем указывать ключик /portable?

Я вот тоже на 11-й. До сего момента никакие терминалы не устанавливал. Но на отдельном диске уже были установлены. Вот сейчас я просто запустил один из них. Всё работает. Только в этой папке появились "недостающие" директории ))) Символическая ссылка - и всё ОК.

Какой смысл в этом "ключике"?

Спасибо.

например у меня портабле устанавливается так 

Снимок 12345

у вас же установилось в эту папку

Снимок 12346 

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