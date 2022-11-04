Windows 11 - страница 10
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вернулся с Вин11 назад через час после ее установки. Она же недоделанная.
Традиция Майкрософт сохраняется - если получилась удобная версия, в данном случае Вин10,
следующая будет ужасной.
Есть у них такое, но поначалу и на вин 10 ругались, до ума её довели примерно в сентябре, история умалчивает какого года. Может и 11 подправят осенью, у них после отпусков новые мысли.
Мне XP нравилась своими гибкими и множественными настройками, всё было понятно и возможно) а после пошло - главное интерфейс как в телефоне.
Только интерфейс "пластиковый" раздражал, приходилось ставить как в W2k.
Собственно, после XP перешёл на Xfce и доволен - интерфейс не бесит :)
Вернулся с Вин11 назад через час после ее установки. Она же недоделанная.
Традиция Майкрософт сохраняется - если получилась удобная версия, в данном случае Вин10,
следующая будет ужасной.
Там другая традиция - с выходом каждой новой версии понимаешь, что старая была не так уж и плоха ))
Там другая традиция - с выходом каждой новой версии понимаешь, что старая была не так уж и плоха ))
Это понятно, но она хоть стабильно работает?
Просто у меня Win 7, уже и ESEN ругается, думаю можно ли сейчас переходить?
Это понятно, но она хоть стабильно работает?
Просто у меня Win 7, уже и ESEN ругается, думаю можно ли сейчас переходить?
ESET антивирус наверное? Лучше на 10ку тогда, или не знаю что такое ESEN. Если конечно оборудование не заточено под 11ю. И на него нет драйверов в 10ке.Пока на 7ке.
Это понятно, но она хоть стабильно работает?
Просто у меня Win 7, уже и ESEN ругается, думаю можно ли сейчас переходить?
Это не ко мне.
У меня Debian 10, а в виртуалках с MT5 - Ubuntu 18.04 и Debian 11.
Результаты теста с Win 10 не сохранилис, но могу сказать, что со старым ноутом после установки Win 11 "PassMark CPU Mark" показывает результаты лучше средних.
В любом случае, win 11 дает лучший результат, чем win 10.