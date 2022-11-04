Windows 11 - страница 10

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Dmitry Fedoseev #:

Вернулся с Вин11 назад через час после ее установки. Она же недоделанная. 

Традиция Майкрософт сохраняется - если получилась удобная версия, в данном случае Вин10, 

следующая будет ужасной. 

Есть у них такое, но поначалу и на вин 10 ругались, до ума её довели примерно в сентябре, история умалчивает какого года. Может и 11 подправят осенью, у них после отпусков новые мысли.

 
Pavel Verveyko #:
Мне XP нравилась своими гибкими и множественными настройками, всё было понятно и возможно) а после пошло - главное интерфейс как в телефоне.

Только интерфейс "пластиковый" раздражал, приходилось ставить как в W2k.

Собственно, после XP перешёл на Xfce и доволен - интерфейс не бесит :)

 
Как сейчас ведет себя Win 11 ?
 
Dmitry Fedoseev #:

Вернулся с Вин11 назад через час после ее установки. Она же недоделанная. 

Традиция Майкрософт сохраняется - если получилась удобная версия, в данном случае Вин10, 

следующая будет ужасной. 

Там другая традиция - с выходом каждой новой версии понимаешь, что старая была не так уж и плоха ))

 
JRandomTrader #:

Там другая традиция - с выходом каждой новой версии понимаешь, что старая была не так уж и плоха ))

Это понятно, но она хоть стабильно работает?

Просто у меня Win 7, уже и ESEN ругается, думаю можно ли сейчас переходить?

 
prostotrader #:

Это понятно, но она хоть стабильно работает?

Просто у меня Win 7, уже и ESEN ругается, думаю можно ли сейчас переходить?

ESET антивирус наверное? Лучше на 10ку тогда, или не знаю что такое ESEN. Если конечно оборудование не заточено под 11ю. И на него нет драйверов в 10ке.

Пока на 7ке.
 
prostotrader #:

Это понятно, но она хоть стабильно работает?

Просто у меня Win 7, уже и ESEN ругается, думаю можно ли сейчас переходить?

Это не ко мне.

У меня Debian 10,  а в виртуалках с MT5 - Ubuntu 18.04 и Debian 11.

 
примерно год пользуюсь Win11. Для меня главное стабильность работы. Это есть. Есть неудобства, но привык уже. Думаю с безопасностью получше в этой Винде. А так в целом нет разницы 
 

Результаты теста с Win 10 не сохранилис, но могу сказать, что со старым ноутом после установки Win 11 "PassMark CPU Mark" показывает результаты лучше средних.


В любом случае, win 11 дает лучший результат, чем win 10.




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