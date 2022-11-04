Windows 11 - страница 4

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Новая бета:

Выпуск  Windows 11 Домашняя
Версия  21H2
Дата установки  ‎29.‎07.‎2021
Сборка ОС       22000.120
Взаимодействие  Windows Feature Experience Pack 1000.22000.120.0

и терминал 3013

2021.08.08 14:48:19.107 Terminal        MetaTrader 5 x64 build 3013 started for MetaQuotes Software Corp.
2021.08.08 14:48:19.108 Terminal        Windows 10 build 22000, Intel Core i7-9750H  @ 2.60GHz, 26 / 31 Gb memory, 778 / 947 Gb disk, IE 11, UAC, GMT+2
2021.08.08 14:48:19.108 Terminal        C:\Users\barab\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075


Терминал также удаляет профили графиков (профили которые были созданы в Win 10 и были сохранены в Хранилище).

 

Обновление в бета-канале:

Выпуск  Windows 11 Домашняя
Версия  21H2
Дата установки  ‎29.‎07.‎2021
Сборка ОС       22000.132
Взаимодействие  Windows Feature Experience Pack 1000.22000.132.0
 

Стала бета 22000.160

Выпуск  Windows 11 Домашняя
Версия  21H2
Дата установки  ‎29.‎07.‎2021
Сборка ОС       22000.160
Взаимодействие  Windows Feature Experience Pack 1000.22000.160.0

Подробности Анонс Windows 11 Insider Preview Build 22000.160 (каналы Dev и Beta)  

Анонс Windows 11 Insider Preview Build 22000.160 (каналы Dev и Beta)
Анонс Windows 11 Insider Preview Build 22000.160 (каналы Dev и Beta)
  • 2021.08.19
  • Kapranov
  • thecommunity.ru
Добрый вечер, друзья! Microsoft выпустила новую предварительную сборку Windows 11 под номером 22000.160 (KB5005189) для участников программы Windows Insider, использующих каналы Dev и Beta. Важно отметить, что доработка системы будет продолжаться в ближайшие месяцы, так что сейчас вы можете попробовать многие, но отнюдь не все новые функции...
 
Владимир, скажите пожалуйста, одно из минимальных требований в Windows 11 это аппаратная поддержка видеокартой DirectX 12. У вас видеокарта или встроенное видео поддерживает DirectX 12 ? C официальным релизом хочу перейти с Win 10 на Win 11, но видео у меня только DX10 поддерживает, в игры не играю необходимости в DX12 сейчас нет, но хотел бы узнать к чему готовиться с выходом Win 11, стоит ли уже задумываться о замене видеокарты в чем для меня необходимости нет.
 
Volodymyr Zubov:
Владимир, скажите пожалуйста, одно из минимальных требований в Windows 11 это аппаратная поддержка видеокартой DirectX 12. У вас видеокарта или встроенное видео поддерживает DirectX 12 ? C официальным релизом хочу перейти с Win 10 на Win 11, но видео у меня только DX10 поддерживает, в игры не играю необходимости в DX12 сейчас нет, но хотел бы узнать к чему готовиться с выходом Win 11, стоит ли уже задумываться о замене видеокарты в чем для меня необходимости нет.

https://www.microsoft.com/ru-ru/windows/windows-11-specifications#primaryR2

еще модуль TPM нужен


UPD:  наличие TPM на мат.плате можно проверить с помощью PowerShell (администратор) и выполнить команду  get-tpm

 
Volodymyr Zubov:
Владимир, скажите пожалуйста, одно из минимальных требований в Windows 11 это аппаратная поддержка видеокартой DirectX 12. У вас видеокарта или встроенное видео поддерживает DirectX 12 ? C официальным релизом хочу перейти с Win 10 на Win 11, но видео у меня только DX10 поддерживает, в игры не играю необходимости в DX12 сейчас нет, но хотел бы узнать к чему готовиться с выходом Win 11, стоит ли уже задумываться о замене видеокарты в чем для меня необходимости нет.

У меня:

  • Intel(R) UHD Graphics 630

  • NVIDIA Quadro T1000

 
Igor Makanu:

https://www.microsoft.com/ru-ru/windows/windows-11-specifications#primaryR2

еще модуль TPM нужен


UPD:  наличие TPM на мат.плате можно проверить с помощью PowerShell (администратор) и выполнить команду  get-tpm

Уже в википедии отметили:


[Удален]  

Лично я свой комп собирал в 2012 году.

Win11 работает на ура. Никаких проблем с ней, по крайней мере пока, не наблюдал. И работает шустрее десятки. Субъективное мнение ;)

 

Куда еще меньше ? это по умолчанию.



 
Я понял, Dx12 надо, но не обязательно. Покажет тест.
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