Windows 11 - страница 4
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Новая бета:
и терминал 3013
Терминал также удаляет профили графиков (профили которые были созданы в Win 10 и были сохранены в Хранилище).
Обновление в бета-канале:
Стала бета 22000.160
Подробности Анонс Windows 11 Insider Preview Build 22000.160 (каналы Dev и Beta)
Владимир, скажите пожалуйста, одно из минимальных требований в Windows 11 это аппаратная поддержка видеокартой DirectX 12. У вас видеокарта или встроенное видео поддерживает DirectX 12 ? C официальным релизом хочу перейти с Win 10 на Win 11, но видео у меня только DX10 поддерживает, в игры не играю необходимости в DX12 сейчас нет, но хотел бы узнать к чему готовиться с выходом Win 11, стоит ли уже задумываться о замене видеокарты в чем для меня необходимости нет.
https://www.microsoft.com/ru-ru/windows/windows-11-specifications#primaryR2
еще модуль TPM нужен
UPD: наличие TPM на мат.плате можно проверить с помощью PowerShell (администратор) и выполнить команду get-tpm
Владимир, скажите пожалуйста, одно из минимальных требований в Windows 11 это аппаратная поддержка видеокартой DirectX 12. У вас видеокарта или встроенное видео поддерживает DirectX 12 ? C официальным релизом хочу перейти с Win 10 на Win 11, но видео у меня только DX10 поддерживает, в игры не играю необходимости в DX12 сейчас нет, но хотел бы узнать к чему готовиться с выходом Win 11, стоит ли уже задумываться о замене видеокарты в чем для меня необходимости нет.
У меня:
https://www.microsoft.com/ru-ru/windows/windows-11-specifications#primaryR2
еще модуль TPM нужен
UPD: наличие TPM на мат.плате можно проверить с помощью PowerShell (администратор) и выполнить команду get-tpm
Уже в википедии отметили:
Лично я свой комп собирал в 2012 году.
Win11 работает на ура. Никаких проблем с ней, по крайней мере пока, не наблюдал. И работает шустрее десятки. Субъективное мнение ;)
Куда еще меньше ? это по умолчанию.