Windows 11 - страница 7
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Стала бета 282
почему-то мне не обновили - осталась
сдаётся что это не 11 быстрее, а на последние обновы 10-ки отчасти дегрейдили скорость. Даже не нарочно, а вносились изменения "для совместимости", отчасти эмулировались фичи 11, а эмуляция это дегрейд.
и к тому как правило сравниваются "поюзанная 10-ка" (с проблемами в реестре и NTFS и кучей софта на борту) и свежая 11 (где те-же проблемы ещё не наросли)
Помню нашли какую-то уязвимость процессоров и выпустили патч, который её убирает но на X% снижает эффективность проца и скорость SSD.
Могу лишь предположить, что теоретически возможен скрытый майнинг из любого софта. А эти качели производительности от патчей порой не 1-2%
Но пусть это будут лишь домыслы) Всё равно все на винде, на интелах и амд.
Помню нашли какую-то уязвимость процессоров и выпустили патч, который её убирает но на X% снижает эффективность проца и скорость SSD.
Могу лишь предположить, что теоретически возможен скрытый майнинг из любого софта. А эти качели производительности от патчей порой не 1-2%
Но пусть это будут лишь домыслы) Всё равно все на винде, на интелах и амд.
в виндовс самые прожорливые процессы это "Antimalware Service Executable" и "Windows Modules Installer" (вроде так оно называется)
Причём они слабо предсказуемые и могут выжрать ресурсы в любой,самый неподходящий, момент времени.
Высокая производительность во время замеров это конечно хорошо. Но это не мешает системе периодически вставать колом :-)
кто желает скачать Widows 11 https://www.microsoft.com/ru-ru/software-download/windows11
кто желает скачать Widows 11
На утилиту лучше указать путь в виде ссылки.
только чистая установка? обновления из 10 в 11 нет?)
Зайдите в Центр обновления Windows (Параметры > Обновление и безопасность > Центр обновления Windows) и нажмите Проверить наличие обновлений
Зайдите в Центр обновления Windows (Параметры > Обновление и безопасность > Центр обновления Windows) и нажмите Проверить наличие обновлений
Если её присылают таким способом, то у меня ещё нет.Если так обновится, то хорошо)
Сделал проверку на совместимость:
Говорит включи безопасную загрузку.
И с модулем TPM вопросы.
Наверно после решения этих вопросов появится обновление W11. Как будет время капну эти вопросы.
у меня есть на мат.плате коннектор под TPM а самого TPM получается нет. Без покупки модуля не заведётся?
у меня есть на мат.плате коннектор под TPM а самого TPM получается нет. Без покупки модуля не заведётся?
Майкрософт в новостях обещали версию без ТПМ для ПК продаваемых в РФ
но такой версии Вин11 пока никто не видел
да и речь, вроде, о новых ПК
ЗЫ: на али смотрел модули ТПМ.... ну вроде как есть, а поддерживает ли БИОС необходимый API для Вин11.... сложно все, да и без этого модуля Вин11 работать будет, другой вопрос, что продвигают защищенные цифровые услуги, ну появятся вскоре медиа-сервисы, где просмотр фильмов на ПК станет возможен только в зашифрованном виде... а будут проблемы, тогда и будем решать :)