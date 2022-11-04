Windows 11 - страница 7

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Vladimir Karputov #:

Стала бета 282

почему-то мне не обновили - осталась 

Выпуск  Windows 11 Домашняя для одного языка
Версия  21H2
Дата установки  ‎11.‎09.‎2021
Сборка ОС       22000.258
Взаимодействие  Windows Feature Experience Pack 1000.22000.258.0
 
Maxim Kuznetsov #:

сдаётся что это не 11 быстрее, а на последние обновы 10-ки отчасти дегрейдили скорость. Даже не нарочно, а вносились изменения "для совместимости", отчасти эмулировались фичи 11, а эмуляция это дегрейд.

и к тому как правило сравниваются "поюзанная 10-ка" (с проблемами в реестре и NTFS и кучей софта на борту) и свежая 11 (где те-же проблемы ещё не наросли)

Помню нашли какую-то уязвимость процессоров и выпустили патч, который её убирает но на X% снижает эффективность проца и скорость SSD.

Могу лишь предположить, что теоретически возможен скрытый майнинг из любого софта. А эти качели производительности от патчей порой не 1-2%

Но пусть это будут лишь домыслы) Всё равно все на винде, на интелах и амд.

 
Vitaliy Kuznetsov #:

Помню нашли какую-то уязвимость процессоров и выпустили патч, который её убирает но на X% снижает эффективность проца и скорость SSD.

Могу лишь предположить, что теоретически возможен скрытый майнинг из любого софта. А эти качели производительности от патчей порой не 1-2%

Но пусть это будут лишь домыслы) Всё равно все на винде, на интелах и амд.

в виндовс самые прожорливые процессы это "Antimalware Service Executable" и "Windows Modules Installer" (вроде так оно называется)

Причём они слабо предсказуемые и могут выжрать ресурсы  в любой,самый неподходящий, момент времени. 

Высокая производительность во время замеров это конечно хорошо. Но это не мешает системе периодически вставать колом :-)

[Удален]  

кто желает скачать Widows 11 https://www.microsoft.com/ru-ru/software-download/windows11

Снимок экрана 2021-10-19 093758

Снимок экрана 2021-10-19 084300

Снимок экрана 2021-10-19 085443

Снимок экрана 2021-10-19 085742

 
SanAlex #:

кто желает скачать Widows 11


На утилиту лучше указать путь в виде ссылки.

 
это финальная?
 
только чистая установка? обновления из 10 в 11 нет?)
 
Pavel Verveyko #:
только чистая установка? обновления из 10 в 11 нет?)

Зайдите в Центр обновления Windows (Параметры > Обновление и безопасность > Центр обновления Windows) и нажмите Проверить наличие обновлений

 
Vladimir Karputov #:

Зайдите в Центр обновления Windows (Параметры > Обновление и безопасность > Центр обновления Windows) и нажмите Проверить наличие обновлений

Если её присылают таким способом, то у меня ещё нет.

Если так обновится, то хорошо)

Сделал проверку на совместимость:
Говорит включи безопасную загрузку.
И с модулем TPM вопросы.

Наверно после решения этих вопросов появится обновление W11. Как будет время капну эти вопросы.

у меня есть на мат.плате коннектор под TPM а самого TPM получается нет. Без покупки модуля не заведётся?
 
Pavel Verveyko #:

у меня есть на мат.плате коннектор под TPM а самого TPM получается нет. Без покупки модуля не заведётся?

Майкрософт в новостях обещали версию без ТПМ для ПК продаваемых в РФ

но такой версии Вин11 пока никто не видел

да и речь, вроде, о новых ПК

ЗЫ: на али смотрел модули ТПМ.... ну вроде как есть, а поддерживает ли БИОС необходимый API для Вин11.... сложно все, да и без этого модуля Вин11 работать будет, другой вопрос, что продвигают защищенные цифровые услуги, ну появятся вскоре медиа-сервисы, где просмотр фильмов на ПК станет возможен только в зашифрованном виде... а будут проблемы, тогда и будем решать :)

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