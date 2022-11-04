Windows 11 - страница 6
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А можно узнать - насколько он старенький? ))))
2013
2013
У меня старше.... На год )))
Встала без танцев с бубном.
П.С. Правда, и обошёлся он мне в $2'000
)))
Стала бета 194
Полёт нормальный.
Стала бета 194
Полёт нормальный.
По впечатлениям - 11 быстрее 10 ? (старт системы, открытие папок)
По впечатлениям - 11 быстрее 10 ? (старт системы, открытие папок)
Да, быстрее. К интерфейсу конечно немного привыкнуть нужно.
Да, быстрее. К интерфейсу конечно немного привыкнуть нужно.
на мой взгляд самая удобная была XP. Может 7 я уже не помню))
наверно здесь опять навертели под планшето-телефоно-кофеаппарат-компутер)
как руки дойдут, обязательно поставлю посмотрю (если конечно железо пропустит)
сдаётся что это не 11 быстрее, а на последние обновы 10-ки отчасти дегрейдили скорость. Даже не нарочно, а вносились изменения "для совместимости", отчасти эмулировались фичи 11, а эмуляция это дегрейд.
и к тому как правило сравниваются "поюзанная 10-ка" (с проблемами в реестре и NTFS и кучей софта на борту) и свежая 11 (где те-же проблемы ещё не наросли)
...
как руки дойдут, обязательно поставлю посмотрю (если конечно железо пропустит)
у меня по железу не пропускало - но всё же можно обойти установку . и всё как обычно в дальнейшем обновляется.
потому как, так же обновила мне с 184 до 194
моё железо
обновление
Все форекс терминалы на месте.
Стала бета 282