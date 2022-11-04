Windows 11 - страница 6

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Сергей Таболин #:

А можно узнать - насколько он старенький? ))))

2013

Захват 5

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SanAlex #:

2013


У меня старше.... На год )))

Встала без танцев с бубном.

П.С. Правда, и обошёлся он мне в $2'000

)))

 

Стала бета 194

Edition Windows 11 Home
Version 21H2
Installed on    ‎29.‎07.‎2021
OS build        22000.194
Experience      Windows Feature Experience Pack 1000.22000.194.0

Полёт нормальный.

 
Vladimir Karputov #:

Стала бета 194

Полёт нормальный.

По впечатлениям - 11 быстрее 10 ? (старт системы, открытие папок)

 
Pavel Verveyko #:

По впечатлениям - 11 быстрее 10 ? (старт системы, открытие папок)

Да, быстрее. К интерфейсу конечно немного привыкнуть нужно.

 
Vladimir Karputov #:

Да, быстрее. К интерфейсу конечно немного привыкнуть нужно.

на мой взгляд самая удобная была XP. Может 7 я уже не помню))
наверно здесь опять навертели под планшето-телефоно-кофеаппарат-компутер)
как руки дойдут, обязательно поставлю посмотрю (если конечно железо пропустит)

 

сдаётся что это не 11 быстрее, а на последние обновы 10-ки отчасти дегрейдили скорость. Даже не нарочно, а вносились изменения "для совместимости", отчасти эмулировались фичи 11, а эмуляция это дегрейд.

и к тому как правило сравниваются "поюзанная 10-ка" (с проблемами в реестре и NTFS и кучей софта на борту) и свежая 11 (где те-же проблемы ещё не наросли)

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Pavel Verveyko #:

...
как руки дойдут, обязательно поставлю посмотрю (если конечно железо пропустит)

у меня по железу не пропускало - но всё же можно обойти установку . и всё как обычно в дальнейшем обновляется.

потому как, так же обновила мне с 184 до 194

Выпуск  Windows 11 Домашняя для одного языка
Версия  21H2
Дата установки  ‎11.‎09.‎2021
Сборка ОС       22000.194
Взаимодействие  Windows Feature Experience Pack 1000.22000.194.0

моё железо 

Имя устройства  .....
Процессор       Intel(R) Core(TM) i3-4010U CPU @ 1.70GHz   1.70 GHz
Оперативная память      12,0 ГБ (доступно: 11,7 ГБ)
Код устройства  7...........
Код продукта    .....-.....-00000-AA404
Тип системы     64-разрядная операционная система, процессор x64
Перо и сенсорный ввод   Для этого монитора недоступен ввод с помощью пера и сенсорный ввод
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обновление 

Все форекс терминалы на месте. 

Выпуск  Windows 11 Домашняя для одного языка
Версия  21H2
Дата установки  ‎11.‎09.‎2021
Сборка ОС       22000.258
Взаимодействие  Windows Feature Experience Pack 1000.22000.258.0
 

Стала бета 282

Edition Windows 11 Home
Version 21H2
Installed on    ‎29.‎07.‎2021
OS build        22000.282
Experience      Windows Feature Experience Pack 1000.22000.282.0
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