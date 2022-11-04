Windows 11 - страница 5

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Всё правильно и ветка правильная. В Октябре начнется WIN11
 

обновился тож до Вин11

модуль TPM не вижу смысла на материнку покупать, вроде на Али 35-40$ 

пришлось в реестре Вин прописать BypassTPMCheck м BypassRAMCheck и BypassSecureBootCheck - инструкция в гуглн

 
Igor Makanu:

обновился тож до Ыин11

модуль TPM не вижу смысла на материнку покупать, вроде на Али 35-40$ 

пришлось в реестре Вин прописать BypassTPMCheck м BypassRAMCheck и BypassSecureBootCheck - инструкция в гуглн

Win 10 тоже использует DX12, но с видеокартой DX10 прекрасно дружит

 
Volodymyr Zubov:

Win 10 тоже использует DX12, но с видеокартой DX10 прекрасно дружит

у меня на ПК нет видеокарты,

на процессоре  Intel(R) Core(TM) i3-4170 CPU @ 3.70GHz   3.70 GHz все работает

в свойствах системы не вижу ни предупреждений ни вопросов, обновления сегодня уже прилетали на Вин11, лицензия от Вин10 не слетела, в общем работает... не трожь! )))

 

Стала бета 168

Edition Windows 11 Home
Version 21H2
Installed on    ‎7/‎29/‎2021
OS build        22000.168
Experience      Windows Feature Experience Pack 1000.22000.168.0
 

Стала бета 176

Edition Windows 11 Home
Version 21H2
Installed on    ‎29.‎07.‎2021
OS build        22000.176
Experience      Windows Feature Experience Pack 1000.22000.176.0
 
Vladimir Karputov #:

Новая бета:

и терминал 3013

Терминал также удаляет профили графиков (профили которые были созданы в Win 10 и были сохранены в Хранилище).

3035 проблем с профилями нет. Во всяком случае у меня.

Винда 11 22000.176 на виртуалке.

 

Стала 184 бета:

Edition Windows 11 Home
Version 21H2
Installed on    ‎29.‎07.‎2021
OS build        22000.184
Experience      Windows Feature Experience Pack 1000.22000.184.0
[Удален]  

мне тоже удалось установить win11 на старенький мой комп. пришлось обхитрить установку с помощью  Dism++

Захват

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

экспортируем - какой нужен образ из install.wim и  Dism++ восстанавливаем систему - тем образом какой вам нужен.

Захват 2 

[Удален]  
SanAlex #:

мне тоже удалось установить win11 на старенький мой комп. пришлось обхитрить установку с помощью  Dism++

А можно узнать - насколько он старенький? ))))

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