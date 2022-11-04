Windows 11 - страница 5
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обновился тож до Вин11
модуль TPM не вижу смысла на материнку покупать, вроде на Али 35-40$
пришлось в реестре Вин прописать BypassTPMCheck м BypassRAMCheck и BypassSecureBootCheck - инструкция в гуглн
обновился тож до Ыин11
модуль TPM не вижу смысла на материнку покупать, вроде на Али 35-40$
пришлось в реестре Вин прописать BypassTPMCheck м BypassRAMCheck и BypassSecureBootCheck - инструкция в гуглн
Win 10 тоже использует DX12, но с видеокартой DX10 прекрасно дружит
Win 10 тоже использует DX12, но с видеокартой DX10 прекрасно дружит
у меня на ПК нет видеокарты,
на процессоре Intel(R) Core(TM) i3-4170 CPU @ 3.70GHz 3.70 GHz все работает
в свойствах системы не вижу ни предупреждений ни вопросов, обновления сегодня уже прилетали на Вин11, лицензия от Вин10 не слетела, в общем работает... не трожь! )))
Стала бета 168
Стала бета 176
Новая бета:
и терминал 3013
Терминал также удаляет профили графиков (профили которые были созданы в Win 10 и были сохранены в Хранилище).
3035 проблем с профилями нет. Во всяком случае у меня.
Винда 11 22000.176 на виртуалке.
Стала 184 бета:
мне тоже удалось установить win11 на старенький мой комп. пришлось обхитрить установку с помощью Dism++
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экспортируем - какой нужен образ из install.wim и Dism++ восстанавливаем систему - тем образом какой вам нужен.
мне тоже удалось установить win11 на старенький мой комп. пришлось обхитрить установку с помощью Dism++
А можно узнать - насколько он старенький? ))))