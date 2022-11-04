Windows 11
Сохранить расположение вкладок с открытыми файлами в редакторе MetaEditor
В редакторе MetaEditor открыть папку 'Data Folder':
в этой папке скопировать папку 'config' и сохранить папку в облачном хранилище (например OneDrive)
Сохранить шаблоны и профили графиков
В редакторе MetaEditor выбрать папки 'Charts' и 'Templates'
и отправить их в Хранилище
с ужасом ожидаю..
последнее обновление
чуть не убило оба домашних "стационара".. много чего послетало
Как пирожки вылетают новые версии)
Как пирожки вылетают новые версии)
Так то на канале Dev.
с ужасом ожидаю..
последнее обновление
чуть не убило оба домашних "стационара".. много чего послетало
Не скажу, послетало или нет....
Просто установка - и ... мне она нравится! ))))))
- 2021.07.29
- Kapranov
- thecommunity.ru
Билд 3007.
Заметил, что при выключении терминала, терминал улаляет все графики. И после включения в терминале уже нет ни одного графика. Проявилось не сразу, увидел это после нескольких перезапусков.
Хорошо, что я выполнил шаг
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Vladimir Karputov, 2021.07.29 12:28
***
Сохранить шаблоны и профили графиков
В редакторе MetaEditor выбрать папки 'Charts' и 'Templates'
и отправить их в Хранилище
Билд 3007.
Заметил, что при выключении терминала, терминал улаляет все графики. И после включения в терминале уже нет ни одного графика. Проявилось не сразу, увидел это после нескольких перезапусков.
Хорошо, что я выполнил шаг
Откатился на билд 2981: несколько раз переключал профили, выгружал/загружал терминал - все профили целые, графики не удаляются из профилей.
Откатился на билд 2981: несколько раз переключал профили, выгружал/загружал терминал - все профили целые, графики не удаляются из профилей.
Как она вообще есть смысл сейчас переходить ?
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