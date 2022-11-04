Windows 11

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Подготовка к Windows 11 на канале Бета.

План переезда:

  1. подключиться к Хранилищу ( Работа с хранилищем - Проекты и MQL5 Storage ) и отправить все изменения и все свои кода в Хранилище
  2. сохранить расположение вкладок с открытыми файлами в редакторе MetaEditor
  3. сохранить шаблоны и профили графиков
  4.  ...
план возможно будет редактироваться далее.
Работа с хранилищем - Проекты и MQL5 Storage - Справка по MetaEditor
Работа с хранилищем - Проекты и MQL5 Storage - Справка по MetaEditor
  • www.metatrader5.com
Хранилище MQL5 Storage работает только с папкой MQL5 (или MQL4) торговой плтатформы, а также со специальным каталогом Shared Projects...
 

Сохранить расположение вкладок с открытыми файлами в редакторе MetaEditor

В редакторе MetaEditor открыть папку 'Data Folder':


в этой папке скопировать папку 'config' и сохранить папку в облачном хранилище (например OneDrive)


Сохранить шаблоны и профили графиков

В редакторе MetaEditor выбрать папки 'Charts' и 'Templates'

и отправить их в Хранилище

 

с ужасом ожидаю..

последнее обновление 


чуть не убило оба домашних "стационара".. много чего послетало

 

Как пирожки вылетают новые версии) 

 
Ramiz Mavludov:

Как пирожки вылетают новые версии) 

Так то на канале Dev. 

[Удален]  
Maxim Kuznetsov:

с ужасом ожидаю..

последнее обновление 


чуть не убило оба домашних "стационара".. много чего послетало

Не скажу, послетало или нет....

Просто установка - и ... мне она нравится! ))))))

 

Поехали: Windows 11 Insider Preview Build 22000.100 стал доступен на канале Beta

Windows 11 Insider Preview Build 22000.100 стал доступен на канале Beta
Windows 11 Insider Preview Build 22000.100 стал доступен на канале Beta
  • 2021.07.29
  • Kapranov
  • thecommunity.ru
Добрый вечер, друзья! Компания Microsoft объявила о начале тестирования Windows 11 среди инсайдеров, использующих канал Beta. До текущего момента все сборки выпускались лишь на канале Dev. К слову, если вы используете Dev-канал, то это отличный момент, чтобы подумать о переходе на Beta-канал, если вы хотите использовать более стабильные сборки...
 
Всё установилось. Редактор MetaEditor запустился и все вкладки (было штук 20 открытых кодов) на месте. Терминал запустился. Пока всё.
 

Билд 3007.

Заметил, что при выключении терминала, терминал улаляет все графики. И после включения в терминале уже нет ни одного графика. Проявилось не сразу, увидел это после нескольких перезапусков.

Хорошо, что я выполнил шаг

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Windows 11

Vladimir Karputov, 2021.07.29 12:28

***


Сохранить шаблоны и профили графиков

В редакторе MetaEditor выбрать папки 'Charts' и 'Templates'

и отправить их в Хранилище


 
Vladimir Karputov:

Билд 3007.

Заметил, что при выключении терминала, терминал улаляет все графики. И после включения в терминале уже нет ни одного графика. Проявилось не сразу, увидел это после нескольких перезапусков.

Хорошо, что я выполнил шаг


Откатился на билд  2981: несколько раз переключал профили, выгружал/загружал терминал - все профили целые, графики не удаляются из профилей.


 
Vladimir Karputov:

Откатился на билд  2981: несколько раз переключал профили, выгружал/загружал терминал - все профили целые, графики не удаляются из профилей.

Как она вообще есть смысл сейчас переходить ?

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