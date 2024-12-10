Использование MT5 на мониторе с разрешением 4К
Попробуйте различные комбинации вариантов настроек которые описаны вот здесь
https://www.digitaltrends.com/computing/how-to-adjust-high-dpi-scaling-in-windows-10/
по идее Вам нужно запустить МТ с увеличенным DPI
либо опциями на уровне всей системы либо отдельного приложения
Я написал об этом: "Масштаб в Windows увеличивать противопоказано, так как это она делает через уменьшение разрешения для вывода на экран - меньше свечей становится видно в окне при всех тех же настройках". Вы сами пробовали изменять масштаб вывода на экран в Windows? Попробуйте и увидите, что информации начинает выводится как будто у вас дисплей с меньшим разрешением.
Про MT5 с увеличенным DPI Вы имеете ввиду Окно-Разрешение-2160p? Это не влияет на размер шрифтов в окнах.
А вы использовали кастомную схему стилей операционки, где вручную изменяли размеры шрифтов и элементов интерфейсов? Поэтому все так страшно поплыло.
Вместо этого надо было поставить стандартное масштабирование 150-200% всего интерфейса операционки и оставить дефолтную стилевую схему.
К сожалению, Виндовсу еще много лет(возможно, и 10 лет мало) надо идти к полной перестройке всего гуя для поддержки HiDPI.
Да, изменял размеры шрифтов. Что вы имеете ввиду под "поплыло"? У меня ничего не поплыло. Мне в каждом сообщении будут рекомендовать стандартное масштабирование Windows? А я в каждом ответе буду писать: "Масштаб в Windows увеличивать противопоказано, так как это она делает через уменьшение разрешения для вывода на экран - меньше свечей становится видно в окне при всех тех же настройках". Это масштабирование Windows просто делает вывод как бы на виртуальный дисплей меньшего разрешения, да это увеличивает всё пропорционально, но и соответственно уменьшает рабочие области, для MT5 уменьшается количество свечей видимых за раз в окне графика. То есть 4К монитор работает как монитор меньшего разрешения - оно надо?
10 лет я ждать не готов. Уважаемые программы имеют настройки шрифтов, в том числе и для диалоговых окон (Total Commander, StereoTrader и.т.д.). Диалоговое окно имеет фиксированные размеры. Сделайте в настройках опцию увеличения в 2-3 раза этого фиксированного размера в пикселях (на 4К мониторе такие окна легко уместятся с большим запасом) с пропорциональным увеличением всего содержимого диалогового окна. Окошко от MessageBox(); вы же сделали нормального размера с большими шрифтами.
тогда наверное пока что не существует вариантов решенияну разве что кастомную панель для торговли скачать/купить/написать
Да, изменял размеры шрифтов. Что вы имеете ввиду под "поплыло"?
Вместо ручного изменения системных шрифтов, используйте штатную возможность глобального масштабирования.
Только в этом режиме у вас все будет прилично. А иначе все перекосит как на вашем скриншоте. Вы же хотите сохранить высокое разрешение, оставляя 100% системного масштаба и жестко переопределяя системные шрифты. Тем самым прямо вводите в заблуждение остальные программы.
Мы сами давно работаем в HiDPI режимах и у нас все нормально. MetaTrader 5 нормально поддерживает HiDPI.
Renat,
Как я сразу и предполагал (о чем писал выше) в каждом ответе мне будут предлагать масштабирование Windows, несмотря на то, что в своем начальном посте (и последующих) я указал, что это не приемлемо. Давайте я аргументированно окончательно объясню почему это не приемлемо, чтобы больше этого не предлагалось. Сделайте следующее: на компьютере с дисплеем с разрешением 4К ( 3840x2160) запустите стандартную программу Paint и откройте 4К графический файл, например, который я приложил к начальному посту – он размером примерно 4К. Вы видите почти весь файл (почти – потому что приложение Paint имеет меню сверху, статусную строку внизу и границы окна справа и слева. Затем перейдите в Параметры экрана Windows и установите масштабирование в Windows на 200% (поле “Изменение размера текста, приложений и других элементов”). Шрифт в меню приложения Paint действительно увеличился, но только благодаря тому, что всё приложение теперь выводится в разрешении 1920х1080 – теперь в поле редактирования рисунка в Paint вы видите только четверть графического 4К файла и Вам требуется пользоваться вертикальной и горизонтальной прокрутками чтобы просмотреть весь графический 4К файл перемещая по нему окно видимости размером ~1920х1080 (масштаб рисунка в Paint (ползунок в правом нижнем углу) всегда оставляйте как и было по умолчанию на 100%, мы ведь занимаемся выводом на экран графического файла с разрешением 4К в натуральную величину). Если масштабирование в Windows установить на 250%, то приложения будут выводится в режиме 1600х900 и т.д. Это же подтверждает и спецификация Windows: “… при масштабе 200% (2,0) один логический пиксел (точка) интерфейса программы выводится как квадратная группа из 4-х (2×2) одинаковых пикселов, соответствующих системному разрешению, а при масштабе 300% (3,0) — 9-ти пикселов (3×3)“. Поэтому ваша рекомендация увеличить масштаб в Windows равносильна рекомендации “выберите режим вывода 1920х1080 или 1600х900 на вашем 4К мониторе и шрифт увеличится”. Да шрифт увеличится, но в окне графика в MT5 станет видно в 2-3 раза меньше свечей. Я покупал 4К дисплей не для того чтобы использовать его в режиме 1920х1080 или 1600х900. Меня устраивает отрисовка свечей в MT5 на реальном разрешении 4К - когда свечи в ширину три пикселя, то есть как раз чтобы и черную и белую свечи рисовались корректно и при реальном разрешении 4К умещается внушительное количество таких свечей на экране за раз, разрешение графиков трогать не надо. Поэтому масштабирование Windows уменьшает разрешение вывода приложения на экран, а я не хочу уменьшения разрешения дисплея, надо увеличить только мелкий шрифт внутри приложения при использовании натурального режима 4К.
Вы пишите: “Вы же хотите сохранить высокое разрешение, оставляя 100% системного масштаба и жестко переопределяя системные шрифты. Тем самым прямо вводите в заблуждение остальные программы.”
Да, я именно хочу сохранить высокое графическое разрешение чтобы видеть в два раза больше свечей на 4К мониторе, по сравнению с 2К монитором, ради этого и покупался 4К монитор. А системные шрифты мне приходится менять, только из-за того, что MT5 не содержит встроенной опции увеличения шрифтов. Есть возможность менять системные шрифты – я пользуюсь такой возможностью. В заблуждение никого не ввожу. Цели, требования, что нужно сделать коммуницирую открыто, обоснованно и максимально понятно.
Вы пишите: “Мы сами давно работаем в HiDPI режимах и у нас все нормально. MetaTrader 5 нормально поддерживает HiDPI.”
Давайте я аргументированно обосную почему “MetaTrader 5 не нормально поддерживает HiDPI”, а Вы также аргументированно попробуете обосновать противоположное. (Заявления типа: мне нравится, значит всем остальным жителям земли тоже нравится не корректно). Итак, смотрите: прописная буква текста, например, на перекрестии курсора MT5 (а также над линией лимитного ордера на графике) формируется в знакоместе 4х5 (4 точки в ширину, 5 точек в высоту), то есть физический размер такой буквы для 4К ( 3840x2160) дисплея 43” составляет 0.98мм х 1.226мм (шаг точки такого монитора 0.2451 мм). Я сижу на расстоянии 1,4 метра от глаз до дисплея 43”. Хотелось бы немного подальше (как рекомендуется), но тогда вообще ничего не видно из-за мелких шрифтов. Ближе сидеть дискомфортно из-за того, что приходится уже вертеть головой влево-вправо чтобы воспринимать информацию на всей ширине дисплея (попробуйте сами). Разве человек комфортно видит буквы размером в миллиметр с расстояния 1,4 метра? Их вообще не прочитать. Давайте проведем эксперимент на независимых статистах. Есть такие понятия - эргономика, острота зрения вида Homo Sapience (мы ж не орлы), прошу это учитывать при разработке приложений. Не зря уважаемые программы имеют возможность увеличивать размер шрифта. Если бы не было проблемы связанной с этим, зачем бы они заморачивались. Проверьте: действительно ли вы постоянно работаете с MT5 на мониторе 4К без масштабирования Windows? (как я выше разъяснил, масштабирование Windows, например 200%, заменяет при выводе на дисплей каждую точку приложения на 4 одинаковых рядом стоящих у 4К монитора. Это не HiDPI отображение).
Итог: Масштабирование Windows использовать неприемлемо. На 4К дисплее в MetaTrader 5 очень мелкий шрифт вплоть до нечитаемого (места мелкого шрифта указаны в начальном посте). Проблема есть, и она серьёзная. Если Вы не хотите её решать – это тоже вариант ответа, хотя и not customer oriented.
Я уже предложил решение ранее: ПРЕДЛАГАЮ ВАМ в меню Сервис MT5 ввести опции по увеличения шрифтов. Я ГОТОВ тестировать эту функцию и давать фидбек – я только увеличенные шрифты и буду использовать. Майкрософт тут вообще не при чём, размер шрифта в приложении выбирает разработчик приложения. Надо выбрать размер шрифтов для людей, а не для орлов.
думаю шрифты в программе трогать излишне
уточню Вас: речь идет только размере шрифтов. Пжлста аргументированно обоснуйте свою точку зрения - на основании чего не требуется увеличивать размер шрифтов в Metatrader 5 - с учётом приведенных доводов по противоположной точке зрения (они были изложены мою выше).
Добрый день, обращаюсь к команде разработчиков MT5. Я использую монитор с разрешением 4К размером 43”. Не смотря на внушительный размер монитора очень много окон в MT5 содержат мелкий не читаемый без лупы шрифт. Посмотрите на приложенный скриншот.
Если увеличить скриншот, то станет видно, что, например, для создания цифр на шкале цены и надписи над пунктирной линией уровня активного ордера было использовано минимальное количество точек - чтобы идентификация символа вообще стала возможным. Поэтому не смотря на дисплей размером 43” я не вижу эти символы – мне приходится использовать лупу.
Тоже самое относится, например, к часам в заголовке окна Обзор рынка, при этом, текст в этом окне имеет достаточно комфортный размер. Рядом открыто окно Ордер – в нём наоборот: размер шрифта в тексте заголовка комфортен, а текст в самом окне ужасно мелкий. Даже текст на кнопках Buy и Sell в окне Ордер жутко мелкий (я ориентируюсь только по цвету) по сравнению с таким же текстом на аналогичных кнопках в верхнем левом углу графика (для торговли в один клик – там комфортный размер шрифта).
То есть в одних окнах (Окно, данных, Обзор рынка, Навигатор …) текст заголовка ужасно мелкий, но текст в самом окне имеет комфортный размер, а в других окнах наоборот: шрифт в заголовке комфортного размера, в текст с самих окнах без лупы не разглядишь. ЗАЧЕМ ТАК?? Ведь описанное выше показывает, что вы способны сделать шрифт комфортного размера И в заголовках И в окнах, но есть ли у вас хоть одно окно в MT5, которое имеет одновременно шрифт и в заголовке и в самом окне комфортного размера? (окошко, которое выдаёт функция MessageBox(); из MQL5 не считаем).
Приложенный скиншот показывает, что без лупы не видно часов, цены на шкале на графике, значений на курсоре перекрестии, названия символа в верхнем левом углу графика, объема выставленного лимитного ордера (тот, что отображён на графике)... Работать-то как? Получается без лупы я буду совершать сделки по незнай какому инструменту, в незнай какое время, по незнай какой цене!!! А я хотел заработать.
Масштаб в Windows увеличивать противопоказано, так как это она делает через уменьшение разрешения для вывода на экран - меньше свечей становится видно в окне при всех тех же настройках (а покупка 4К только ради этого и затевается – чтобы увидеть весь день на минутках за раз без дрыганья скроллингом влево-вправо по шкале времени).
ПРЕДЛАГАЮ ВАМ в меню Сервис MT5 ввести опции по увеличения шрифтов. Я ГОТОВ тестировать эту функцию и давать фидбек – я только увеличенные шрифты и буду использовать, ибо зрения я потерял с этой программой уже изрядно.
Мелкий шрифт находится вот в этих местах (не все конечно я нашёл, но много):
-ШРИФТ ЗАГОЛОВКОВ (имён) следующих окон: Обзор рынка (часы!), Окно данных, Инструменты, Навигатор (причём с размером текста в этих окнах всё нормально, так как увеличение шрифта в Windows специальными программами увеличивает шрифт в этих окнах).
-ШРИФТ ТЕКСТА во всех диалоговых окнах: Файл-Профили-Сохранить как, Файл-Сохранить как рисунок, Файл-Печать, Файл-Настройка печати, Файл-Открыть счёт, Файл-Подключиться к торговому счёту, Вставка-Объекты-Текст, Графики-Свойства, Сервис-Новый ордер, Сервис-Менеджер агентов тестирования (Само окно приложения Metatester очень маленького размера и не масштабируется со всеми вытекающими), Сервис-Редактор Metaquoes Language (текст во всех диалоговых окнах в MetaEditor: Файл-Настройка печати, Файл-Настройка печать, Поиск-Поиск,Поиск- Заменить, Поиск-Поиск в файлах, Поиск-Перейти к строке, Справка-О программе), Сервис-Глобальные переменные, Сервис-Настройки, Справка-О программе, Окно Инструменты-вкладка Алерты-Редактор алертов, Тестер стратегий-Обзор, Тестер стратегий-Настройки, Окно обзор рынка-Правая кнопка мыши на инструменте-Спецификация, Окно обзор рынка-Правая кнопка мыши на инструменте-Символы, Окно обзор рынка-Правая кнопка мыши-Окно котировок-Свойства , Свойства индикатора, Свойства эксперта, Список экспертов, Окно "свойства" для всех графических объектов, например, таких как: линии, текста, ценовой метки, стрелки, и т.д. Таблица выбора символа в свойствах графического объекта "Стрелка". Окно вывода алертов на экран функцией Alert(); из MQL5. Текст появляющейся подсказки при подведении курсора к иконкам под главным меню.
-Иконки под главным меню и в Metatrader и в MetaEditor мелкие (в том числе кнопки тайм фрейма: М1, М5 и т.д.)
-НА ГРАФИКЕ ЦЕНЫ: шрифт на шкалах цены и времени на графиках, имя символа в левом верхнем углу на графике, надпись над линией активного ордера/позиции на графике (номер, тип ордера, количество), Инструмент перекрестие - шрифт значения расстояния между ценовыми уровнями.
Кроме того, сразу обращаю Ваше внимание на то, что Авторазмер для ширины колонок в таблицах при увеличении шрифтов работает некорректно (посмотрите в приложенном скриншоте на столбец Время внизу в Истории, для этой таблицы включен Авторазмер столбцов, но символы времени отображаются не все. Выключаешь Авторазмер и надо двигать колонки после перезапуска MT5, включаешь Авторазмер и не вино времени ордеров и сделок. Лично я включаю Авторазмер и не вижу времени ордеров и сделок – часов ведь тоже не видно (имею ввиду мельчайший шрифт заголовка окна обзор рынка). Ибо торговать надо, а не колонки раздвигать.
Хочу исключить лупу из торговли. Приходится использовать обычную стеклянную лупу (вариант от Windows при торговле неудобен). Помогите.