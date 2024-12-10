Использование MT5 на мониторе с разрешением 4К

Новый комментарий
 

Добрый день, обращаюсь к команде разработчиков MT5. Я использую монитор с разрешением 4К размером 43”. Не смотря на внушительный размер монитора очень много окон в MT5 содержат мелкий не читаемый без лупы шрифт. Посмотрите на приложенный скриншот.

Если увеличить скриншот, то станет видно, что, например, для создания цифр на шкале цены и надписи над пунктирной линией уровня активного ордера было использовано минимальное количество точек - чтобы идентификация символа вообще стала возможным. Поэтому не смотря на дисплей размером 43” я не вижу эти символы – мне приходится использовать лупу.

Тоже самое относится, например, к часам в заголовке окна Обзор рынка, при этом, текст в этом окне имеет достаточно комфортный размер. Рядом открыто окно Ордер – в нём наоборот: размер шрифта в тексте заголовка комфортен, а текст в самом окне ужасно мелкий. Даже текст на кнопках Buy и Sell в окне Ордер жутко мелкий (я ориентируюсь только по цвету) по сравнению с таким же текстом на аналогичных кнопках в верхнем левом углу графика (для торговли в один клик – там комфортный размер шрифта).

То есть в одних окнах (Окно, данных, Обзор рынка, Навигатор …) текст заголовка ужасно мелкий, но текст в самом окне имеет комфортный размер, а в других окнах наоборот: шрифт в заголовке комфортного размера, в текст с самих окнах без лупы не разглядишь. ЗАЧЕМ ТАК?? Ведь описанное выше показывает, что вы способны сделать шрифт комфортного размера И в заголовках И в окнах, но есть ли у вас хоть одно окно в MT5, которое имеет одновременно шрифт и в заголовке и в самом окне комфортного размера? (окошко, которое выдаёт функция MessageBox(); из MQL5 не считаем).

Приложенный скиншот показывает, что без лупы не видно часов, цены на шкале на графике, значений на курсоре перекрестии, названия символа в верхнем левом углу графика, объема выставленного лимитного ордера (тот, что отображён на графике)... Работать-то как? Получается без лупы я буду совершать сделки по незнай какому инструменту, в незнай какое время, по незнай какой цене!!! А я хотел заработать.

Масштаб в Windows увеличивать противопоказано, так как это она делает через уменьшение разрешения для вывода на экран - меньше свечей становится видно в окне при всех тех же настройках (а покупка 4К только ради этого и затевается – чтобы увидеть весь день на минутках за раз без дрыганья скроллингом влево-вправо по шкале времени).

ПРЕДЛАГАЮ ВАМ в меню Сервис MT5 ввести опции по увеличения шрифтов. Я ГОТОВ тестировать эту функцию и давать фидбек – я только увеличенные шрифты и буду использовать, ибо зрения я потерял с этой программой уже изрядно.

Мелкий шрифт находится вот в этих местах (не все конечно я нашёл, но много):

-ШРИФТ ЗАГОЛОВКОВ (имён) следующих окон: Обзор рынка (часы!), Окно данных, Инструменты, Навигатор (причём с размером текста в этих окнах всё нормально, так как увеличение шрифта в Windows специальными программами увеличивает шрифт в этих окнах).


-ШРИФТ ТЕКСТА во всех диалоговых окнах: Файл-Профили-Сохранить как, Файл-Сохранить как рисунок, Файл-Печать, Файл-Настройка печати, Файл-Открыть счёт, Файл-Подключиться к торговому счёту, Вставка-Объекты-Текст, Графики-Свойства, Сервис-Новый ордер, Сервис-Менеджер агентов тестирования (Само окно приложения Metatester очень маленького размера и не масштабируется со всеми вытекающими), Сервис-Редактор Metaquoes Language (текст во всех диалоговых окнах в MetaEditor: Файл-Настройка печати, Файл-Настройка печать, Поиск-Поиск,Поиск- Заменить, Поиск-Поиск в файлах, Поиск-Перейти к строке, Справка-О программе), Сервис-Глобальные переменные, Сервис-Настройки, Справка-О программе, Окно Инструменты-вкладка Алерты-Редактор алертов, Тестер стратегий-Обзор, Тестер стратегий-Настройки, Окно обзор рынка-Правая кнопка мыши на инструменте-Спецификация, Окно обзор рынка-Правая кнопка мыши на инструменте-Символы, Окно обзор рынка-Правая кнопка мыши-Окно котировок-Свойства , Свойства индикатора, Свойства эксперта, Список экспертов, Окно "свойства" для всех графических объектов, например, таких как: линии, текста, ценовой метки, стрелки, и т.д. Таблица выбора символа в свойствах графического объекта "Стрелка". Окно вывода алертов на экран функцией Alert(); из MQL5. Текст появляющейся подсказки при подведении курсора к иконкам под главным меню.

-Иконки под главным меню и в Metatrader и в MetaEditor мелкие (в том числе кнопки тайм фрейма: М1, М5 и т.д.)
-НА ГРАФИКЕ ЦЕНЫ: шрифт на шкалах цены и времени на графиках, имя символа в левом верхнем углу на графике, надпись над линией активного ордера/позиции на графике (номер, тип ордера, количество), Инструмент перекрестие - шрифт значения расстояния между ценовыми уровнями.

Кроме того, сразу обращаю Ваше внимание на то, что Авторазмер для ширины колонок в таблицах при увеличении шрифтов работает некорректно (посмотрите в приложенном скриншоте на столбец Время внизу в Истории, для этой таблицы включен Авторазмер столбцов, но символы времени отображаются не все. Выключаешь Авторазмер и надо двигать колонки после перезапуска MT5, включаешь Авторазмер и не вино времени ордеров и сделок. Лично я включаю Авторазмер и не вижу времени ордеров и сделок – часов ведь тоже не видно (имею ввиду мельчайший шрифт заголовка окна обзор рынка). Ибо торговать надо, а не колонки раздвигать.

Хочу исключить лупу из торговли. Приходится использовать обычную стеклянную лупу (вариант от Windows при торговле неудобен). Помогите.

Распределенные вычисления в сети MQL5 Cloud Network
Распределенные вычисления в сети MQL5 Cloud Network
  • cloud.mql5.com
Большую часть времени современные компьютеры простаивают и не используют всех возможностей процессора. Мы предлагаем задействовать их с пользой. Вы можете сдавать мощности вашего компьютера другим участникам нашей сети для выполнения разнообразных...
Файлы:
MT5_8i_4b_czvjkasi.png  323 kb
 

Попробуйте различные комбинации вариантов настроек которые описаны вот здесь

https://www.digitaltrends.com/computing/how-to-adjust-high-dpi-scaling-in-windows-10/

по идее Вам нужно запустить МТ с увеличенным DPI

либо опциями на уровне всей системы либо отдельного приложения

Get the most out of your high-resolution display by tweaking its DPI scaling
Get the most out of your high-resolution display by tweaking its DPI scaling
  • 2019.08.21
  • Mark Coppock
  • www.digitaltrends.com
Windows 10 and MacOS both have their fans. Some prefer the look and feel of Windows and the breadth of the Windows PC ecosystem while others appreciate the elegance of MacOS and the close integration between Apple’s software and hardware. One thing that MacOS has always done better than Windows is take advantage of high-resolution displays —...
 

Я написал об этом: "Масштаб в Windows увеличивать противопоказано, так как это она делает через уменьшение разрешения для вывода на экран - меньше свечей становится видно в окне при всех тех же настройках". Вы сами пробовали изменять масштаб вывода на экран в Windows? Попробуйте и увидите, что информации начинает выводится как будто у вас дисплей с меньшим разрешением.

Про MT5 с увеличенным DPI Вы имеете ввиду Окно-Разрешение-2160p? Это не влияет на размер шрифтов в окнах.

 

А вы использовали кастомную схему стилей операционки, где вручную изменяли размеры шрифтов и элементов интерфейсов? Поэтому все так страшно поплыло.

Вместо этого надо было поставить стандартное масштабирование 150-200% всего интерфейса операционки и оставить дефолтную стилевую схему.

К сожалению, Виндовсу еще много лет(возможно, и 10 лет мало) надо идти к полной перестройке всего гуя для поддержки HiDPI.

 

Да, изменял размеры шрифтов. Что вы имеете ввиду под "поплыло"? У меня ничего не поплыло. Мне в каждом сообщении будут рекомендовать стандартное масштабирование Windows? А я в каждом ответе буду писать: "Масштаб в Windows увеличивать противопоказано, так как это она делает через уменьшение разрешения для вывода на экран - меньше свечей становится видно в окне при всех тех же настройках".  Это масштабирование Windows просто делает вывод как бы на виртуальный дисплей меньшего разрешения, да это увеличивает всё пропорционально, но и соответственно уменьшает рабочие области, для MT5 уменьшается количество свечей видимых за раз в окне графика. То есть 4К монитор работает как монитор меньшего разрешения - оно надо?

10 лет я ждать не готов. Уважаемые программы имеют настройки шрифтов, в том числе и для диалоговых окон (Total Commander, StereoTrader и.т.д.). Диалоговое окно имеет фиксированные размеры. Сделайте в настройках опцию увеличения в 2-3 раза этого фиксированного размера в пикселях (на 4К мониторе такие окна легко уместятся с большим запасом) с пропорциональным увеличением всего содержимого диалогового окна. Окошко от MessageBox(); вы же сделали нормального размера с большими шрифтами.

 
bigluck:

Я написал об этом: "Масштаб в Windows увеличивать противопоказано, так как это она делает через уменьшение разрешения для вывода на экран - меньше свечей становится видно в окне при всех тех же настройках". Вы сами пробовали изменять масштаб вывода на экран в Windows? Попробуйте и увидите, что информации начинает выводится как будто у вас дисплей с меньшим разрешением.

Про MT5 с увеличенным DPI Вы имеете ввиду Окно-Разрешение-2160p? Это не влияет на размер шрифтов в окнах.

тогда наверное пока что не существует вариантов решения 

ну разве что кастомную панель для торговли скачать/купить/написать
 
bigluck:

Да, изменял размеры шрифтов. Что вы имеете ввиду под "поплыло"?

Вместо ручного изменения системных шрифтов, используйте штатную возможность глобального масштабирования.


Только в этом режиме у вас все будет прилично. А иначе все перекосит как на вашем скриншоте. Вы же хотите сохранить высокое разрешение, оставляя 100% системного масштаба и жестко переопределяя системные шрифты. Тем самым прямо вводите в заблуждение остальные программы.


Мы сами давно работаем в HiDPI режимах и у нас все нормально. MetaTrader 5 нормально поддерживает HiDPI.

 
Renat Fatkhullin:

Вместо ручного изменения системных шрифтов, используйте штатную возможность глобального масштабирования.


Только в этом режиме у вас все будет прилично. А иначе все перекосит как на вашем скриншоте. Вы же хотите сохранить высокое разрешение, оставляя 100% системного масштаба и жестко переопределяя системные шрифты. Тем самым прямо вводите в заблуждение остальные программы.


Мы сами давно работаем в HiDPI режимах и у нас все нормально. MetaTrader 5 нормально поддерживает HiDPI.

Renat,

Как я сразу и предполагал (о чем писал выше) в каждом ответе мне будут предлагать масштабирование Windows, несмотря на то, что в своем начальном посте (и последующих) я указал, что это не приемлемо. Давайте я аргументированно окончательно объясню почему это не приемлемо, чтобы больше этого не предлагалось. Сделайте следующее: на компьютере с дисплеем с разрешением 4К ( 3840x2160) запустите стандартную программу Paint и откройте 4К графический файл, например, который я приложил к начальному посту – он размером примерно 4К. Вы видите почти весь файл (почти – потому что приложение Paint имеет меню сверху, статусную строку внизу и границы окна справа и слева. Затем перейдите в Параметры экрана Windows и установите масштабирование в Windows на 200% (поле “Изменение размера текста, приложений и других элементов”). Шрифт в меню приложения Paint действительно увеличился, но только благодаря тому, что всё приложение теперь выводится в разрешении 1920х1080 – теперь в поле редактирования рисунка в Paint вы видите только четверть графического 4К файла и Вам требуется пользоваться вертикальной и горизонтальной прокрутками чтобы просмотреть весь графический 4К  файл перемещая по нему окно видимости размером ~1920х1080 (масштаб рисунка в Paint (ползунок в правом нижнем углу) всегда оставляйте как и было по умолчанию на 100%, мы ведь занимаемся выводом на экран графического файла с разрешением 4К в натуральную величину). Если масштабирование в Windows установить на 250%, то приложения будут выводится в режиме 1600х900 и т.д. Это же подтверждает и спецификация Windows: “… при масштабе 200% (2,0) один логический пиксел (точка) интерфейса программы выводится как квадратная группа из  4-х (2×2) одинаковых пикселов, соответствующих системному разрешению, а при масштабе 300% (3,0) — 9-ти пикселов (3×3). Поэтому ваша рекомендация увеличить масштаб в Windows равносильна рекомендации “выберите режим вывода 1920х1080 или 1600х900 на вашем 4К мониторе и шрифт увеличится”. Да шрифт увеличится, но в окне графика в MT5 станет видно в 2-3 раза меньше свечей. Я покупал 4К дисплей не для того чтобы использовать его в режиме 1920х1080 или 1600х900. Меня устраивает отрисовка свечей в MT5 на реальном разрешении 4К - когда свечи в ширину три пикселя, то есть как раз чтобы и черную и белую свечи рисовались корректно и при реальном разрешении 4К умещается внушительное количество таких свечей на экране за раз, разрешение графиков трогать не надо. Поэтому масштабирование Windows уменьшает разрешение вывода приложения на экран, а я не хочу уменьшения разрешения дисплея, надо увеличить только мелкий шрифт внутри приложения при использовании натурального режима 4К.

Вы пишите: “Вы же хотите сохранить высокое разрешение, оставляя 100% системного масштаба и жестко переопределяя системные шрифты. Тем самым прямо вводите в заблуждение остальные программы.

Да, я именно хочу сохранить высокое графическое разрешение чтобы видеть в два раза больше свечей на 4К мониторе, по сравнению с 2К монитором, ради этого и покупался 4К монитор. А системные шрифты мне приходится менять, только из-за того, что MT5 не содержит встроенной опции увеличения шрифтов. Есть возможность менять системные шрифты – я пользуюсь такой возможностью. В заблуждение никого не ввожу. Цели, требования, что нужно сделать коммуницирую открыто, обоснованно и максимально понятно.

Вы пишите: “Мы сами давно работаем в HiDPI режимах и у нас все нормально. MetaTrader 5 нормально поддерживает HiDPI.

Давайте я аргументированно обосную почему “MetaTrader 5 не нормально поддерживает HiDPI”, а Вы также аргументированно попробуете обосновать противоположное. (Заявления типа: мне нравится, значит всем остальным жителям земли тоже нравится не корректно).  Итак, смотрите: прописная буква текста, например, на перекрестии курсора MT5 (а также над линией лимитного ордера на графике) формируется в знакоместе 4х5 (4 точки в ширину, 5 точек в высоту), то есть физический размер такой буквы для 4К ( 3840x2160) дисплея 43” составляет 0.98мм х 1.226мм (шаг точки такого монитора 0.2451 мм). Я сижу на расстоянии 1,4 метра от глаз до дисплея 43”. Хотелось бы немного подальше (как рекомендуется), но тогда вообще ничего не видно из-за мелких шрифтов. Ближе сидеть дискомфортно из-за того, что приходится уже вертеть головой влево-вправо чтобы воспринимать информацию на всей ширине дисплея (попробуйте сами). Разве человек комфортно видит буквы размером в миллиметр с расстояния 1,4 метра? Их вообще не прочитать. Давайте проведем эксперимент на независимых статистах. Есть такие понятия - эргономика, острота зрения вида Homo Sapience (мы ж не орлы), прошу это учитывать при разработке приложений. Не зря уважаемые программы имеют возможность увеличивать размер шрифта. Если бы не было проблемы связанной с этим, зачем бы они заморачивались. Проверьте: действительно ли вы постоянно работаете с MT5 на мониторе 4К без масштабирования Windows? (как я выше разъяснил, масштабирование Windows, например 200%, заменяет при выводе на дисплей каждую точку приложения на 4 одинаковых рядом стоящих у 4К монитора. Это не HiDPI отображение).

Итог: Масштабирование Windows использовать неприемлемо. На 4К дисплее в MetaTrader 5 очень мелкий шрифт вплоть до нечитаемого (места мелкого шрифта указаны в начальном посте). Проблема есть, и она серьёзная. Если Вы не хотите её решать – это тоже вариант ответа, хотя и not customer oriented.

Я уже предложил решение ранее: ПРЕДЛАГАЮ ВАМ в меню Сервис MT5 ввести опции по увеличения шрифтов. Я ГОТОВ тестировать эту функцию и давать фидбек – я только увеличенные шрифты и буду использовать. Майкрософт тут вообще не при чём, размер шрифта в приложении выбирает разработчик приложения. Надо выбрать размер шрифтов для людей, а не для орлов.

 
думаю шрифты в программе трогать излишне
 
Топик-стартер очень принципиальный, но к сожалению, думаю вряд ли можно найти для него решение, виндовые приложения довольно специфические, а переписывать МТ внедряя кастомные кнопки и надписи из-за одного пользователя конечно не будут... если очень очень сильно упороться, то можно попытаться с помощью программ типа resource hacker подшаманить terminal.exe чтобы увеличить размер некоторых полей ввода и надписей, но это уже на свой страх и риск...
 
ruslan:
думаю шрифты в программе трогать излишне

уточню Вас: речь идет только размере шрифтов. Пжлста аргументированно обоснуйте свою точку зрения - на основании чего не требуется увеличивать размер шрифтов в Metatrader 5 - с учётом приведенных доводов по противоположной точке зрения (они были изложены мою выше).

Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Свойства объектов
Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Свойства объектов
  • www.mql5.com
Все объекты, используемые в техническом анализе, имеют привязку на графиках по координатам цены и времени – трендовая линия, каналы, инструменты Фибоначчи и т.д.  Но есть ряд вспомогательных объектов, предназначенных для улучшения интерфейса, которые имеют привязку к видимой всегда части графика (основное окно графика или подокна индикаторов...
1234567
Новый комментарий