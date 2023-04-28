Ценовая политика за предоставление своих мощностей через MQL5 Cloud Network - страница 7

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Еще из наблюдений, при полной загрузке агенты съедают всё CPU (загрузка на 100%), не допускайте этого, оставляйте системе ресурс для маневра. 25-50% системе, а не всё агентам, невключайте на все ядра агентов иначе сами агенты отключатся и даже самоудалятся, в то время пока вы думаете что комп майнит.
 

Оставил 2 агента из 4х доступных, если опять самоудатся без причины в логах - больше с агентами не играюсь.

 
Я каждый день переустанавливаю программу, тогда еще есть толк. А так, то удалятся, то без заданий , короче опечаливают немного. 
 
Volodymyr Zubov #:

Важен процессор (частота и физические ядра), оперативка, скорость интернет канала, месторасположение агентов. И многое чего, чего и сам не понял) 

Меня выгоняют и блокируют агентов, у меня Intel Xeon, но в тоже время в рейтинге есть Сeleron и Pentium

Понял. Майнинг коптит видеокарту, а здесь проц. Ладно, ради интереса потом запущу на недельку. Конечно, если в теории комп не окупается за год, то и фиг с ним. Так то можно было и в кредит тучу машин набрать.

 

сделайте черный сайт

 

трудится ли у кого-нибудь Ryzen 5950x

интересно взглянуть на доходность

 
Aleksei Grom #:

трудится ли у кого-нибудь Ryzen 5950x

интересно взглянуть на доходность

AMD Ryzen 9 5950X 16-Core, 32023MB

PR213

 
Anton #:

Проверьте фактическое количество доступной агентам памяти.

Но по доходу на данный момент все так и есть. Пример по аналогичным агентам:


это 10900 или 11900 ?


есть у кого 11900к

сколько дает ?

 
Aleksei Grom #:

это 10900 или 11900 ?


есть у кого 11900к

сколько дает ?

это я спрашиваю чтобы определить что важнее количество ядер или скорость в однопотоке

если сравнивать 10900к и 11900к кто дает больше или они равны

логически у 10900 больше ядер и заданий он получит больше но в тоже время однопоток быстрее у 11900 и стоимость заданий соответственно у него выше 

возможно (не факт) это компенсируется меньшим количеством ядер и они зарабатывают примерно одинаково

чтоб поставить точку интересно сравнить на живых примерах и особенно интересно в разгоне 

 

Как инициировать пересчет PR ?


на прошлой неделе запускал несколько тяжелых просчетов и пр соотетсвенно за несколько дней упал просто ниже плинтуса 

до 171 а обычно был 225-230

соответственно сейчас когда нагрузки нет уже третьи сутки, на основании видимо PR заданий минимум и то приходят только дневки считать, тиковые не приходят, хотя памяти больше чем нужно свободной

ни соответственно дохода просто какие-то центы капают 

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