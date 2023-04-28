Ценовая политика за предоставление своих мощностей через MQL5 Cloud Network - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Оставил 2 агента из 4х доступных, если опять самоудатся без причины в логах - больше с агентами не играюсь.
Важен процессор (частота и физические ядра), оперативка, скорость интернет канала, месторасположение агентов. И многое чего, чего и сам не понял)
Меня выгоняют и блокируют агентов, у меня Intel Xeon, но в тоже время в рейтинге есть Сeleron и Pentium
Понял. Майнинг коптит видеокарту, а здесь проц. Ладно, ради интереса потом запущу на недельку. Конечно, если в теории комп не окупается за год, то и фиг с ним. Так то можно было и в кредит тучу машин набрать.
сделайте черный сайт
трудится ли у кого-нибудь Ryzen 5950x
интересно взглянуть на доходность
трудится ли у кого-нибудь Ryzen 5950x
интересно взглянуть на доходность
AMD Ryzen 9 5950X 16-Core, 32023MB
PR213
Проверьте фактическое количество доступной агентам памяти.
Но по доходу на данный момент все так и есть. Пример по аналогичным агентам:
это 10900 или 11900 ?
есть у кого 11900к
сколько дает ?
это 10900 или 11900 ?
есть у кого 11900к
сколько дает ?
это я спрашиваю чтобы определить что важнее количество ядер или скорость в однопотоке
если сравнивать 10900к и 11900к кто дает больше или они равны
логически у 10900 больше ядер и заданий он получит больше но в тоже время однопоток быстрее у 11900 и стоимость заданий соответственно у него выше
возможно (не факт) это компенсируется меньшим количеством ядер и они зарабатывают примерно одинаково
чтоб поставить точку интересно сравнить на живых примерах и особенно интересно в разгоне
Как инициировать пересчет PR ?
на прошлой неделе запускал несколько тяжелых просчетов и пр соотетсвенно за несколько дней упал просто ниже плинтуса
до 171 а обычно был 225-230
соответственно сейчас когда нагрузки нет уже третьи сутки, на основании видимо PR заданий минимум и то приходят только дневки считать, тиковые не приходят, хотя памяти больше чем нужно свободной
ни соответственно дохода просто какие-то центы капают