Ценовая политика за предоставление своих мощностей через MQL5 Cloud Network - страница 9
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Да, именно этого я и ожидал. Но проблема заключается в подсчете PR, поскольку некоторые ядра достигают очень высокой частоты, а другие - очень низкой. Как вы усредняете его на этих современных процессорах? Или считается непосредственно самый высокий PR? Вы также можете отключить ядра E.
У вас максимальная заявленная частота производителем, когда используется одно ядро.
в остальных случаях частота снижается и распределяется.
У вас максимальная заявленная частота производителем, когда используется одно ядро.
в остальных случаях частота снижается и распределяется.
Да, но высокопроизводительные и низкопроизводительные ядра совершенно разные, и это, вероятно, повлияет на PR, указанный на сайте. Если вы OC высокопроизводительные ядра и поддерживаете частоту на уровне 5.1, то на низкопроизводительные ядра также будут назначены агенты, а частота эффективных ядер будет очень низкой.
Папка MetaTrader 5 Strategy Tester заняла 128 гигабайт после продолжительной работы.
Да, автоматической очистки не будет, пока приложение не будет удалено.
Интересно, у меня SSD всего 128 гиг и переполнения нет данных. Не удаляю сам ничего.
Какие процессоры вы используете для метатестера? Я использую два 10900K OC на частоте 5,1 ГГц, и pr составляет 218 с последним обновлением метатестера.
Какие процессоры вы используете для метатестера? Я использую два 10900K OC на частоте 5,1 ГГц, и pr составляет 218 с последним обновлением метатестера.
Я использую Intel Xeon. Но формирования PR лично для меня невозмжно, там куча факторов и частота не главное в нем.
От интернет канала очень много зависит и пинга к серверу раздачи.
От интернет канала очень много зависит и пинга к серверу раздачи.
Да, давным-давно я читал о различных факторах, влияющих на результат PR. В моем случае, я живу в Испании и не знаю, есть ли здесь сервера для распределения заданий, или они все в России и Германии, я не знаю.