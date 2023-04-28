Ценовая политика за предоставление своих мощностей через MQL5 Cloud Network - страница 6
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i9 ничем не поможет, ни ядрами ... ахритектура i.3-i.7
PR это частота сложения 1+1
в i9 3Ghz она не повысилась
Вообще, фраза вырвана из контекста и скопирована не полностью, ведь в оригинале дописано, что шутка.
Читаю только первые 140 знаков, до шутки не дошел
Разгонщик i9 до 5 Гигагерц. Мой скромный Xeon L5420 с базовой частотой 2.5Ггц прекрасно работает на 4 Гигагерца, но это не значит что его нужно так гонять)
Что-то никто не рассказывает про то, сколько можно заработать. Однако конспирация, неужели так сильно конкурентнозависима система?
Вот к примеру 1 комп средненький Ryzen 3600 на 6 ядер / 12 потоков, 16 гигов оперативы, видеокарта 1060 4Gb. Какой у него потенциал по деньгам на круглосуточной работе?
В этом сервисе важен лишь процессор или оперативная память и видеокарта имеют значение?
Проверьте фактическое количество доступной агентам памяти.
Но по доходу на данный момент все так и есть. Пример по аналогичным агентам:
Проверил, да воможно нехватало на всех агентов свободной физической памяти - хотя виртуальной достаточно
вообщем увеличил понаблюдаю
но в любом случает однозначно что-то они там перекраивают
PR c 228 упал до 221
месяц назад без разгона ниже 224 не опускалось а тут в разгоне и 221 - очень странно
также старенький 2700k последние 5 лет работающий в разгоне до 4.5 pr месяц назад был стабильно 182-183 сейчас опустился до 177 ...
Что-то никто не рассказывает про то, сколько можно заработать. Однако конспирация, неужели так сильно конкурентнозависима система?
Вот к примеру 1 комп средненький Ryzen 3600 на 6 ядер / 12 потоков, 16 гигов оперативы, видеокарта 1060 4Gb. Какой у него потенциал по деньгам на круглосуточной работе?
В этом сервисе важен лишь процессор или оперативная память и видеокарта имеют значение?
Если компьютер свой и воткнут в свою розетку, заработать невозможно. Только частично компенсировать затраты на электроэнергию (на амортизацию железа уже не хватит).
Об этом много раз говорили уже.
Проверил, да воможно нехватало на всех агентов свободной физической памяти - хотя виртуальной достаточно
вообщем увеличил понаблюдаю
но в любом случает однозначно что-то они там перекраивают
PR c 228 упал до 221
месяц назад без разгона ниже 224 не опускалось а тут в разгоне и 221 - очень странно
также старенький 2700k последние 5 лет работающий в разгоне до 4.5 pr месяц назад был стабильно 182-183 сейчас опустился до 177 ...
Существует PR-инфляция. Например, в билде 28xx PR был 200, сейчас 185 (3061). Железо не менялось. Возможно, влияние обновлений ОС.
Существует PR-инфляция. Например, в билде 28xx PR был 200, сейчас 185 (3061). Железо не менялось. Возможно, влияние обновлений ОС.
ну раз инфляция то она по идее должна зависеть не от билда, а от количества доступных топовых мощностей - можно предположить что в сентябре отдыхающие вернулись в офисы и подключили к клауду туеву хучу топовых ящиков
Что-то никто не рассказывает про то, сколько можно заработать. Однако конспирация, неужели так сильно конкурентнозависима система?
Вот к примеру 1 комп средненький Ryzen 3600 на 6 ядер / 12 потоков, 16 гигов оперативы, видеокарта 1060 4Gb. Какой у него потенциал по деньгам на круглосуточной работе?
В этом сервисе важен лишь процессор или оперативная память и видеокарта имеют значение?
Важен процессор (частота и физические ядра), оперативка, скорость интернет канала, месторасположение агентов. И многое чего, чего и сам не понял)
Меня выгоняют и блокируют агентов, у меня Intel Xeon, но в тоже время в рейтинге есть Сeleron и Pentium