Ценовая политика за предоставление своих мощностей через MQL5 Cloud Network - страница 6

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i9 ничем не поможет, ни ядрами ... ахритектура i.3-i.7


PR это частота сложения 1+1

в i9 3Ghz она не повысилась

 
Vitaliy Kuznetsov #:

Вообще, фраза вырвана из контекста и скопирована не полностью, ведь в оригинале дописано, что шутка.

Читаю только первые 140 знаков, до шутки не дошел

 
Те кто разгоняет свой i9 до 5Ghz удачи им, незабывайте за эмиссию. и выход из строя вашего проца, если вы конечно не на фирме и не меняеете его с витрины на новый каждую неделю)
 

Разгонщик i9 до 5 Гигагерц. Мой скромный Xeon L5420 с базовой частотой 2.5Ггц прекрасно работает на  4 Гигагерца, но это не значит что его нужно так гонять)

 

Что-то никто не рассказывает про то, сколько можно заработать. Однако конспирация, неужели так сильно конкурентнозависима система?

Вот к примеру 1 комп средненький Ryzen 3600 на 6 ядер / 12 потоков, 16 гигов оперативы, видеокарта 1060 4Gb. Какой у него потенциал по деньгам на круглосуточной работе?

В этом сервисе важен лишь процессор или оперативная память и видеокарта имеют значение?

 
Anton #:

Проверьте фактическое количество доступной агентам памяти.

Но по доходу на данный момент все так и есть. Пример по аналогичным агентам:


Проверил, да воможно нехватало на всех агентов свободной физической памяти  - хотя виртуальной достаточно

вообщем увеличил понаблюдаю

но в любом случает однозначно что-то они там перекраивают

PR c 228 упал до 221

месяц назад без разгона ниже 224 не опускалось а тут в разгоне и 221 - очень странно

также старенький 2700k последние 5 лет работающий в разгоне до 4.5 pr месяц назад был стабильно 182-183 сейчас опустился до 177 ...

 
Vitaliy Kuznetsov #:

Что-то никто не рассказывает про то, сколько можно заработать. Однако конспирация, неужели так сильно конкурентнозависима система?

Вот к примеру 1 комп средненький Ryzen 3600 на 6 ядер / 12 потоков, 16 гигов оперативы, видеокарта 1060 4Gb. Какой у него потенциал по деньгам на круглосуточной работе?

В этом сервисе важен лишь процессор или оперативная память и видеокарта имеют значение?

Если компьютер свой и воткнут в свою розетку, заработать невозможно. Только частично компенсировать затраты на электроэнергию (на амортизацию железа уже не хватит).

Об этом много раз говорили уже.

 
Aleksei Grom #:

Проверил, да воможно нехватало на всех агентов свободной физической памяти  - хотя виртуальной достаточно

вообщем увеличил понаблюдаю

но в любом случает однозначно что-то они там перекраивают

PR c 228 упал до 221

месяц назад без разгона ниже 224 не опускалось а тут в разгоне и 221 - очень странно

также старенький 2700k последние 5 лет работающий в разгоне до 4.5 pr месяц назад был стабильно 182-183 сейчас опустился до 177 ...

Существует PR-инфляция. Например, в билде 28xx PR был 200, сейчас 185 (3061). Железо не менялось. Возможно, влияние обновлений ОС.

 
Andrey Sharov #:

Существует PR-инфляция. Например, в билде 28xx PR был 200, сейчас 185 (3061). Железо не менялось. Возможно, влияние обновлений ОС.

ну раз инфляция то она по идее должна зависеть не от билда, а от количества доступных топовых мощностей - можно предположить что в сентябре отдыхающие вернулись в офисы и подключили к клауду туеву хучу топовых ящиков

 
Vitaliy Kuznetsov #:

Что-то никто не рассказывает про то, сколько можно заработать. Однако конспирация, неужели так сильно конкурентнозависима система?

Вот к примеру 1 комп средненький Ryzen 3600 на 6 ядер / 12 потоков, 16 гигов оперативы, видеокарта 1060 4Gb. Какой у него потенциал по деньгам на круглосуточной работе?

В этом сервисе важен лишь процессор или оперативная память и видеокарта имеют значение?

Важен процессор (частота и физические ядра), оперативка, скорость интернет канала, месторасположение агентов. И многое чего, чего и сам не понял) 

Меня выгоняют и блокируют агентов, у меня Intel Xeon, но в тоже время в рейтинге есть Сeleron и Pentium

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