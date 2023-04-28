Ценовая политика за предоставление своих мощностей через MQL5 Cloud Network - страница 4

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Anton #:

Проверьте фактическое количество доступной агентам памяти.

Но по доходу на данный момент все так и есть. Пример по аналогичным агентам:


Какой PR у агентов? Процессор/память? Это же тоже имеет значение в формировании прибыли.

 
Pavel Verveyko #:

Какой PR у агентов? Процессор/память? Это же тоже имеет значение в формировании прибыли.

Я ответил на пост, в котором упоминались характеристики. Могу уточнить, что первый в приведенном мной списке был на Intel Core i9-10900KF с 64ГБ, PR227.
 
Anton #:
Я ответил на пост, в котором упоминались характеристики. Могу уточнить, что первый в приведенном мной списке был на Intel Core i9-10900KF с 64ГБ, PR227.

ого, у моих агентов PR 95

 

Вот лог моих агентов, почему он сам удаляется ?

NP      0       10:44:15.440    Startup MetaTester 5 x64 build 2980 (18 Jun 2021)
DK      0       10:44:15.551    Startup initialization finished
PJ      0       10:44:21.164    Service Service 'MetaTester-1' successfully installed
EE      0       10:44:21.292    Service Service 'MetaTester-2' successfully installed
FL      0       10:44:21.469    Service Service 'MetaTester-3' successfully installed
FI      0       10:44:21.663    Service Service 'MetaTester-1' start initialized
DN      0       10:44:21.668    Service Service 'MetaTester-4' successfully installed
MG      0       10:44:21.829    Service Service 'MetaTester-2' start initialized
IO      0       10:44:21.987    Service Service 'MetaTester-3' start initialized
KF      0       10:44:22.136    Service Service 'MetaTester-4' start initialized
FO      0       10:44:25.605    Service Service 'MetaTester-2' started in 3781 ms
RD      0       10:44:25.608    Service Service 'MetaTester-1' started in 3938 ms
HL      0       10:44:25.777    Service Service 'MetaTester-3' started in 3797 ms
OE      0       10:44:25.839    Service Service 'MetaTester-4' started in 3703 ms
DG      0       10:44:50.096    MQL5 Cloud Network      account changed
QF      0       10:44:50.096    MQL5 Cloud Network      public use of agents enabled (for account Boshetunmay)
LI      0       10:44:59.584    MQL5 Cloud Network      account changed
NQ      0       10:44:59.584    MQL5 Cloud Network      public use of agents enabled (for account Boshetunmay)
HG      0       10:45:01.096    MQL5 Cloud Network      account changed
RS      0       10:45:01.096    MQL5 Cloud Network      public use of agents enabled (for account Boshetunmay)
LK      0       14:54:49.546    Service Service 'MetaTester-1' stop initialized
HS      0       14:54:49.565    Service Service 'MetaTester-2' stop initialized
QL      0       14:54:49.565    Service Service 'MetaTester-3' stop initialized
RD      0       14:54:49.565    Service Service 'MetaTester-4' stop initialized
LL      0       14:54:52.073    Service Service 'MetaTester-2' stopped in 2532 ms
HE      0       14:54:52.073    Service Service 'MetaTester-4' stopped in 2532 ms
IN      0       14:54:52.073    Service Service 'MetaTester-1' stopped in 2532 ms
QF      0       14:54:52.073    Service Service 'MetaTester-3' stopped in 2532 ms
HO      0       14:54:52.173    Service Service 'MetaTester-3' successfully uninstalled
MH      0       14:54:52.175    Service Service 'MetaTester-4' successfully uninstalled
NR      0       14:54:52.178    Service Service 'MetaTester-2' successfully uninstalled
EK      0       14:54:52.222    Service Service 'MetaTester-1' successfully uninstalled


 
Volodymyr Zubov #:

ого, у моих агентов PR 95

у меня : 95 / 132 /162, даже 162 не дало ни каких явных преимуществ.

 
интересно тот intel с 227 разогнан?
 
фигась доход у i9 вы че там таймингами на шине балуетесь (это скорее всего 5 разных ПК или я ошибаюсь  https://c.mql5.com/3/359/Capture__1.PNG)
 

Всег разгонщиков

Intel

могу обрадовать: у интела сливается инфа что он работает не в заводском режиме. выше или ниже, неважно.

Если спросите зачем, то очень просто - проводятся исследования как используют ЦП

 
Я использую ЦП Интел на половине частоты, мне так надо для станка ЧПУ, станок подключен к интернет, и ЦПУ хочу я или нет кидает запросы в "командный центр" отчитаться о частоте и задачах выполненных во время.
 

Если блокирую, то ничего не работает. Ему пинг надо к "хозяину".

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