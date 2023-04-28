Ценовая политика за предоставление своих мощностей через MQL5 Cloud Network - страница 4
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Проверьте фактическое количество доступной агентам памяти.
Но по доходу на данный момент все так и есть. Пример по аналогичным агентам:
Какой PR у агентов? Процессор/память? Это же тоже имеет значение в формировании прибыли.
Какой PR у агентов? Процессор/память? Это же тоже имеет значение в формировании прибыли.
Я ответил на пост, в котором упоминались характеристики. Могу уточнить, что первый в приведенном мной списке был на Intel Core i9-10900KF с 64ГБ, PR227.
ого, у моих агентов PR 95
Вот лог моих агентов, почему он сам удаляется ?
ого, у моих агентов PR 95
у меня : 95 / 132 /162, даже 162 не дало ни каких явных преимуществ.
Всег разгонщиков
Intel
могу обрадовать: у интела сливается инфа что он работает не в заводском режиме. выше или ниже, неважно.
Если спросите зачем, то очень просто - проводятся исследования как используют ЦП
Если блокирую, то ничего не работает. Ему пинг надо к "хозяину".