Ценовая политика за предоставление своих мощностей через MQL5 Cloud Network - страница 10
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Там всё есть, но главный сервер распределяет задачи на ближайший пункт, если с Испании есть заказы они прийдут к вам. Прийдут и другие если вы ближе по IP трафику.
Есть ли на форуме ссылка, где я могу прочитать все о Metatester? Это для того, чтобы вам не приходилось постоянно задавать вопросы. Спасибо.
Есть ли на форуме ссылка, где я могу прочитать все о Metatester? Это для того, чтобы вам не приходилось постоянно задавать вопросы. Спасибо.
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Рекорд на 10700K за сутки - 1,49 доллара за период в несколько месяцев.
Ну и нафига такое?
Если можно, то поделитесь, интересует 3 и 10
3. 225
10. 215
Здравствуйте, доброе утро.
Я хотел бы знать, устанавливает ли 12-е поколение при установке метатестера программу для E-ядер и P-ядер, что в примере с 12900K составит в общей сложности 16 агентов.
Было бы интересно узнать, как рассчитывается PR в процессорах такого типа, и каков будет результат окончательного PR.
PR будет считаться по самому слабому ядру - E. И будет равен 155.
PR будет считаться по самому слабому ядру - E. И будет равен 155.
Но он мог бы работать только на P-ядрах и никогда не использовать E-ядра. Таким образом, он получил бы PR от мощных ядер.
AMD Ryzen 9 5950X 16-Core, 32023MB
PR213
Странною у меня 5950X, 128GB, SSD, а PR = 194. И доход соответственно, значительно ниже, чем на фото в этой ветке.
Как считается PR? Почему такой разброс в доходах?
Странною у меня 5950X, 128GB, SSD, а PR = 194. И доход соответственно, значительно ниже, чем на фото в этой ветке.
Как считается PR? Почему такой разброс в доходах?
PR считается по скорости тестового расчета, а не присваивается по описанию железа.
Скрин сделан не вчера. Времени много прошло, 5950Х уже не нов. На сколько я вижу, разброса особого нет, сейчас агенты на AMD Ryzen 9 7950X примерно тот же доход выдают.