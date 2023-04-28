Ценовая политика за предоставление своих мощностей через MQL5 Cloud Network - страница 10

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Volodymyr Zubov #:
Там всё есть, но главный сервер распределяет задачи на ближайший пункт, если с Испании есть заказы они прийдут к вам. Прийдут и другие если вы ближе по IP трафику.

Есть ли на форуме ссылка, где я могу прочитать все о Metatester? Это для того, чтобы вам не приходилось постоянно задавать вопросы. Спасибо.

 
Robertomcat #:

Есть ли на форуме ссылка, где я могу прочитать все о Metatester? Это для того, чтобы вам не приходилось постоянно задавать вопросы. Спасибо.

Поиск по сайту эффективнее вопросов. В поиске ( справа вверху) введите что-то вроде: Тестирование в тестере стратегий.

 
Рекорд на 10700K за сутки - 1,49 доллара за период в несколько месяцев. 
 
Ivan Butko #:
Рекорд на 10700K за сутки - 1,49 доллара за период в несколько месяцев. 

Ну и нафига такое?

 
Vitaly Muzichenko #:

Если можно, то поделитесь, интересует 3 и 10

3. 225

10. 215

 
Robertomcat #:

Здравствуйте, доброе утро.

Я хотел бы знать, устанавливает ли 12-е поколение при установке метатестера программу для E-ядер и P-ядер, что в примере с 12900K составит в общей сложности 16 агентов.

Было бы интересно узнать, как рассчитывается PR в процессорах такого типа, и каков будет результат окончательного PR.

PR будет считаться по самому слабому ядру - E. И будет равен 155.

 
Dmitriy Zaripov #:

PR будет считаться по самому слабому ядру - E. И будет равен 155.

Но он мог бы работать только на P-ядрах и никогда не использовать E-ядра. Таким образом, он получил бы PR от мощных ядер.

 
Что ж, скоро я, вероятно, включу 12900KF для работы в метатестере. Посмотрим, какие результаты это даст. С наилучшими пожеланиями.
 
Anton #:

AMD Ryzen 9 5950X 16-Core, 32023MB

PR213

Странною у меня 5950X, 128GB, SSD, а PR = 194. И доход соответственно, значительно ниже, чем на фото в этой ветке.
Как считается PR? Почему такой разброс в доходах?

 
Pavel Verveyko #:

Странною у меня 5950X, 128GB, SSD, а PR = 194. И доход соответственно, значительно ниже, чем на фото в этой ветке.
Как считается PR? Почему такой разброс в доходах?

PR считается по скорости тестового расчета, а не присваивается по описанию железа.

Скрин сделан не вчера. Времени много прошло, 5950Х уже не нов. На сколько я вижу, разброса особого нет, сейчас агенты на AMD Ryzen 9 7950X примерно тот же доход выдают.  

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