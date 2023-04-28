Ценовая политика за предоставление своих мощностей через MQL5 Cloud Network - страница 11
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PR считается по скорости тестового расчета, а не присваивается по описанию железа.
Скрин сделан не вчера. Времени много прошло, 5950Х уже не нов. На сколько я вижу, разброса особого нет, сейчас агенты на AMD Ryzen 9 7950X примерно тот же доход выдают.
Я Вас правильно понял?
7950 и 5950 дают примерно одинаковый доход. Или второй вариант - 7950 сейчас даёт доход, как 5950 3 года назад?
Я Вас правильно понял?
7950 и 5950 дают примерно одинаковый доход. Или второй вариант - 7950 сейчас даёт доход, как 5950 3 года назад?
Второй (2 года назад, даже меньше).
Восемь "лучших" на 7950:
Второй (2 года назад, даже меньше).
Восемь "лучших" на 7950:
Понял, спасибо.
А для этой функции Intel предпочтительнее или AMD?
Понял, спасибо.
А для этой функции Intel предпочтительнее или AMD?
Я понимаю, что выбор AMD 7900X или 7950X может быть лучшим вариантом из-за количества ядер по сравнению с Intel 13900K. Возможно, вы уже сделали свой выбор, ведь вашему вопросу уже 10 дней.
Я понимаю, что выбор AMD 7900X или 7950X может быть лучшим вариантом из-за количества ядер по сравнению с Intel 13900K. Возможно, вы уже сделали свой выбор, ведь вашему вопросу уже 10 дней.
У меня давно 5950X, но я бы проверил intel, вдруг это даст больший PR. Практика самый верный показатель. На PR что-то ещё может влиять.(Менять 5950 на 7950 не вижу смысла из тепловыделения) Надо ждать когда сделают 65 ватт на 16 ядер))
У меня давно 5950X, но я бы проверил intel, вдруг это даст больший PR. Практика самый верный показатель. На PR что-то ещё может влиять.(Менять 5950 на 7950 не вижу смысла из тепловыделения) Надо ждать когда сделают 65 ватт на 16 ядер))
Я думаю, что снижение мощности 170 Вт до 65 Вт при тех же ядрах будет происходить еще несколько десятилетий, разница очень велика.
Из того, что мне удалось найти на форумах, и 7900X, и 7950X получают PR 250 (число может меняться в зависимости от обновлений mql-тестера). Вы хотите сказать, что Intel всегда отдавали предпочтение?
Я думаю, что снижение мощности 170 Вт до 65 Вт при тех же ядрах будет происходить еще несколько десятилетий, разница очень велика.
Из того, что мне удалось найти на форумах, и 7900X, и 7950X получают PR 250 (число может меняться в зависимости от обновлений mql-тестера). Вы хотите сказать, что Intel всегда отдавали предпочтение?
Сейчас уже есть 65 ватт, 12 ядер. Возможно год, два и будет 16.
Нет, я хочу сказать, что intel может оказаться не хуже, а может и лучше. Это просто предположение, которое основано на том, что процессоры Intel, тоже есть с высоким PR.
У меня давно 5950X, но я бы проверил intel, вдруг это даст больший PR. Практика самый верный показатель. На PR что-то ещё может влиять.(Менять 5950 на 7950 не вижу смысла из тепловыделения) Надо ждать когда сделают 65 ватт на 16 ядер))
65W по ядрам есть на 13900 не К версии)
Интел плохо поступил в свое время, чтобы обогнать более энергоэффективный райзен, стали использовать завышенные подачи на процессор, частота выросла, это дало преимущество школьникам и кто там покупает еще процессоры жрущие вместо 120W до 350W при разгоне 13700K
производительность выросла 20-30%, нагрев не такой сильный из-за более устаревшей технологии, снять с более крупного по размеру кристалла легче, но вот переплата в 2-3 раза за электричество, те кто не платит за электричество или оно еще не так дорого...ну и к каждым 3 месяцам надо быть готовым к синим экранам, и понижать производительность.
65W по ядрам есть на 13900 не К версии)
Интел плохо поступил в свое время, чтобы обогнать более энергоэффективный райзен, стали использовать завышенные подачи на процессор, частота выросла, это дало преимущество школьникам и кто там покупает еще процессоры жрущие вместо 120W до 350W при разгоне 13700K
производительность выросла 20-30%, нагрев не такой сильный из-за более устаревшей технологии, снять с более крупного по размеру кристалла легче, но вот переплата в 2-3 раза за электричество, те кто не платит за электричество или оно еще не так дорого...ну и к каждым 3 месяцам надо быть готовым к синим экранам, и понижать производительность.
У меня мат.плат под Intel нету, я его рассматриваю время от времени и из любопытства.
Не давно купил amd 65 ватт, его тишина это подарок)) И есть амд 105 ватт. Поэтому когда слышу 170 / 350 вообще офигеваю)) Никогда прежде не стремился к понижению этой цифры, но покупать выше 105 ватт амд не хочется. Лучше 65, комп вообще почти беззвучный, ночью можно открытые наушники использовать, рядом с компом)))
У меня мат.плат под Intel нету, я его рассматриваю время от времени и из любопытства.
Не давно купил amd 65 ватт, его тишина это подарок)) И есть амд 105 ватт. Поэтому когда слышу 170 / 350 вообще офигеваю)) Никогда прежде не стремился к понижению этой цифры, но покупать выше 105 ватт амд не хочется. Лучше 65, комп вообще почти беззвучный, ночью можно открытые наушники использовать, рядом с компом)))
там беда в том что, покупаеш 65 или 125w и тебе по дефолту дают 220-250, а разогнать до 350W можно,
на новых 13 серии убрали еще время повышенной частоты
как то страшно покупать интересную плату и 13790f
еще ddr4 держит, 64гб редкие a-die, которые на ddr5 сейчас в топ выбились, продать, вляпаться в интел и похоронить ddr4 свои ренегады