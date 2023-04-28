Ценовая политика за предоставление своих мощностей через MQL5 Cloud Network - страница 2

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Andrey Dik:

нет, предполагается, что компьютером пользуетесь почти так же как и раньше, только платите больше за электроэнергию.

живёте в квартире почти так же как и раньше, но теперь спальню и зал занимают цыгане, а вы ютитесь в сортире.

ездите на машине как и раньше, но в багажнике возите теперь кирпичи а в салоне кто то каждую минуту выпускает свою линию ароматов. ну ниче, так веселее.

Что за чушь? Откуда большие затраты электричества? А уж остальное - ваще бред!!!
 
Konstantin Erin:
Что за чушь? Откуда большие затраты электричества? А уж остальное - ваще бред!!!

Не подскажите, почему при тяжёлых расчетах тепловыделение у компа повышается?
 
Konstantin Erin:
Что за чушь? Откуда большие затраты электричества? А уж остальное - ваще бред!!!

товарисч, это не чушь, а закон сохранения энергии, называется он "Для того, что бы продать что то ненужное - нужно сначала купить что то ненужное", то есть, вы не можете нести добро людям, предоставляя им мощности компьютера в пользование, не заплатив за это.

ну, ещё проще давайте попробую объяснить: предлагаю вам такую афигенную сделку - вы пользуетесь своей квартирой как и раньше, а я буду продавать вашу квартиру в аренду! как вам моя идея? - деньги за аренду, конечно же, я оставлю себе.

 

Я бы внес предложение администрации этого сервиса:

Все кто предоставляет своих агентов  пользуются сетью бесплатно. 

 
Alexandr Gavrilin:

Я бы внес предложение администрации этого сервиса:

Все кто предоставляет своих агентов  пользуются сетью бесплатно. 

вместо своих дрын использовать чьи-то 20-ядровые ксеоны с терабайтом ram))) отличная идея

тут кто-то выставлял до 100 ядер связки ксеонов

 
Alexandr Gavrilin:

Я бы внес предложение администрации этого сервиса:

Все кто предоставляет своих агентов  пользуются сетью бесплатно. 

 идея не плохая.. например, условно, поставщик отдал за год 10000 единиц своих мощностей - тк ему они были не нужны.. Потом, ему срочно понадобилась мощность и он взял назад эти 10000 единиц, но уже за день.. Получается он как бы их копил - пока они были не нужны.. а потом потратил резко при острой необходимости..  

 
Nikolay Ivanov:

 идея не плохая.. например, условно, поставщик отдал за год 10000 единиц своих мощностей - тк ему они были не нужны.. Потом, ему срочно понадобилась мощность и он взял назад эти 10000 единиц, но уже за день.. Получается он как бы их копил - пока они были не нужны.. а потом потратил резко при острой необходимости..  

это не то что бы не плохая идея, это изначальная идея и посыл создания облака.

в те времена, когда шло тестирование облака и агентов юзвери делали так - объединялись в группы по несколько десятков человек и соединялись по VPN, кому нужно было делать оптимизацию использовал объединённую мощь компов товарищей, а в остальное время предоставлял свой комп для других. по моему с тех пор ничего не изменилось в этом плане и по прежнему можно так объединяться, естественно без необходимости платить мзду посреднику.

такое себе частное облако никто не мешает создать и сейчас, тысячи, миллионы пользователей объединенных через VPN, но кто возьмётся этим хозяйством админить? - что и взяло на себя компания Metaquotes, не за бесплатно, разумеется. 

 
Fast235:

Процессоры слабые, памяти мало, для 8 ядер fx надо 32рам, для режима все тики, 2гб на ядро это для режима ohlc только

Может поэтому мало заданий было

Для сравнения, Core i9 и 64гб:


 
Anton:

Для сравнения, Core i9 и 64гб:


осадили :-)

но такой ПК программисту mql не нужен :-) тут такие ресурсы при обычной компиляции не требуются.

 
Anton:

Для сравнения, Core i9 и 64гб:


очень интересная картинка.

ещё бы знать, сколько скушал этот процессор электроэнергии и уже потом посчитать нетто доход.

судя по картинке можно весьма приблизительно посчитать, что выходит 529,43 в месяц брутто.

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