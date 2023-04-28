Ценовая политика за предоставление своих мощностей через MQL5 Cloud Network - страница 3

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у всех так или только у меня ?


сильная просадка в доходах с начала учебного года

толи школьники теперь карманные деньги в буфете оставляют толи нашего брата просто бреют бесстыдно

падение доходности при тех же количествах проходов в 3-4 раза

тут всего два варианта либо к клауду подключился какойто датацентр со 100 ядерными разогнанными зионами либо просто метаквотам нужны деньги одно из двух

а так как никто их бухгалтерию проверить не может то и имеем то что имеем = полный беспредел

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Трейдеры в школу пошли.. 
 
Andrey Dik #:

а вот и нет.

изначально идея была в том, что бы предоставлять свои мощности как бы в долг, а когда нужно воспользоваться быстрой оптимизации можно было воспользоваться накопленными деньгами но гораздо быстрее. именно так и велись расчеты по облаку, так и тестировалось всё.

но, очень быстро выяснилось, что это золотая жила для создателей облака и расценки сильно сместились в сторону удорожания оптимизации и удешевления сдачи в аренду, и грех обвинять создателей облака в желании заработать (а кто ж не желает?).

Точно. Изначально я так и думал, что это типа "мощности в долг", чтобы потом можно было их вернуть, используя для своих нужд.

Оказалось, что нифига.

Например, оптимизация с помощью локальных мощностей занимает у меня около часа. Такая же оптимизация в Облаке занимает минут пятнадцать. То есть, казалось бы, предоставление мощностей в течении часа - должно окупать ну хотя бы пять минут работы Облака на этой задаче. Реально же, чтобы окупить данную задачу - мне нужно предоставлять мощности в течении недели, а то и больше. 

Разница слишком велика, и я уже давно перестал выделять свои мощности в Облако, и не пользуюсь его мощностями. 

С другой стороны - я нищеброд. Нормальным людям, чей доход составляет ну хотя бы $10К в месяц - вполне разумно использовать Облако. 

P.S.

Блин, не поглядел, что тема старая, какой-то некрофил ее достал... 

 
Anton #:

Для сравнения, Core i9 и 64гб:


а какой PR в этих случаях был (при таком железе)?

 
Anton #:

Для сравнения, Core i9 и 64гб:


Антон, это за сколько лет такой заработок. Я сдавал сопоставимые машины, даже близко так не заработал.
 
И уж так, к слову. Речь шла про электричество, но никто не упомянул про повышенный износ жёстких дисков, которые сейчас как раз взлетели в цене. Я уж не говорю про прочую амортизацию техники.

В общем, абсолютно нерентабельная затея. Если только ты не сисадмин, и не наставишь втихаря агентов на паре десятков казённых компов. Но это где надо быть сисадмином, чтобы машины были соответствующие!?
 
Попробовал сам. Согласен с автором ветки. Не рентабельно и не интересно раздавать мощности. Они вроде бы и простаивают) Но, фин итог - даже на электричество не хватит)
 
Удалил агентов. Может когда-то, что-то изменится. А пока не выгодно.
 
Anton #:

Для сравнения, Core i9 и 64гб:


у вас core i9 64гб выдает больше 100$ в мес

у меня 10и ядерный разогнанный до 5 Ггц core i10 64гб выдавал около 40$ а с сентября доход упал до 25$

как это можно объяснить учитывая что у меня компьютер 99% времени стоит без нагрузки и никогда не выключается инет 100мбит диски ссд


 
Aleksei Grom #:

у вас core i9 64гб выдает больше 100$ в мес

у меня 10и ядерный разогнанный до 5 Ггц core i10 64гб выдавал около 40$ а с сентября доход упал до 25$

как это можно объяснить учитывая что у меня компьютер 99% времени стоит без нагрузки и никогда не выключается инет 100мбит диски ссд

Проверьте фактическое количество доступной агентам памяти.

Но по доходу на данный момент все так и есть. Пример по аналогичным агентам:


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