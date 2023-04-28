Ценовая политика за предоставление своих мощностей через MQL5 Cloud Network - страница 3
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у всех так или только у меня ?
сильная просадка в доходах с начала учебного года
толи школьники теперь карманные деньги в буфете оставляют толи нашего брата просто бреют бесстыдно
падение доходности при тех же количествах проходов в 3-4 раза
тут всего два варианта либо к клауду подключился какойто датацентр со 100 ядерными разогнанными зионами либо просто метаквотам нужны деньги одно из двух
а так как никто их бухгалтерию проверить не может то и имеем то что имеем = полный беспредел
а вот и нет.
изначально идея была в том, что бы предоставлять свои мощности как бы в долг, а когда нужно воспользоваться быстрой оптимизации можно было воспользоваться накопленными деньгами но гораздо быстрее. именно так и велись расчеты по облаку, так и тестировалось всё.
но, очень быстро выяснилось, что это золотая жила для создателей облака и расценки сильно сместились в сторону удорожания оптимизации и удешевления сдачи в аренду, и грех обвинять создателей облака в желании заработать (а кто ж не желает?).
Точно. Изначально я так и думал, что это типа "мощности в долг", чтобы потом можно было их вернуть, используя для своих нужд.
Оказалось, что нифига.
Например, оптимизация с помощью локальных мощностей занимает у меня около часа. Такая же оптимизация в Облаке занимает минут пятнадцать. То есть, казалось бы, предоставление мощностей в течении часа - должно окупать ну хотя бы пять минут работы Облака на этой задаче. Реально же, чтобы окупить данную задачу - мне нужно предоставлять мощности в течении недели, а то и больше.
Разница слишком велика, и я уже давно перестал выделять свои мощности в Облако, и не пользуюсь его мощностями.
С другой стороны - я нищеброд. Нормальным людям, чей доход составляет ну хотя бы $10К в месяц - вполне разумно использовать Облако.
P.S.
Блин, не поглядел, что тема старая, какой-то некрофил ее достал...
Для сравнения, Core i9 и 64гб:
а какой PR в этих случаях был (при таком железе)?
Для сравнения, Core i9 и 64гб:
Для сравнения, Core i9 и 64гб:
у вас core i9 64гб выдает больше 100$ в мес
у меня 10и ядерный разогнанный до 5 Ггц core i10 64гб выдавал около 40$ а с сентября доход упал до 25$
как это можно объяснить учитывая что у меня компьютер 99% времени стоит без нагрузки и никогда не выключается инет 100мбит диски ссд
у вас core i9 64гб выдает больше 100$ в мес
у меня 10и ядерный разогнанный до 5 Ггц core i10 64гб выдавал около 40$ а с сентября доход упал до 25$
как это можно объяснить учитывая что у меня компьютер 99% времени стоит без нагрузки и никогда не выключается инет 100мбит диски ссд
Проверьте фактическое количество доступной агентам памяти.
Но по доходу на данный момент все так и есть. Пример по аналогичным агентам: