Негативный отзыв, заявление в регуляторы и Роскомнадзор. - страница 5
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Не ошибка и вы это знаете. Сознательно и много лет уже уводили заказчиков для выполнения заказов в обход Фриланса.
Причем молчали даже после бана, не задавали вопросов в Сервисдеск. Потому что профиль остался, светился как рекламный щит. Теперь всё закончилось.
Я никогда не работал во фрилансе и это причина моего бана?
Все что я писал на просьбы о переделке или написании так это то что бы писали мне в личку. Это запрещено правилами? Я нигде не оставлял ссылку кроме как на сам профиль в вашем сайте MQL5.
И сервис диск у вас так же не отвечает, я туда много раз пытался написать... Я бан то увидел когда обновление решил сделать и тут же в дис пытался достучаться. Но там везде закрыто даже по финансовым вопросам....
Если были какие то нарушения с моей стороны, то могли бы предупредить. Где переписка с модераторами или с сервисдиском? Они ведь должны у вас остаться? Мой профиль вычистили так что даже обновление своим продуктам сделать не могу! От этого выигрывают только те, кто переписывает мои продукты и выдает их за свои. Я не буду сейчас тыкать в вас пальцем но таких много. А теперь еще и платные продукты мои заблокировали. Это на каком основании? Люди которые их купили теперь не могут их обновить или купить еще?
В общем давайте решать вопрос как то по человечески без всяких роскомнадзоров..... Надеюсь на вашу порядочность.....
@MetaQuotes @Artyom Trishkin @Vladimir Karputov Разберитесь, пожалуйста, в ситуации. Я с 2020 года здесь, у меня нет продуктов в продаже, я их не делаю и делать не умею. Я приобрел советник у человека, которого я знаю, потому, что в БЭКтесте были хорошие показатели. Протестил, установил на реальный счет. Через 2-3 дня пришло сообщение от MQL5 "оставьте отзыв", перешел по ссылке - оставил отзыв. Через еще 2-3 дня прилетает бан мне на dmitry.a.m , за что? Проверьте мои данные карты, с которой я оплачивал и продавца проверьте... Это вообще женщина, и у нее, насколько знаю, далеко не один продукт на форуме.
несомненная удача веб-дизайнеров :-) Надеюсь Артём не в обиде, но читается именно так...
несомненная удача веб-дизайнеров :-) Надеюсь Артём не в обиде, но читается именно так...
Я никогда не работал во фрилансе и это причина моего бана?
Все что я писал на просьбы о переделке или написании так это то что бы писали мне в личку. Это запрещено правилами? Я нигде не оставлял ссылку кроме как на сам профиль в вашем сайте MQL5.
И сервис диск у вас так же не отвечает, я туда много раз пытался написать... Я бан то увидел когда обновление решил сделать и тут же в дис пытался достучаться. Но там везде закрыто даже по финансовым вопросам....
Если были какие то нарушения с моей стороны, то могли бы предупредить. Где переписка с модераторами или с сервисдиском? Они ведь должны у вас остаться? Мой профиль вычистили так что даже обновление своим продуктам сделать не могу! От этого выигрывают только те, кто переписывает мои продукты и выдает их за свои. Я не буду сейчас тыкать в вас пальцем но таких много. А теперь еще и платные продукты мои заблокировали. Это на каком основании? Люди которые их купили теперь не могут их обновить или купить еще?
В общем давайте решать вопрос как то по человечески без всяких роскомнадзоров..... Надеюсь на вашу порядочность.....
Вообще, не знаю, как другие, но после такого я бы вообще перестал оставлять отзывы, раз такие ситуации нечестные происходят...
Я никогда не работал во фрилансе и это причина моего бана?
Все что я писал на просьбы о переделке или написании так это то что бы писали мне в личку. Это запрещено правилами? Я нигде не оставлял ссылку кроме как на сам профиль в вашем сайте MQL5.
И сервис диск у вас так же не отвечает, я туда много раз пытался написать... Я бан то увидел когда обновление решил сделать и тут же в дис пытался достучаться. Но там везде закрыто даже по финансовым вопросам....
Если были какие то нарушения с моей стороны, то могли бы предупредить. Где переписка с модераторами или с сервисдиском? Они ведь должны у вас остаться? Мой профиль вычистили так что даже обновление своим продуктам сделать не могу! От этого выигрывают только те, кто переписывает мои продукты и выдает их за свои. Я не буду сейчас тыкать в вас пальцем но таких много. А теперь еще и платные продукты мои заблокировали. Это на каком основании? Люди которые их купили теперь не могут их обновить или купить еще?
В общем давайте решать вопрос как то по человечески без всяких роскомнадзоров..... Надеюсь на вашу порядочность.....
Не забудьте там сказать, что систематически нарушали правила данного ресурса.
Сколько раз вас банили за такое предложение? Да, не один раз, так что о незнании нарушения можете не рассказывать.
Это также учитывается: https://www.mql5.com/ru/forum/27113/page5#comment_22074706
Это только часть:
Не забудьте там сказать, что систематически нарушали правила данного ресурса.
Сколько раз вас банили за такое предложение? Да, не один раз, так что о незнании нарушения можете не рассказывать.
Это также учитывается: https://www.mql5.com/ru/forum/27113/page5#comment_22074706
Это только часть:
Это сообщения из моей лички. Там не запрещены ссылки. На форуме я ссылок не давал и если когда то они проскакивали, то сразу убирал.
Когда же предлагают в моей теме переписать другой советник, то я просто писал, "пишите в личку." Что тут криминального?
Я никогда и ни кому не предлагал работать в обход фриланс биржи. Все мои контакты есть в моих советниках и тому кто хочет у меня заказать советник не нужно долго их искать. Мои советники на каждой странице сайта MQL.....
Очевидно здесь замешена какая то крыса ворующая мои коды и выдающая их за свои? И именно в этом причина бана?
Вопрос не к вам, я знаю, кто у меня ворует. Вопрос к администрации, почему воры поощряются, а разработчики в баню?
вторая часть марлезонского балета - как один разработчик топит про бан второго ради "светлого будущего"..
Виталий, вы теряете достоинство..
тихо всем, пока читал поменял несколько раз мнение
так и не понял за кем будет правдано, всегда против разработчиков)
по правде говоря, смотрел его коды, и там были моменты - это "отдельно"... фраза, в кодобазе это писать считаю не приемлемо, но думаю бан совсем не в этом
меня бы так рассудительно банили, вообще отобрать банхаммер у половины.