Негативный отзыв, заявление в регуляторы и Роскомнадзор. - страница 11
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Сегодня случайно не полнолуние?
Нет, посмотрел на небо половина луны видна.
Ваш старый аккаунт разбанили и вернули все права.
Прошу прощения, что отнял у вас столько времени.
это просмотры, 50к на русском, 150к на остальных языках. число закачек для этого кода публично узнать невозможно
Спасибо всем за поддержку!
Ваш старый аккаунт разбанили и вернули все права.
Еще раз спасибо, что разбанили, но вот все ли права вернули? Почему у меня в профиле не видно моих работ на продажу и моих контактов?
Или может я что то не так делаю? По идее должно быть как то так:
Это все запрещено или нужно по новой все вносить?
Объясните пожалуйста чтобы я снова на бан не попал
ахаха - в графе контакты можно указать ссылку на "свой сайт" но рекламировать его нельзя и привлекать туда клиентов тоже, парадокс, либо одно запретить либо другое разрешить
форум прям остросюжетный
ахаха - в графе контакты можно указать ссылку на "свой сайт" но рекламировать его нельзя и привлекать туда клиентов тоже, парадокс, либо одно запретить либо другое разрешить
форум прям остросюжетный
Нет, посмотрел на небо половина луны видна.
При переходе по ссылке пишет, что страницы не существует. Что то вы все таки не разблокировали ? Получается, что теперь мои платные продукты и не мои вовсе?
При переходе по ссылке пишет, что страницы не существует. Что то вы все таки не разблокировали ? Получается, что теперь мои платные продукты и не мои вовсе?
Скажи еще спасибо, что живой.)
Скажи еще спасибо, что живой.)
зачем такая жизнь, платных продуктов нет (((