Негативный отзыв, заявление в регуляторы и Роскомнадзор. - страница 11

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PapaYozh:
Сегодня случайно не полнолуние?


Нет, посмотрел на небо половина луны видна.

[Удален]  
MetaQuotes:

Ваш старый аккаунт разбанили и вернули все права.

Огромное спасибо!
Прошу прощения, что отнял у вас столько времени.
 
Andrei Trukhanovich:

это просмотры, 50к на русском, 150к на остальных языках. число закачек для этого кода публично узнать невозможно

Спасибо всем за поддержку!

 
MetaQuotes:

Ваш старый аккаунт разбанили и вернули все права.

Еще раз спасибо, что разбанили, но вот все ли права вернули? Почему у меня в профиле не видно моих работ на продажу и моих контактов?


Или может я что то не так делаю? По идее должно быть как то так:


Это все запрещено или нужно по новой все вносить?
Объясните пожалуйста чтобы я снова на бан не попал

 

ахаха - в графе контакты можно указать ссылку на "свой сайт" но рекламировать его нельзя и привлекать туда клиентов тоже, парадокс, либо одно запретить либо другое разрешить

форум прям остросюжетный

 
Aleksey Semenov:

ахаха - в графе контакты можно указать ссылку на "свой сайт" но рекламировать его нельзя и привлекать туда клиентов тоже, парадокс, либо одно запретить либо другое разрешить

форум прям остросюжетный

Этот ресурс с рождения чудесатый.
 
Evgeniy Chumakov:


Нет, посмотрел на небо половина луны видна.

И это очень странно.
[Удален]  

При переходе по  ссылке пишет, что страницы не существует. Что то вы все таки не разблокировали ? Получается, что теперь мои платные продукты и не мои вовсе?

Файлы:
2021-06-18_22-44-14.png  146 kb
 
cmil:

При переходе по  ссылке пишет, что страницы не существует. Что то вы все таки не разблокировали ? Получается, что теперь мои платные продукты и не мои вовсе?

Скажи еще спасибо, что живой.)

 
khorosh:

Скажи еще спасибо, что живой.)

зачем такая жизнь, платных продуктов нет (((

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