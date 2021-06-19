Негативный отзыв, заявление в регуляторы и Роскомнадзор. - страница 7
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вторая часть марлезонского балета - как один разработчик топит про бан второго ради "светлого будущего"..
Виталий, вы теряете достоинство..
нынешняя тема открыта 06.17.2021...можно перейти на первую страницу и убедится
или вы год-с-гаком таились? чтобы высказать невысказанное...
просто приведённые вами скриншоты - это чистой воды провокация к нарушению правил, на которую повелись. Посмотрите на них ясным взглядом
и если это переписка двух (на самом деле) продавцов - то бан должен быть взаимным.
Ну Я же приложил ссылку!
Знаете, есть такая штука, как: взять->дать->взять->взять->дать. Но данный товарищ, использует ресурс только с целью личного обогащения. Вы видели от него помощь новичкам хотя-бы одной строчкой кода? Верно, только заманивание в личку.
Впрочем, разговор о нём продолжать не хочу.
Ну Я же приложил ссылку!
Знаете, есть такая штука, как: взять->дать->взять->взять->дать. Но данный товарищ, использует ресурс только с целью личного обогащения. Вы видели от него помощь новичкам хотя-бы одной строчкой кода? Верно, только заманивание в личку.
Впрочем, разговор о нём продолжать не хочу.
данный товарищь топит за MQ на всех возможных ресурсах. Где пользуется авторитетом, что впрочем заслуженно, потому как много-много лет занимается этой областью.
Идиотия - банить ТОП-разработчика. Просто за то что он реальный ТОП.
я вас понимаю - убрать столь сильного конкурента, наверное неплохо..с вашей точки зрения.
но должна быть хоть толка профессиональной солидарности?
какая-то связь с этой темой
данный товарищь топит за MQ на всех возможных ресурсах. Где пользуется авторитетом, что впрочем заслуженно, потому как много-много лет занимается этой областью.
Идиотия - банить ТОП-разработчика. Просто за то что он реальный ТОП.
я вас понимаю - убрать столь сильного конкурента, наверное неплохо..с вашей точки зрения.
но должна быть хоть толка профессиональной солидарности?
Да он мне как-то вообще побоку как конкурент, у нас совершенно разные направления и они не пересекаются.
Вы не в теме и плохо следите за прошлыми событиями на форуме, поэтому больше отвечать не буду.
Да он мне как-то вообще побоку как конкурент, у нас совершенно разные направления и они не пересекаются.
Вы не в теме и плохо следите за прошлыми событиями на форуме, поэтому больше отвечать не буду.
вот и хорошо..
рад что вы столь яростно не следите за побочными конкурентами с других непересекающихся направлений.
можно спать спокойно, даже не будучи в теме.
Может все таки модераторы как то отреагируют на все это безобразие?
На сколько я понимаю ресурс был создан для продвижения языка MQL и развития автоторговли с помощью написанных на MQL роботов... Теперь все переходит в коммерческую область? Я написал сотни бесплатных программ и выложил их на данном ресурсе Публикации - Vladimir Khlystov - cmillion - Профиль трейдера (mql5.com) . Теперь же просьбы по их усовершенствованию и доработке я должен переносить в платную область фриланса? И если меня там просят что то изменить я не имею право пригласить их к себе в личную беседу?
Я не прошу засчитывать какие то мои заслуги перед форумом. Я просто прошу объяснить официальную точку зрения администрации и вынести какой то конкретный вердикт. Бан так бан, я просто сообщу всем своим клиентам, чтобы были осторожнее с этим ресурсом и не в коем случае ничего тут не покупали здесь, чтобы потом не остаться без обновления. Я не угрожаю, просто я переживаю за тех, кто покупал у меня продукты на MQL5. Теперь все они остались без поддержки!?
Еще раз прошу администрацию сайта проявить порядочность, закрыть эту грязную тему и решить вопрос лично. Мои координаты я надеюсь не трудно найти в любом поисковике.
С уважением Vladimir Khlystov (cmillion)
какая-то связь с этой темой
Это что за тема вообще на фото и как я с ней связан?
Я уже несколько раз все объяснял. Каким образом я могу быть причастен к продукту, кроме того, что Я ЕГО КУПИЛ?
Рассказываю подробно ещё раз:
Я на форуме с 2020 года. Фейков у меня нет и не было (кроме этого, который вчера создал, чтобы написать на форум). Мой аккаунт dmitry.a.m . Я ничего здесь не продаю, советников и т.д. писать не умею. За последние несколько месяцев я очень много скачивал советников (бесплатных и платных демо) потому, что выбирал себе для приобретения. Недавно наткнулся на ещё один советник - скачал, протестил, мне понравился. У меня даже сохранилась переписка с форумчанином, где я у него советовался, брать или нет ещё до покупки. Вообще, я продавца знаю, эта женщина из моего города, встречались на мероприятии «Синергия» да и город не большой, сообщество трейдеров все дела. В общем, при встрече, продукт приобрёл, арендовал. Дома скачал, начал пользоваться, поставил на реальный счёт на график, ещё раз протестил. Через несколько дней пришло сообщение на мою эл.почту: «Оцените приобретённый продукт». Я оценил положительно, т.к. мне по тесту понравился. Через несколько дней вхожу после работы на форум (вчера) и вижу вверху красную строчку и бан. Ничего не понимая пишу сюда.
Я все ещё не понимаю, в чем моя вина? Что я нарушил? Пожалуйста, разберитесь уже. Мне так ничего ничего нормально и не объяснил, все ещё в бане. В моей теме уже другие что-то обсуждают. Разработчики, админы, обратите, пожалуйста, внимание. Я уже столько раз все подробно описал...
Если ещё от меня нужны ещё какие-то подтверждения - напишите, могу в лс скинуть скрин диалога с форумчанином, чек об оплате, скрин сообщения на почту.
Бан и все, что с ним связано - считаю необоснованным и прошу решение пересмотреть, во всем разобраться.
Отзыв свой считаю правильным. Продукт действительно понравился, о чем и сообщил. А что я человека этого знаю - так я и форумчан некоторых знаю и их бы продукты с удовольствием приобрёл и оценил, но у них дороже. Да и как, наверное, любой, я больше доверяю тому, кого я хотя бы в живую видел.
Продукт я приобрёл честно, это не мой же родственник. Деньги заплатил, пользоваться начал. Оценил - так мне предложение оценить пришло на почту от MQL5, почему бы и не оценить.
Ну Я же приложил ссылку!
Знаете, есть такая штука, как: взять->дать->взять->взять->дать. Но данный товарищ, использует ресурс только с целью личного обогащения. Вы видели от него помощь новичкам хотя-бы одной строчкой кода? Верно, только заманивание в личку.
Впрочем, разговор о нём продолжать не хочу.