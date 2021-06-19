Негативный отзыв, заявление в регуляторы и Роскомнадзор. - страница 7

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Maxim Kuznetsov:

вторая часть марлезонского балета - как один разработчик топит про бан второго ради "светлого будущего"..

Виталий, вы теряете достоинство..

Он его давно уже потерял
 
Maxim Kuznetsov:

нынешняя тема открыта 06.17.2021...можно перейти на первую страницу и убедится

или вы год-с-гаком таились?  чтобы высказать невысказанное...

просто приведённые вами скриншоты - это чистой воды провокация к нарушению правил, на которую повелись. Посмотрите на них ясным взглядом

и если это переписка двух (на самом деле) продавцов - то бан должен быть взаимным. 

Ну Я же приложил ссылку!

Знаете, есть такая штука, как: взять->дать->взять->взять->дать. Но данный товарищ, использует ресурс только с целью личного обогащения. Вы видели от него помощь новичкам хотя-бы одной строчкой кода? Верно, только заманивание в личку.

Впрочем, разговор о нём продолжать не хочу.

 
Vitaly Muzichenko:

Ну Я же приложил ссылку!

Знаете, есть такая штука, как: взять->дать->взять->взять->дать. Но данный товарищ, использует ресурс только с целью личного обогащения. Вы видели от него помощь новичкам хотя-бы одной строчкой кода? Верно, только заманивание в личку.

Впрочем, разговор о нём продолжать не хочу.

данный товарищь топит за MQ на всех возможных ресурсах. Где пользуется авторитетом, что впрочем заслуженно, потому как много-много лет занимается этой областью. 

Идиотия - банить ТОП-разработчика. Просто за то что он реальный ТОП. 

я вас понимаю - убрать столь сильного конкурента, наверное неплохо..с вашей точки зрения.

но должна быть хоть толка профессиональной солидарности? 

 

какая-то связь с этой темой


вам необходимо объяснить непричастность к продукту, где оставили звезды
 
Maxim Kuznetsov:

данный товарищь топит за MQ на всех возможных ресурсах. Где пользуется авторитетом, что впрочем заслуженно, потому как много-много лет занимается этой областью. 

Идиотия - банить ТОП-разработчика. Просто за то что он реальный ТОП. 

я вас понимаю - убрать столь сильного конкурента, наверное неплохо..с вашей точки зрения.

но должна быть хоть толка профессиональной солидарности? 

Да он мне как-то вообще побоку как конкурент, у нас совершенно разные направления и они не пересекаются.

Вы не в теме и плохо следите за прошлыми событиями на форуме, поэтому больше отвечать не буду.

 
Vitaly Muzichenko:

Да он мне как-то вообще побоку как конкурент, у нас совершенно разные направления и они не пересекаются.

Вы не в теме и плохо следите за прошлыми событиями на форуме, поэтому больше отвечать не буду.

вот и хорошо..

рад что вы столь яростно не следите за побочными конкурентами с других непересекающихся направлений. 

можно спать спокойно, даже не будучи в теме.

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Может все таки модераторы как то отреагируют на все это безобразие?

На сколько я понимаю ресурс был создан для продвижения языка MQL и развития автоторговли с помощью написанных на MQL роботов...  Теперь все переходит в коммерческую область? Я написал сотни бесплатных программ и выложил их на данном ресурсе Публикации - Vladimir Khlystov - cmillion - Профиль трейдера (mql5.com) . Теперь же просьбы по их усовершенствованию и доработке я должен переносить в платную область фриланса? И если меня там просят что то изменить я не имею право пригласить их к себе в личную беседу?
Я не прошу засчитывать какие то мои заслуги перед форумом. Я просто прошу объяснить официальную точку зрения администрации и вынести какой то конкретный вердикт. Бан так бан, я просто сообщу всем своим клиентам, чтобы были осторожнее с этим ресурсом и не в коем случае ничего тут не покупали здесь, чтобы потом не остаться без обновления. Я не угрожаю, просто я переживаю за тех, кто покупал у меня продукты на MQL5. Теперь все они остались без поддержки!?
Еще раз прошу администрацию сайта проявить порядочность, закрыть эту грязную тему и решить вопрос лично. Мои координаты я надеюсь не трудно найти в любом поисковике.

С уважением Vladimir Khlystov (cmillion)

Vladimir Khlystov
Vladimir Khlystov
  • www.mql5.com
Профиль трейдера
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Denis Nikolaev:

какая-то связь с этой темой


вам необходимо объяснить непричастность к продукту, где оставили звезды

Это что за тема вообще на фото и как я с ней связан?

Я уже несколько раз все объяснял. Каким образом я могу быть причастен к продукту, кроме того, что Я ЕГО КУПИЛ? 

Рассказываю подробно ещё раз:

Я на форуме с 2020 года. Фейков у меня нет и не было (кроме этого, который вчера создал, чтобы написать на форум). Мой аккаунт dmitry.a.m . Я ничего здесь не продаю, советников и т.д. писать не умею. За последние несколько месяцев я очень много скачивал советников (бесплатных и платных демо) потому, что выбирал себе для приобретения. Недавно наткнулся на ещё один советник - скачал, протестил, мне понравился. У меня даже сохранилась переписка с форумчанином, где я у него советовался, брать или нет ещё до покупки. Вообще, я продавца знаю, эта женщина из моего города, встречались на мероприятии «Синергия» да и город не большой, сообщество трейдеров все дела. В общем, при встрече, продукт приобрёл, арендовал. Дома скачал, начал пользоваться, поставил на реальный счёт на график, ещё раз протестил. Через несколько дней пришло сообщение на мою эл.почту: «Оцените приобретённый продукт». Я оценил положительно, т.к. мне по тесту понравился. Через несколько дней вхожу после работы на форум (вчера) и вижу вверху красную строчку и бан. Ничего не понимая пишу сюда.


Я все ещё не понимаю, в чем моя вина? Что я нарушил? Пожалуйста, разберитесь уже. Мне так ничего ничего нормально и не объяснил, все ещё в бане. В моей теме уже другие что-то обсуждают. Разработчики, админы, обратите, пожалуйста, внимание. Я уже столько раз все подробно описал...

Если ещё от меня нужны ещё какие-то подтверждения - напишите, могу в лс скинуть скрин диалога с форумчанином, чек об оплате, скрин сообщения на почту.

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Бан и все, что с ним связано - считаю необоснованным и прошу решение пересмотреть, во всем разобраться.

Отзыв свой считаю правильным. Продукт действительно понравился, о чем и сообщил. А что я человека этого знаю - так я и форумчан некоторых знаю и их бы продукты с удовольствием приобрёл и оценил, но у них дороже. Да и как, наверное, любой, я больше доверяю тому, кого я хотя бы в живую видел. 

Продукт я приобрёл честно, это не мой же родственник. Деньги заплатил, пользоваться начал. Оценил - так мне предложение оценить пришло на почту от MQL5, почему бы и не оценить.

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Vitaly Muzichenko:

Ну Я же приложил ссылку!

Знаете, есть такая штука, как: взять->дать->взять->взять->дать. Но данный товарищ, использует ресурс только с целью личного обогащения. Вы видели от него помощь новичкам хотя-бы одной строчкой кода? Верно, только заманивание в личку.

Впрочем, разговор о нём продолжать не хочу.

Насчёт помощи, не первый раз несёшь. Помогай, если ты такой альтруист, почему другие должны непонятно
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