MQL5 Storage не работает? - страница 6

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Добрый вечер.


Обнаружил баг MQL5 Storage (известный или нет - не знаю).
Он не принимает длинные пароли (20 символов), хотя в основном терминале с этим паролем все прекрасно логинится.

Пишет в журнале:
"Storage invalid MQL5 login or password"
"Storage MQL5 login or password is empty"

Пароль символов 12 заходит. Другие длины не тестировал.

 
mktr8591:

Добрый вечер.


Обнаружил баг MQL5 Storage (известный или нет - не знаю).
Он не принимает длинные пароли (20 символов), хотя в основном терминале с этим паролем все прекрасно логинится.

Пишет в журнале:
"Storage invalid MQL5 login or password"
"Storage MQL5 login or password is empty"

Пароль символов 12 заходит. Другие длины не тестировал.

Да, тут в англ части форума один товарищ тестировал - написал, что пароль должен быть не более примерно 10 символов (если больше - выскакивает "invalid MQL5 login or password")
https://www.mql5.com/en/forum/345697

Issue in MT5 Storage/Cloud Protector/Community
Issue in MT5 Storage/Cloud Protector/Community
  • 2020.07.02
  • www.mql5.com
When trying to Utilize Cloud Protector i am getting "Incorrect Login/Password" in the Journal .Login + Pass are correct...
 
Sergey Golubev #:

Да, тут в англ части форума один товарищ тестировал - написал, что пароль должен быть не более примерно 10 символов (если больше - выскакивает "invalid MQL5 login or password")
https://www.mql5.com/en/forum/345697

при запуске из под Wine на Маке этот баг похоже остался, никак не может авторизоваться.

 
Alexandr Gavrilin #:

при запуске из под Wine на Маке этот баг похоже остался, никак не может авторизоваться.

У меня нет Мака (проверить не могу), но, возможно - другая причина ... потому что для МТ5 никто с того времени не жаловался (вкл - на пароль более 10 символов).
 

В терминале норм авторизация на маке проходит , а вот в редакторе мт4 выдает ошибку 


wine 10

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