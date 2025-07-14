MQL5 Storage не работает? - страница 6
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Добрый вечер.
Обнаружил баг MQL5 Storage (известный или нет - не знаю).
Он не принимает длинные пароли (20 символов), хотя в основном терминале с этим паролем все прекрасно логинится.
Пишет в журнале:
"Storage invalid MQL5 login or password"
"Storage MQL5 login or password is empty"
Пароль символов 12 заходит. Другие длины не тестировал.
Добрый вечер.
Обнаружил баг MQL5 Storage (известный или нет - не знаю).
Он не принимает длинные пароли (20 символов), хотя в основном терминале с этим паролем все прекрасно логинится.
Пишет в журнале:
"Storage invalid MQL5 login or password"
"Storage MQL5 login or password is empty"
Пароль символов 12 заходит. Другие длины не тестировал.
Да, тут в англ части форума один товарищ тестировал - написал, что пароль должен быть не более примерно 10 символов (если больше - выскакивает "invalid MQL5 login or password")
https://www.mql5.com/en/forum/345697
Да, тут в англ части форума один товарищ тестировал - написал, что пароль должен быть не более примерно 10 символов (если больше - выскакивает "invalid MQL5 login or password")
https://www.mql5.com/en/forum/345697
при запуске из под Wine на Маке этот баг похоже остался, никак не может авторизоваться.
при запуске из под Wine на Маке этот баг похоже остался, никак не может авторизоваться.
В терминале норм авторизация на маке проходит , а вот в редакторе мт4 выдает ошибку
wine 10