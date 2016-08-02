Предлагаю изменить функцию Скачать Триал в Маркете

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На мой взгляд такой функционал повысит привлекательность продуктов и даст возможность до покупки оценить возможности продукта. Так как панели, копировщики, утилиты не возможно оценить в триал режиме, мы (продавцы и разработчики) теряем возможных покупателей и пользователей продукта. Надеюсь данная тема не останется без внимания администрации.

 

и добавлю

делать отдельные продукты, в которые зашивать минимум функций, это не то, при этом нам нельзя как либо ограничиавть работу на демо\реал счетах согласно правилам и даже нельзя ограничивать работу по времени, хотя технически такое можно реализовать, но будет гараздо правильнее, если такая возможность будет уже доступна в настройках продукта в Маркете.

Сужу по статистике своих продуктов, именно скачивают триал версию прежде чем купить, но так как не все можно оценить по триал версии, много потенциальных клиентов теряем. ( 

 
Да, нужно или (1) тестер развивать для нормального тестирования, чтобы не плодить костыльные решения, или (2) дать возможность тестировать на счёте указанное количество дней.
[Удален]  
Для этого есть аренда, хотите раздавать программный продукт бесплатно - никто вам не запрещает.
 
Anatoli Kazharski:
Да, нужно или (1) тестер развивать для нормального тестирования, чтобы не плодить костыльные решения, или (2) дать возможность тестировать на счёте указанное количество дней.

 В случае, если отвергнуты оба из предложенных вариантов, логично тогда убрать кнопку "Скачать триал" для тех приложений, которые нет возможности протестировать нормально в тестере.

 

 

А разве аренду на месяц нельзя поставить бесплатно?

Если нет, может проще именно это ограничение снять?

[Удален]  
все равно копировать сделки можно. по этому предложение считаю дельным.
 
Сделать возможность использовать продукт на демо и реальном счете в течении ограниченного времени (время в днях задает продавец)

Все прекрасно понимают, что бесплатный полноценный триал -- это гарантия бесплатного использования продукта с помощью неограниченного числа триальных загрузок.

 
Тогда можно будет запустить советника на демо и копировать с него сделки на реал.
 

оставить как есть. Иначе слишком много подводных камней и обходных маневров для халявы :-)

если автору хочется (или необходимо) делать триал привязанный на demo или ограниченный по времени, то ему никто не запрещает такое сделать и предоставлять по требованию/просьбе или вообще выложить через блог.

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Какие бы кастыли вы не предлагали ввести в Маркет, процент покупателей, получивших удовлетворение от продуктов в Маркете это не повысит.

Проблема в том, что таких продуктов, удовлетворяющих покупателя, в этой индустрии в принципе не может быть. Нельзя создать бот, приносящий прибыль.


Вспоминайте правила из школы:

Если вы по какой-то причине не можете что-то доказать теоретически, то у вас всегда есть возможность доказать это имперически, т.е. опытным путем.

Имеющихся возможностей MetaTrader вполне достаточно, чтобы опытным путем доказать несостоятельность идеи создания и использования торговых роботов.


Я бы на месте MetaQuotes закрыл бы раздел готовых торговых экспертов в Маркете.

Это, наверное, понизит оборот площадки, но количество жалоб и недовольных покупателей поможет уменьшить до минимума.

Народ умнеет. Пора продвигать MetaTrader как инструмент управления инвестициями на максимально возможном количестве торговых площадок, а не как инструмент алготрейдинга.

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