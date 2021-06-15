О монетке - страница 9
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Не увидел там описания происхождения ряда. Исследование загадочных рядов загадочных фокусников - это точно без моего участия)
Изначальный ряд предоставлен denis.eremin и на него есть ссылка.
Изначальный ряд предоставлен denis.eremin и на него есть ссылка.
Нужно описание алгоритма получения ряда, чтобы можно было хоть как-то убедиться в типичности полученной реализации для исходного случайного процесса.
Такое ощущение, что вас не учили базовым принципам оформления исследовательских работ, хотя бы на уровне рефератов или курсовиков.
Пардон, приятель - можешь опубликовать алгоритм получения своего ряда из ветки "ТиП-2"?
Если есть желание - сгенерируй свой ряд (ряды), исследуй, опубликуй статью. Я помогу, если что непонятно в ТС Колдуна. Думаю, многим будет интересно.
Если есть желание - сгенерируй свой ряд (ряды), исследуй, опубликуй статью. Я помогу, если что непонятно в ТС Колдуна. Думаю, многим будет интересно.
Не вижу особого смысла в написании статей - возни много, а фидбека мало.
Максимум на что готов - это слегка пофлудить на разные темы для развлечения и социализации)
Не вижу особого смысла в написании статей - возни много, а фидбека мало.
Максимум на что готов - это слегка пофлудить на разные темы для развлечения и социализации)
Ну, как знаешь... За статью здесь, вроде, 200$ плотют... Но, на СЛ с этим еще хуже - иногда 1.000 р. Тимофей подкидывает на бедность и на том спасибо. Я не в претензиях - он мог бы и совсем ничего не платить, я там не из-за денег.
Нет никаких случайных чисел, событий, процессов, ..... Дайте любой ряд "случайных", на Ваш взгляд, чисел и я найду в нем закономерность! Хватит заниматься пустословием господа. ПНБ не допускают никаких случайностей в природе. Затем, прошу всех встать и поклониться ПНБ!
Купите квантовый ГСЧ и доказывайте ему что угодно)
Похвально. Хребет не сломан, он недостаточно изучен. Только после пристального изучения и всеобщего признания, возможно, одолеем Форекс. Не вижу признания или достойного отпора со стороны корифеев. Неужели никто не способен дать мне отпор, противостоять ПНБ и заткнуть мне рот достойными примерами неприменимости ПНБ?