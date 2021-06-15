О монетке - страница 4

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Aleksey Nikolayev:

Мой вам совет - пройдите полный курс лечения у Доктора и не слушайте балбесов, что умеют лишь глупо браниться, изрекать псевдомногозначительные фразы, да постить чертежи храповика)

При наступлении стойкой ремиссии, вежливо попросите Баса-Секрета обучить вас основам торговли с использованием MACD)

Алексей, медицина тут бессильна. Захожу я давеча на СЛ и нахожу там своего пациента в состоянии острого делирия:

Основы Грааля.

Далее пациент подробно описывает фабулу своего бреда. Опускаем для экономии места. В заключении пациент подводит итог:

Итоги.

Ну и, наконец, заключения тамошних Докторов (я там не успел ничего написать):

Заключение №1

Заключение № 2

Мои комментарии, надеюсь, излишни.

 
Доктор:

Алексей, медицина тут бессильна. Захожу я давеча на СЛ и нахожу там своего пациента в состоянии острого делирия:

Далее пациент подробно описывает фабулу своего бреда. Опускаем для экономии места. В заключении пациент подводит итог:

Ну и, наконец, заключения тамошних Докторов (я там не успел ничего написать):

Мои комментарии, надеюсь, излишни.

Возражение по существу есть лишь на первое утверждение из второго комментария) Отнесение его к кодерам обижает как его самого, так и кодеров) Он не кодер, а поэт-мистик, черпающий своё вдохновение прямиком из Космоса с Эйдосом (психиатрические термины-эквиваленты опущены из-за их непоэтичности)

 

Да ладно вам, завистники.

У Саши все нормально. Еще подкачает себе опыта и будет на коне.

Alek_2

 
Доктор:

Алексей, медицина тут бессильна. Захожу я давеча на СЛ и нахожу там своего пациента в состоянии острого делирия:

Далее пациент подробно описывает фабулу своего бреда. Опускаем для экономии места. В заключении пациент подводит итог:

Ну и, наконец, заключения тамошних Докторов (я там не успел ничего написать):

Мои комментарии, надеюсь, излишни.

Уважаемый, ты бы лучше честно сказал: "Я - лопух, а посему с жаждою вчитываюсь в каждое твое слово, приятель. Очень сильно жду каждый твой пост и надеюсь узреть Истину". И я бы, всплакнув, простил бы тебя...

 

К делу.

Меня порадовал один комментарий:


Теория вероятностей говорит, что заработок на СБ является случайной величиной, проверяем…

Взял исходный файл, откалибровал параметры, сгенерировал 1000 траекторий, протестировал согласно предложенной модели…

Результаты:



Shapiro-Wilk normality test:  p-value = 0.9151 т.е. распределение полученных результатов прибыльности существенно не отличается от нормального

Выводы:

На СБ можно равно вероятно как заработать так и потерять, согласно ЦПТ в пределе прибыль стремится к нулю


Я аж присел... На гистограмме - очевиднейшая асимметрия в сторону профита, а страждущий продолжает утверждать, что заработок на СБ невозможен...

 
Alexander_K2:

К делу.

Меня порадовал один комментарий:


Теория вероятностей говорит, что заработок на СБ является случайной величиной, проверяем…

Взял исходный файл, откалибровал параметры, сгенерировал 1000 траекторий, протестировал согласно предложенной модели…

Результаты:



Shapiro-Wilk normality test:  p-value = 0.9151 т.е. распределение полученных результатов прибыльности существенно не отличается от нормального

Выводы:

На СБ можно равно вероятно как заработать так и потерять, согласно ЦПТ в пределе прибыль стремится к нулю


Я аж присел... На гистограмме - очевиднейшая асимметрия в сторону профита, а страждущий продолжает утверждать, что заработок на СБ невозможен...

Это все равно что написать:

Теория вероятностей говорит, что заработок на СБ является случайной величиной, проверяем…

Я взял монетку, подбросил ее 100 раз, 82 раза выпал орел и 18 раз решка.

Результаты - ОЧЕВИДНЕЙШАЯ АССИМЕТРИЯ В СТОРОНУ ПРОФИТА, ЕСЛИ ДЕЛАТЬ СТАВКУ НА ОРЛА!!!!!

 
Ну, на самом деле, этот тот же бред, что несет Автомат во всех подобных ветках уже лет пять
 
Alexander_K2:

К делу.

Меня порадовал один комментарий:


Теория вероятностей говорит, что заработок на СБ является случайной величиной, проверяем…

Взял исходный файл, откалибровал параметры, сгенерировал 1000 траекторий, протестировал согласно предложенной модели…

Результаты:



Shapiro-Wilk normality test:  p-value = 0.9151 т.е. распределение полученных результатов прибыльности существенно не отличается от нормального

Выводы:

На СБ можно равно вероятно как заработать так и потерять, согласно ЦПТ в пределе прибыль стремится к нулю


Я аж присел... На гистограмме - очевиднейшая асимметрия в сторону профита, а страждущий продолжает утверждать, что заработок на СБ невозможен...

Это мягко говоря ошибочные суждения взятые с потолка.
 
denis.eremin:


Кстати, он тестировал твой рандом-ряд. Помнишь наш спор?

Я в полном недоумении... Человек получил очевидный профит на 1000 подобных траекторий (т.е. на выборке в миллиард (!!!) значений) и, все равно, упрямо настаивает на своем... Чо он курит? Не ведаю...

 
Alexander_K2:

Кстати, он тестировал твой рандом-ряд. Помнишь наш спор?

Я в полном недоумении... Человек получил очевидный профит на 1000 подобных траекторий (т.е. на выборке в миллиард (!!!) значений) и, все равно упрямо настаивает на своем... Чо он курит? Не ведаю...

Ну, так и ты выложи такой же графичек и напиши всем, что получил профит на выборке из триллиона значений "монетки" - п....ть это ж не мешки ворочать. 

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