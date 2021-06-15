О монетке - страница 14
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СБ и так называемые "долги" работает во флете, типа возврат к среднему
будет тренд, будет ахтунг
Да как посмотреть. На мой взгляд рынок и есть этот самый возврат к среднему, только не к средней цене, а к динамическому уровню, к условному нулю, который смещается (но не обязательно, вот как во флете). Поэтому да, в тренде такой "долг" может зависнуть надолго, но и отработка надежная, ну в случае мажоров, которые ходят в диапазоне. Конечно на рубле или каком-нибудь песо возврата к старой цене не будет, они могут только падать ступеньками, на них будет долгая и натужная проторговка на новом уровне.
Ну типа вот, вернулись же. Но как просидеть в такой позиции почти 4 года не соросу или джипиморгану, а комнатному трейдеру? Да никак. Так что иметь ввиду этот механизм надо, но с пониманием возможных рисков, т.к. возврат все-таки случается не всегда.
Да как посмотреть. На мой взгляд рынок и есть этот самый возврат к среднему, только не к средней цене, а к динамическому уровню, к условному нулю, который смещается (но не обязательно, вот как во флете). Поэтому да, в тренде такой "долг" может зависнуть надолго, но и отработка надежная, ну в случае мажоров, которые ходят в диапазоне. Конечно на рубле или каком-нибудь песо возврата к старой цене не будет, они могут только падать ступеньками, на них будет долгая и натужная проторговка на новом уровне.
Ну типа вот, вернулись же. Но как просидеть в такой позиции почти 4 года не соросу или джипиморгану, а комнатному трейдеру? Да никак. Так что иметь ввиду этот механизм надо, но с пониманием возможных рисков, т.к. возврат все-таки случается не всегда.
4 года...
своп скушает раньше чем дождешься
Так как правильно определить размер выборки в конкретный момент времени?
В принципе понятия размера выборки нет... Можно взять например разброс цен, и тупо от начала к концу двигаться пока разброс не достигнет 500 пунктов, таким образом выборка будет постоянно меняться, но разброс будет оставаться статичным, а так как от разброса зависят риски напрямую, то мы как бы сам анализ подгоняем под риски которые нас устраивают. Это примитивный вариант, но тем не менее работает худо бедно.
не плохой вариант
ПНБ будет "интересно" работать
;)
4 года...
своп скушает раньше чем дождешься
Номинально там была ставка в -1-2% годовых за лонг EURUSD. Но ведь ее нужно еще умножить на плечо, так что да, комнатного трейдера с плечом в 100-200 своп похоронил бы.
В принципе понятия размера выборки нет...
Например мы выделяем колебания с периодом T или строим канал, а как их идентифицировать, не имея достаточно экстремумов на графике? Вот это "достаточно" + некоторый запас для компенсации отъезда старых данных влево за пределы окна и определяет оптимальный размер выборки в зависимости от разрешающей способности метода и его устойчивости к спецэффектам ряда. Ну то есть размер выборки не с потолка берется, а конкретный и на понятных основаниях. Чтобы можно было разглядеть слона, он не должен быть больше размеров кадра, но и не должен быть слишком далеко и сливаться с горами :)
Номинально там была ставка в -1-2% годовых за лонг EURUSD. Но ведь ее нужно еще умножить на плечо, так что да, комнатного трейдера с плечом в 100-200 своп похоронил бы.
все ровно
;)
В принципе понятия размера выборки нет... Можно взять например разброс цен, и тупо от начала к концу двигаться пока разброс не достигнет 500 пунктов, таким образом выборка будет постоянно меняться, но разброс будет оставаться статичным, а так как от разброса зависят риски напрямую, то мы как бы сам анализ подгоняем под риски которые нас устраивают. Это примитивный вариант, но тем не менее работает худо бедно.
Я брал выборку по диапазону. Не работает.
Я брал выборку по диапазону. Не работает.
Ну это да, не лучший метод, но я взял для примера что-то элементарное. Дальше все гораздо сложнее..
Я неоднократно писал, что у него ПНБ работает так, если ряд вверх, то и прогноз туда же.
Это хороший знак :))) Что эта штука верх от низа отличает.