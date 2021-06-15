О монетке - страница 13

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Yousufkhodja Sultonov:

... А что такое СБ я не знаю.

Судостроительный Банк.

 
Dmitry Fedoseev:

Судостроительный Банк.

😁😁😁😁🤣🤣🤣🤣🤣🤗🤗🤗🤗🤗
 
CHINGIZ MUSTAFAEV:
Ага, именно по этому ваш Forecast индикатор и соответственно сама система на нем построенная зависит бетонно от максимум 150 значений?) Взять n значений от потолка и потом писать, что ПНБ верно потому что


Так как правильно определить размер выборки в конкретный момент времени?

 
Evgeniy Chumakov:


Так как правильно определить размер выборки в конкретный момент времени?

он же написал - изменение размера выборки изменяет итог расчета

это значит, что основания применять в торговле нет.

 
Renat Akhtyamov:

он же написал - изменение размера выборки изменяет итог расчета

это значит, что основания применять в торговле нет.

Смотря насколько устойчив результат аппроксимации и прогноза в зависимости от размера выборки. Если пляшет на 180 градусов при небольшом (ну типа +20-50%) изменении размера ряда, то конечно это дрянь, а не метод. 

 
vladavd:

Смотря насколько устойчив результат аппроксимации и прогноза в зависимости от размера выборки. Если пляшет на 180 градусов при небольшом (ну типа +20-50%) изменении размера ряда, то конечно это дрянь, а не метод. 

лучше бы посмотрели что об этом пишет Че

по сути, чем дальше в историю, тем меньше влияет на итог результат увеличения выборки

поэтому,чую, что ПНБ недопилена до рабочего состояния

 
Renat Akhtyamov:

лучше бы посмотрели что об этом пишет Че

по сути, чем дальше в историю, тем меньше влияет на итог результат увеличения выборки

поэтому,чую, что ПНБ недопилена до рабочего состояния

Речь о свойстве ряда или метода? Если метода и применяется весовая функция, обесценивающая старые значения, то конечно, ну просто так заложено автором метода. Если речь о ряде, то зависимость не такая прямая и бывают очень яркие исключения, когда старое (по меркам конкретного ТФ) событие оказывает сильное влияние на текущее состояние рынка. Кто-то это называет долгами, незакрытыми балансами или еще как-то, в общем это точки, где движение пошло "не по плану" и цена обязана туда вернуться, примерно как на скрине. Но в среднем да, я согласен, что новые значения более значимы, чем старые.


 
Дурацкий вопрос для любителей СБ: цены Bid и Last имеют одинаковое ли распределение ?
 
vladavd:

Речь о свойстве ряда или метода? Если метода и применяется весовая функция, обесценивающая старые значения, то конечно, ну просто так заложено автором метода. Если речь о ряде, то зависимость не такая прямая и бывают очень яркие исключения, когда старое (по меркам конкретного ТФ) событие оказывает сильное влияние на текущее состояние рынка. Кто-то это называет долгами, незакрытыми балансами или еще как-то, в общем это точки, где движение пошло "не по плану" и цена обязана туда вернуться, примерно как на скрине. Но в среднем да, я согласен, что новые значения более значимы, чем старые.

СБ и так называемые "долги" работает во флете, типа возврат к среднему

будет тренд, будет ахтунг

 
Доктор:

Выдалась минутка, почитал ваш опус на СЛ. Слов нет. И так, вот ваше "доказательство" возможности заработка на СБ

Просто ваш пациент не понимает разницу между "заработать" и "зарабатывать".
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