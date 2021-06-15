О монетке - страница 13
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... А что такое СБ я не знаю.
Судостроительный Банк.
Судостроительный Банк.
Ага, именно по этому ваш Forecast индикатор и соответственно сама система на нем построенная зависит бетонно от максимум 150 значений?) Взять n значений от потолка и потом писать, что ПНБ верно потому что
Так как правильно определить размер выборки в конкретный момент времени?
Так как правильно определить размер выборки в конкретный момент времени?
он же написал - изменение размера выборки изменяет итог расчета
это значит, что основания применять в торговле нет.
он же написал - изменение размера выборки изменяет итог расчета
это значит, что основания применять в торговле нет.
Смотря насколько устойчив результат аппроксимации и прогноза в зависимости от размера выборки. Если пляшет на 180 градусов при небольшом (ну типа +20-50%) изменении размера ряда, то конечно это дрянь, а не метод.
Смотря насколько устойчив результат аппроксимации и прогноза в зависимости от размера выборки. Если пляшет на 180 градусов при небольшом (ну типа +20-50%) изменении размера ряда, то конечно это дрянь, а не метод.
лучше бы посмотрели что об этом пишет Че
по сути, чем дальше в историю, тем меньше влияет на итог результат увеличения выборки
поэтому,чую, что ПНБ недопилена до рабочего состояния
лучше бы посмотрели что об этом пишет Че
по сути, чем дальше в историю, тем меньше влияет на итог результат увеличения выборки
поэтому,чую, что ПНБ недопилена до рабочего состояния
Речь о свойстве ряда или метода? Если метода и применяется весовая функция, обесценивающая старые значения, то конечно, ну просто так заложено автором метода. Если речь о ряде, то зависимость не такая прямая и бывают очень яркие исключения, когда старое (по меркам конкретного ТФ) событие оказывает сильное влияние на текущее состояние рынка. Кто-то это называет долгами, незакрытыми балансами или еще как-то, в общем это точки, где движение пошло "не по плану" и цена обязана туда вернуться, примерно как на скрине. Но в среднем да, я согласен, что новые значения более значимы, чем старые.
Речь о свойстве ряда или метода? Если метода и применяется весовая функция, обесценивающая старые значения, то конечно, ну просто так заложено автором метода. Если речь о ряде, то зависимость не такая прямая и бывают очень яркие исключения, когда старое (по меркам конкретного ТФ) событие оказывает сильное влияние на текущее состояние рынка. Кто-то это называет долгами, незакрытыми балансами или еще как-то, в общем это точки, где движение пошло "не по плану" и цена обязана туда вернуться, примерно как на скрине. Но в среднем да, я согласен, что новые значения более значимы, чем старые.
СБ и так называемые "долги" работает во флете, типа возврат к среднему
будет тренд, будет ахтунг
Выдалась минутка, почитал ваш опус на СЛ. Слов нет. И так, вот ваше "доказательство" возможности заработка на СБ