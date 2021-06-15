О монетке - страница 6

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CHINGIZ MUSTAFAEV:
Вы не поверите, но даже у случайности есть закономерность. Называется закон больших чисел. 

нееее.... это уже старо, из "новенького" - "Принцип вычислительной эквивалентности"

 

Такое ощущение что форум стремительно деградирует.

С одной стороны хорошо - наличие мяса в трейдинге необходимо. С другой стороны тут скоро просто не с кем будет поболтать

 
Andrei Trukhanovich:

Такое ощущение что форум стремительно деградирует.

С одной стороны хорошо - наличие мяса в трейдинге необходимо. С другой стороны тут скоро просто не с кем будет поболтать

Форум стремительно деградирует, потому что за многие годы все темы уже были обглоданы и обсосаны до конца

 
denis.eremin:

... за многие годы все темы уже были обглоданы и обсосаны до конца

ну бред же ) такое мнение может свидетельствовать например о том что вы тоже в толпе деградирующих

 

denis.eremin:

Я объясню в последний раз - случайное блуждание является числовым рядом,  В КОТОРОМ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ НЕТ НИКАКИХ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ. Вообще нет. 

Поэтому заработать на нем можно только случайно. 

CHINGIZ MUSTAFAEV:
Вы не поверите, но даже у случайности есть закономерность. Называется закон больших чисел. 

Действительно есть, а люди говорят нет закономерностей.

"Закон больших чисел

Под законом больших чисел в широком смысле
понимается общий принцип, согласно которому при
большом числе случайных величин их средний
результат перестаёт быть случайным и может быть
предсказан с большой степенью определённости."

Или вот так

" Закон больших чисел.  

Совокупное действие большого числа случайных факторов приводит,

при некоторых общих условиях, к результату, почти не зависящему от случая,

т.е. имеющему системный характер."

 
apr73:

Действительно есть, а люди говорят нет закономерностей.

"Закон больших чисел

Под законом больших чисел в широком смысле
понимается общий принцип, согласно которому при
большом числе случайных величин их средний
результат перестаёт быть случайным и может быть
предсказан с большой степенью определённости."

Или вот так

Совокупное действие большого числа случайных факторов приводит,

при некоторых общих условиях, к результату, почти не зависящему от случая,

т.е. имеющему системный характер."

Сайт  XXX создан для того, чтобы давать вам добрые советы и оказывать помощь в учебе... Ага))
 
Igor Makanu:

нееее.... это уже старо, из "новенького" - "Принцип вычислительной эквивалентности"

хм интересно, надо почитать)

 
denis.eremin:

Конкретная реализация. 

Еще раз - у тебя есть идеальная монетка и ты считаешь, что ставя на орла ты получишь прибыль, потому что это твоя гениальная торговая стратегия.

ты подбрасываешь монетку сто раз - 60/40 и ты в прибыли.

Еще сто раз - 51/49 и ты в прибыли.

Еще раз - 72/18 и ты в прибыли.

Приходишь на форму, вываливаешь результаты и пишешь - "а как же эти три гистограммы с очевиднейшим профитом"?

Вот для тех кто совсем в БРОНИРОВАННОМ ТАНКЕ,

ставишь не на то, что у тебя монетка выпадет орлом или решкой, это бесполезно и выиграть действительно невозможно, а на то, что  В СЕРИИ из СТА бросков, около 40-45% БУДУТ РЕШКИ, и из 50-100 таких СЕРИЙ, СЕРИЙ У КОТОРЫХ 40-45 бросков будут решки СТРЕМИТСЯ к 90-95%.

А вы думаете почему сетки работают, это те же броски, а количество сеток это СЕРИИ из множества бросков =D 

 
CHINGIZ MUSTAFAEV:

Вот для тех кто совсем в БРОНИРОВАННОМ ТАНКЕ,

ставишь не на то, что у тебя монетка выпадет орлом или решкой, это бесполезно и выиграть действительно невозможно, а на то, что  В СЕРИИ из СТА бросков, около 40-45% БУДУТ РЕШКИ, и из 50-100 таких СЕРИЙ, СЕРИЙ У КОТОРЫХ 40-45 бросков будут решки СТРЕМИТСЯ к 90-95%.

А вы думаете почему сетки работают, это те же броски, а количество сеток это СЕРИИ из множества бросков =D 

И снова - браво!!! Нет, даже - брависсимо!!! Именно о сериях я и толкую, чего не может понять (в силу полнейшей необразованности) некто Доктор.

 

Только что пришел ответ.


решил перепроверить на 3000 траекториях…

Честно говоря, неожиданный для меня результат, но я склонен грешить, что я чего-то делаю не то. Надо будет все перепроверить, взяв умные книги)))

Итак, к результатам:

Начинаем с оценки распределения выигрышей и проигрышей на нормальность, смотрим визуально

   


что-то похожее на нормальное.

Тесты:

Shapiro-Wilk normality test

W = 0.99894, p-value = 0.06206

Anderson-Darling normality test

A = 0.78803, p-value = 0.04098

при 5-% уровне значимости… ну-у-у почти нормальное
при 1-% — отвергаем нулевую гипотезу о нормальности

Далее интересней)

Одновыборочный Т-тест на равенство выборочного среднего нулю:

          One Sample t-test

t = 5.5464, df = 2999, p-value = 3.17e-08

alternative hypothesis: true mean is not equal to 0

95 percent confidence interval:

 10.74520    22.49687

sample estimates:

mean of x

 16.62104

Итак, гипотезу о средней прибыли равной нулю можно смело отвергать даже при однопроцентном уровне значимости.

Теперь все тоже самое после удаления выбросов из результатов.

Shapiro-Wilk normality test

W = 0.99781, p-value = 0.0003555

Anderson-Darling normality test

A = 0.70627, p-value = 0.06521

One Sample t-test

t = 6.1144, df = 2972, p-value = 1.096e-09

alternative hypothesis: true mean is not equal to 0

95 percent confidence interval:

 12.08241   23.48974

sample estimates:

mean of x

 17.78607

Как видим с нормальностью распределения все так-же не однозначно, но данные о среднем подтверждаются еще более убедительно.

Какой вывод? Надо перепроверить и усиленно думать)))

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